Lo que quiere FIFA: Liga de Naciones, 48 selecciones en Catar y más clubes en el Mundial

El presidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pedro Bordaberry, informó al Congreso de la misma que se desarrolló el jueves por la noche en la sede de la calle Guayabos, de todo lo que habló la semana pasada cuando visitó la FIFA y a su vez, de nuevas ideas y propuestas para poder implementar de ahora en adelante en la Asociación.

Entre los temas importantes que se informaron en la reunión, Bordaberry explicó el ingreso de los fondos forward que vienen de la FIFA, también acerca de la contratación de una consultora internacional para armar una reestructura en ciertas zonas de la AUF. También sostuvo que a través del esponsoreo ingresan ahora US$ 750 mil más por año a la Asociación.

De su viaje a FIFA de la semana pasada, trajo novedades con relación a la posible formación de una Liga de las Naciones, de que el ente regulador del fútbol mundial pretende sí o sí que el próximo Mundial que se disputará en Catar 2022 cuente con 48 selecciones y no 32 como hasta ahora y que el Mundial de Clubes lo proyectan con más cantidad de instituciones.

Bordaberry dijo que va a dejar un informe sobre lo que se hizo y lo que entiende que se debe hacer una vez que se vaya, y que él entiende que para que la AUF crezca, lo que tienen que crecer son los ingresos, más allá de los gastos que hay que complican a los clubes tanto en seguridad o personal de recaudación. La clave es mejorar los ingresos porque comparado con otros países de la región como Venezuela, Chile o Perú, Uruguay recibe mucho menos ingresos y que administrándolos y gestionándolos bien, se pueden incrementar y que de alguna manera serán una solución en el fútbol.

¿Cómo? A través del esponsoreo y obviamente en los derechos de televisión, de cómo se venden los recursos que tiene la propia AUF.

Bordaberry informó al congreso que la FIFA lo autorizó a que la Comisión Normalizadora de la AUF permanezca "hasta tanto se termine el proceso de elecciones que no es cuando se elige el presidente sino cuando se conforma el Consejo Ejecutivo, luego de un pedido del congreso anterior", según informó a Referí el delegado de Peñarol Gastón Tealdi.

La Liga de las Naciones

En tanto, el dirigente de la AUF indicó que lo que se habla a nivel de FIFA es hacer "una Liga de Naciones que sería una especie de Copa Davis a nivel de selecciones. Lo que se está discutiendo aún es el formato, si va a ser por zonas por continentes y por otro lado una zona mundial. Se disputaría en las fechas FIFA. Esto es independiendemente a los Mundiales".

Esto implicaría que de formarse la Liga de Naciones, además de la misma, las selecciones disputarán las Copas de cada Confederación (en el caso de Uruguay, la Copa América) y la Copa del Mundo, más la Copa de las Confederaciones aquel que obtenga la copa de cada continente.

48 selecciones para el Mundial de Catar

Independientemente, Bordaberry informó que hay una propuesta para que la Copa del Mundo sea de 48 selecciones. Lo que buscan es que Catar acepte porque hay un contrato firmado y si hace falta por logística, pedirle a algunos países que están cerca, que puedan recibir alguna sede. Ese tema ya lo tocará el futuro Consejo Ejecutivo de la AUF. Según informó, la FIFA quiere que sean 48 selecciones ya a partir de ahora.

Otro tema del que se habló fue la elección de los integrantes de las comisiones permanentes de la Conmebol. Se reciben las candidaturas del 12 al 18 de marzo. Hay tres miembros para la Comisión de Gobernanza, uno para la Comisión de Ética, uno para la Cámara de Apelaciones y dos miembros para la Comisión de Auditoría y Contralor. Para esto existe un proceso electoral, con certificado de idoneidad y en abril será la elección en el congreso de la Conmebol.

Sobre las elecciones de la AUF

El futuro presidente de la AUF debe tener un certificado de idoneidad doble, expedidos por la flamante Comisión de Ética de la AUF y otro aparte de la Conmebol. En caso de los integrantes del futuro Consejo Ejecutivo, necesitan exclusivamente el certificado de idoneidad de la Comisión de Ética local.

Hasta el momento son dos los candidatos a presidente con un tercero que seguramente se podrá sumar en las próximas horas de este viernes: Ignacio Alonso -integrante del Ejecutivo anterior presidido por Wilmar Valdez- ya tiene el certificado de idoneidad y el otro es Óscar Curutchet quien lo debe tramitar.

Por su parte, Carlos Ham, delegado de Wanderers, define en estas horas su posible candidatura y está buscando alguna firma. Hay tiempo hasta la hora 19 del viernes para presentarse. Luego tendrán hasta el 11 de marzo para pedir el certificado de idoneidad, salvo Alonso que, como se informó, ya lo tiene.

Mundial de Clubes

Bordaberry informó que la FIFA todavía no lo tiene resuelto, pero es una posibilidad el hecho de hacer un Mundial de Clubes más amplio, con más equipos. Se habló de 24, pero cada una de las Confederaciones tiene que ver cómo hace la clasificación y están evaluando cómo implementarlo.

El titular de la Comisión Normalizadora "agradeció a todos quienes pensaron en él para que fuera candidato a la presidencia de la AUF, pero entendió que cuando había asumido había dado la palabra de que no se iba a postular y así lo había dispuesto FIFA y que él entendía que había que cumplir la palabra por lo cual no va a ser candidato, a pesar de que entendía de que desde el punto de vista jurídico no había impedimento, pero que no se va a presentar", explicó Tealdi.