López no entró en el juego del Cacique Medina

Diego López, técnico de Peñarol, no entró en el juego mediático de las declaraciones y las quejas de algunos de sus colegas por los árbitrajes de las últimas dos fechas. El pasado fin de semana, el técnico de Nacional, Alexander Medina, se quejó diciendo que “están pasando cosas raras”. El sábado se quejó el entrenador de Racing, Juan Tejera, que se sintió afectado en el juego ante los albos. “Se pasaron toda la semana hablando de que pasan cosas raras, que hoy pasaron cosas raras”.

Diego López fue consultado por el tema pero cortó al periodista: “No, no, no hablo de eso. No hablo ni cuando ganamos ni cuando pierdo. No entro ahí. No quiero entrar en hablar de polémicas, yo hablo de fútbol. De la cancha pregunten lo que quieran, hemos perdido y no he hablado de los árbitros”.

Sobre el partido el técnico aurinegro comenzó diciendo. “Tuvimos el dominio del partido pero no creamos chances de gol. Me gustó mucho el medio con Guzmán (Pereira) y Freitas que estaban ordenados, pero nos faltó el toque final. En los partidos anteriores no dominamos tanto. El día a día es esto, trabajar, mejorar. Ellos tienen buen equiipo, saben a los que juegan con jugadores rápidos de calidad porque a Paiva, o López los dejás y te generan dificultades”.

Consultado sobre la lesión de Fabián Estoyanoff, el entrenador contó que el delantero lo sacó corriendo cuando pretendió sacarlo.

“Me asusté cuando lo vi porque tenía cara de dolor. Le pregunté por el cambio y me sacó corriendo. Tiene que hacer una placa, tiene que ver el brazo si está bien. Dudamos en hacer el cambio pero aguantó y no quería salir”.

El entrenador habló del significado de lograr un triunfo de atrás y en la hora. “Es algo importante para el equipo ganar estos partidos como hoy, con mucha rebeldía. Los jugadores tuvieron la virtud de seguir ordenados. Cosa que no nos pasó con Paranaense que nos desordenamos cuando no tuvimos la pelota. En el entretiempo les dije que tuvieran presente esa experiencia porque nos desarmamos. Traté de pedir eso. Fue complicado irnos al primer tiempo en desventaja porque teníamos que mantener la punta”.

Consultado sobre la incorporación de Guillermo Varela, el DT respondió: “es un pibe bárbaro, no voy a hablar del jugador que lo conocemos todos, es jugador de Peñarol y estamos contentos”.

Viatri y su roja

El argentino Lucas Viatri se mostró contrariado por la roja que recibió tras marcar el gol del triunfo. “Por el gol contento, pero a la vez enojado porque no me di cuenta, la verdad, yo creo que si mal no recuerdo nunca me echaron en mi carrera y es una sensación rara”.

Viatri agregó: “Es complicado ir perdiendo en esta cancha porque no encontrás los espacios, la gente te empuja. Ganar así es lindo para el que lo ve de afuera pero nosotros no podemos sufrir tanto”. l