Lola Moreira fue de bronce en el Sudamericano pero aún no sabe qué torneos correrá este año

Dolores "Lola" Moreira tuvo un auspicioso arranque de temporada 2022 al conquistar la medalla de bronce del Campeonato Centro-Sudamericano de la clase ILCA 6 de yachting que se llevó a cabo en Punta del Este. Sin embargo, al día de hoy no sabe cómo seguirá su temporada habida cuenta de que no tiene conocimiento del presupuesto con el que contará para poder viajar y competir.

Moreira, de 23 años, salió a defender la medalla de oro que ganó en setiembre en Río de Janeiro, pero el hecho de competir en una flota grande compuesta tanto por hombres como por mujeres la complicó.

Así lo explicó su entrenador, Luis Chiapparro, en diálogo con Referí: "El resultado fue muy bueno. Lola es más baja y liviana que las rivales, pero eso lo compensa con un estado físico excelente por lo que eso lo compensó totalmente. Pero sí tuvo mala suerte porque hubo 86 barcos y las flotas se tuvieron que dividir en dos para disputar cada regata. La división se hizo al azar y ahí a Lola, en las cuatro primeras regatas, le tocó correr con el varón que terminó ganando el campeonato y ahí sí hay una diferencia remarcable de peso y altura porque los varones que corrieron el ILCA 6 son competidores de ILCA 7, lo que antes era el laser standard. Son competidores de más de 1,80 metros y más de 80 kilos, y al haber viento con esa ventaja de 15-18 kilos de diferencia, ahí sí se sintió la desventaja física".

"A Lola le tocaron tres competidores fuertes varones en su serie en las primeras regatas que fueron jornadas de mucho viento. En alguna regata le ganó a alguno, mientras que sus competidoras mujeres pudieron meter regatas de 1 o 2 sin tener que correr contra estos varones fuertes. Lola recuperó puntos después de las cinco primeras regatas, cuando empezaron las regatas finales donde los primeros 43 de la flota pasaron a correr en la flota de oro. Cuando se hizo esa división, recién las otras chicas comenzaron a sufrir a estos varones fuertes en su serie. Si hubiera sido una competición olímpica donde el ILCA 6 es solo para chicas, ahí las chances hubieran sido mayores para ganar.", agregó.

"De todos modos navegó muy bien, más allá de que cometió algún error táctico que le significó perder algún puesto, pero más que nada por su carácter de querer ir siempre por todo y de querer ganar la general, y no trató de cuidar para mantenerse segura delante de las chicas, por ese afán de querer ganar la general del campeonato contra los varones", destacó Chiapparro.

Moreira terminó con 39 puntos con regatas de 4, 2, 3, 1, 9, 2, 22 (descartada), 6, 6 y 6.

EFE/ Lavandeira Jr

La bandera uruguaya en competencia

La superaron las argentinas Luciana Cardozo con 34 puntos y la también argentina Luciana Falasca con 33.

El ganador en varones fue el argentino Juan Pablo Cardozo con 16.

La sanducera terminó quinta en la clasificación general.

Este fue el quinto podio sudamericano de su carrera en mayores. En Montevideo 2016 y Mar del Plata 2017 también fue bronce, en Rapel 2018 fue plata y en Paracas 2019 venía primera cuando tuvo que abandonar por una lesión en la espalda. El año pasado había sido campeona en Río.

Horas de incertidumbre

Consultado sobre cuáles serán las próximas competencias que tendrá las dos veces olímpica, Chiapparro mostró su incertidumbre.

"Nosotros tenemos un plan que lo presentamos el 10 de febrero a la clase laser que esta se lo pase a la autoridad respectiva y esta a la Secretaría Nacional del Deportes (SND). Eso está en trámite. A su vez, también se lo presentamos a la autoridad máxima de la náutica que es el Yacht Club Uruguayo que es la que representa a nuestro deporte ante el Comité Olímpico Uruguayo también para que el COU esté al tanto del plan. La SND y el COU integran la Fundación Deporte Uruguay que unifica todo. Pero por ahora no he tenido respuesta de que hayan recibido el plan. Por eso, hemos tenido que cancelar la disputa de algunos eventos y estamos viendo la posibilidad de sustituirlos por otros. Doy por descontado que ni el COU ni la SND saben de las necesidades de Lola en este momento", afirmó Chiapparro.

En enero, Chiapparro y Moreira descartaron competir en Miami en una de las etapas del Circuito Mundial de su clase. En estos días, la uruguaya debería estar en Palma de Mallorca disputando el popular torneo Princesa Sofía donde compiten todos los deportistas olímpicos de este deporte.

"El año que viene el Mundial se disputará en La Haya que es un lugar muy complicado porque tiene mucha corriente. Entonces, junto a un grupo de entrenadores se nos ocurrió pedirle a la organización que haga un Test Event previo para que los competidores puedan competir y adaptarse a las condiciones y al mismo tiempo la organización pruebe cuestiones logísticas. Para eso había que hacer una preinscripción innominada de un deportista por clase olímpica. Uruguay tiene competidores para competir en clase 49er, ILCA 6 e ILCA 7. Pero no se inscribió a nadie. El día que venció el plazo me comuniqué con la organización y me autorizaron a hacer la inscripción por lo que anoté a Lola y Santiago Pacheco pagando € 370 con mi tarjeta. Porque si no los anotaba, los otros países te meten otro competidor y nos perdíamos la posibilidad de disputar ese evento", explicó Chiapparro.

El entrenador le solicitó por su cuenta una reunión a las autoridades de la SND y ya tiene un encuentro pactado para la semana próxima.

Es intención del entrenador y la deportista hacer dos sesiones de 10 días de entrenamiento en Encarnación, donde en octubre se disputarán los Juegos Odesur, y también disputar en Santiago el Prepanamericano de modo tal de ir preparando los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"Al día de hoy Lola solo tiene la beca de la vacante militar que otorga el Ministerio de Defensa, lo que no alcanza para vivir y además hacer deporte de alto rendimiento. Creo que es un modelo de deportista, mujer, exitosa, que promueve una serie de valores muy importantes para nuestra juventud y como tal creo que la tenemos que cuidar", concluyó diciendo Chiapparro.