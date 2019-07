Los 270 autos de la lista 40 y la pareja de ciegos que votó a Talvi

"Un delegado del partido de los votos observados, eh, que bueno”, le dice el senador blanco Sebastián Da Silva a un militante de Cabildo Abierto -el partido de Guido Manini Ríos- mientras señala con su mirada a los oficiales del Ejército que acompañan los dos circuitos de un local en Buceo. Faltan pocos minutos para las 8 de la mañana, el frío se hace sentir y Da Silva bromea con otros delegados opositores.

El nacionalista, integrante de la lista 40 de Luis Lacalle Pou, está convencido de que el crecimiento de Juan Sartori en las encuestas no se va a reflejar en las urnas y la ausencia de un delegado del novel precandidato en el local parece confirmárselo. “No existe, Sartori no existe. Sin delegados no podés”, le dice Da Silva a Agustín Cobas, su mano derecha, que maneja la Volkswagen Amarok del senador de un punto al otro de la capital.

En la recorrida matutina, Da Silva y Cobes viajan desde Buceo hasta Manga. Al principio recorren circuitos y supervisan que su lista esté. Luego, visitan locales y animan a los militantes de base que trabajan a todo vapor. En cada uno de ellos, un taxi espera afuera para trasladar gente. Solamente la lista 40 movilizó más de 270 autos. Según dijo un taxista a El Observador, cobran $465 por hora y tienen diez hora aseguradas.

En un local en pleno 8 de octubre, una anciana espera que le digan a dónde le toca votar para poder subirse al taxi y concretar el sufragio. “Yo lo voté al padre y ahora lo voy a votar al hijo. A los Lacalle no tengo nada que reprocharles”, dice la señora y lanza :“capaz esta es la última vez que voto” que es seguida por un “nooo” al unísono de los militantes. “Va a ver ganar al partido tres veces”, le respondió Da Silva y nombró la secuencia familiar: Luis Alberto de Herrera, Luis Alberto Lacalle y, ahora, dice, será Luis Lacalle Pou.

Los ciegos que votan a Talvi

Carlos Rydstrom tiene 27 años, es candidato a diputado por el sector Ciudadanos que lidera Ernesto Talvi y luego de recorrer varios apartamentos de Pocitos a dejar listas que le habían pedido, viajó rumbo al barrio Las Quintas para levantar a José Enrique Bonette y Teresa Silva de su casa y llevarlos a votar. Ambos son ciegos -quedaron sin vista siendo ya adultos- y se conocieron en el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja Visión Tiburcio Cachón.

Allí también conocieron a Talvi hace exactamente tres años y esa voz ronca les dió “paz”, los escuchó y, desde que se enteraron que iba a ser precandidato, no dudaron en votarlo. Es más, en febrero Silva fue una de las personas que habló en el acto de lanzamiento del precandidato colorado.

“Talvi es uno de los pocos economistas que entiendo, porque a los demás no les entiendo nada”, dice Silva mientras espera a Rydstrom que bajó a una escuela para inscribir sus listas en un circuito.

Hasta que finalmente les llegó el turno de entrar a votar. Silva entró con Rydstrom al cuarto secreto, puso la lista de Talvi en el sobre, se persignó, le dió un beso al sobre y lo metió en la urna. Bonette siguió el procedimiento pero de manera más laica.

“¡Viva el Partido Colorado!”, arengó Silva y contó todo su historial de votos: Jorge Pacheco Areco en su momento, Julio María Sanguinetti después, Pedro Bordaberry en sus últimas elecciones y ahora, al académico que se transformó en político: Ernesto Talvi.

Luego de votar, Rydstrom los llevó de nuevo a su casa. En ese pequeño hogar de la calle Domingo Arena los carteles de Talvi se destacan aunque ellos no los puedan ver. Silva, antes de despedirse, le avisa al joven político que su pasión por el partido va más allá que su bufanda y guantes colorados: “Capaz más tarde me pido un taxi y me voy a festejar con Ernesto a la casa del partido”.