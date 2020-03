Los "cucos" de la campaña y el primer Mides no frenteamplista

Luis Lacalle Pou solía repetir la palabra “cucos” en sus discursos de campaña. Decía que había quienes se habían comprado “una jaula de cucos en la feria de Tristán Narvaja” y la abrieron. El por entonces candidato se refería de esa manera a las críticas de la dirigencia frenteamplista hacia las propuestas blancas vinculadas a las minorías y las personas en situaciones más vulnerables. Desde el Frente Amplio afirmaban frecuentemente que si ganaba el Partido Nacional la agenda de derechos quedaría postergada y las políticas sociales se harían a un lado.

Durante la campaña electoral, la exministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo en una entrevista con la revista Caras & Caretas que “si el Partido Nacional ganara las elecciones el Mides y las políticas sociales correrían peligro”. El excandidato Daniel Martínez, en tanto, también hacía referencia al peligro que podían correr las políticas pensadas en los que menos tienen y la agenda de derechos impulsada por el Frente Amplio.

El comienzo del gobierno multicolor y el fin de 15 años de gobiernos frenteamplistas fue precedido por una emergencia sanitaria que el mundo sigue sin comprender y que obligó al gobierno a poner en marcha un paquete de medidas en el que el Mides tiene su parte. “Los recursos que vamos a destinar son en orden para el que más sufre y el que más va a necesitar. Los más vulnerables serán los más atendidos”, afirmó el presidente Luis Lacalle Pou el jueves 26 en conferencia de prensa.

Diego Battiste

En sus anuncios estuvo incluido el reparto de una canasta alimenticia a cargo del Mides para unas 300 mil personas como mínimo.

Desde que el nuevo gobierno asumió, el Mides debió desplegar una batería de medidas para los más vulnerables y marcarse un orden de prioridades. Primero, había que sacar a las 300 personas mayores de 65 años o con problemas de salud de la calle y alojarlas las 24 horas al día.

Por eso, una de las primeras acciones del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y su equipo fue que todos los refugios nocturnos pasaran a ser de 24 horas. Mientras tanto, buscaron hoteles que estuvieran interesados en prestar sus servicios para personas en situación de calle.

Desde el martes pasado unas 70 personas están alojadas en el hotel Urban Express en el centro de Montevideo, en el que permanecen las 24 horas del día y por el que la cartera paga US$ 7 por día por individuo. También hay 87 que están en refugios habilitados a estar operativos también durante toda la jornada y 28 en las instalaciones de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), en el Estadio Centenario.

Otras 50 plazas quedaron prontar en el Palacio Peñarol, 35 en el estadio Charrúa y 100 en un predio de la rural del Prado cedido por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que está destinado a casos sospechosos coronavirus. Las 35 camas en el Charrúa son para eventuales personas contagiadas.

Diego Battiste

El Ministerio de Economía y Finanzas destinó $ 1000 millones (unos US$ 22 millones) para aumentar el monto de la Tarjeta Uruguay Social, que se duplicará por única vez a las 87 mil familias que la reciben, así como para entregar las canastas alimenticias. Los llamados de solicitud de canastas y asistencia se multiplicaron por diez en una semana y el Mides debió pedir a Antel ampliar las líneas para que no se saturaran.

El Fondo Coronavirus anunciado el jueves en conferencia de prensa por el presidente de la República va en el mismo sentido. Ese fondo se nutrirá del dinero recaudado por la rebaja salarial por dos meses de entre 5% y 10% a funcionarios públicos y jubilados también del Estado que ganan en la mano más de $ 80 mil. A los cargos políticos de confianza, incluido el presidente, los ministros y directores de entes autónomos y servicios descentralizados, se les hará un descuento por 60 días del 20% de su salario.

“Esto es solidaridad pura para la gente. Sabemos que no es una medida simpática, pero entendemos que es solidaria”, dijo Lacalle en la conferencia y agregó: “Sabemos que Uruguay está pasando mal, hay un sinnúmero de uruguayos sin trabajo y sin alimentación”.

Este viernes, el ministro de Desarrollo Social afirmó que desde que se instaló la crisis sanitaria, la cartera se ha dedicado a identificar cuáles son los sectores que están sufriendo el impacto de la crisis sanitaria, no solo para los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social sino para la "siguiente franja de mayor vulnerabilidad", es decir los que reciben la asignación familiar Plan de Equidad. Son casi 120 mi familias y se les brindará una canasta de alimentos en abril y mayo para la que se abrió uan licitación el viernes que cerrará este martes. Bartol también destacó a los trabajadores informales que no están registrados en ningún sistema y no pueden ser identificados. Para ellos se abrió la línea telefónica y desde este miércoles habrá una línea de registro vía web.

La emergencia sanitaria no estaba en los planes del Mides, ni de ningún integrante del nuevo gobierno, cuando el sector Todos de Lacalle Pou elaboró su plan de gobierno, que sirvió de base para los programas que le siguieron. Dentro de las medidas previstas para cuando el terremoto generado por el coronavirus pase, se encuentra una reestructura del ministerio de manera paulatina, con auditorías y la presupuestación de todos los trabajadores. El gobierno pretende que la ejecución de programas concretos esté totalmente en manos del Mides y pasar a ser una coordinación entre la cartera, los gobiernos departamentales y organizaciones de la sociedad civil. Para la coordinación departamental, el subsecretario Armando Castaingdebat tendrá un rol primordial, al igual que el director general de Secretaría, Nicolás Martinellí, en la realización de las auditorías.