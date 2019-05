Los cuatro precandidatos que rechazaron ser entrevistados en el ciclo Desde Redacción

El Observador terminó este viernes el ciclo Desde Redacción con la entrevista al precandidato de Unidad Popular Gonzalo Abella. Pasaron por allí 11 postulantes de diferentes partidos. Pero hay cuatro que fueron invitados y que no vinieron: Juan Sartori (Partido Nacional), Edgardo Novick (Partido de la Gente), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Oscar Andrade (Frente Amplio).

En los dos primeros casos las entrevistas tenían fechas definidas y fueron canceladas. Novick dijo que lo hacía por problemas de agenda. El líder del Partido de la Gente está en el medio de un cambio en el equipo de comunicación, luego de la crisis de su partido tras varios alejamientos.

Sartori no explicó motivos de su cancelación. Una de las últimas entrevista del candidato nacionalista fue En la mira de VTV, cuando Gabriel Pereyra le preguntó por determinados indicadores económicos y no supo responder. Desde allí su comunicación busca ser 100% controlada y ha evitado exponerse a los periodistas salvo en ruedas de prensa improvisadas donde es difícil alcanzar profundidad.

En los casos de Manini Ríos y Andrade no hubo argumentos de por qué no aceptaban la entrevista, simplemente dijeron que no vendrían.

El militar retirado está ofendido con la cobertura de El Observador desde el día dos de su gestión como comandante en jefe del Ejército. Luego se ofendió con la cobertura de El Observador de varios asuntos, en especial con las revelaciones del caso Gavazzo, y luego con una columna del editor de política Martín Natalevich, dijeron fuentes castrenses.

Andrade ha sido crítico en el pasado (no en esta campaña) con el trabajo de los periodistas de El Observador.

Todas las entrevistas podés repasarlas acá.