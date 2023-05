Los descargos de Barriola tras su última expulsión: "Muro se metió con temas personales"

El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Básquetbol sancionó con cuatro partidos al jugador de Nacional, Miguel Barriola, por una agresión al asistente técnico de Hebraica Macabi, Alejandro Muro, en el final de la quinta final de la Liga que se jugó el pasado lunes en el Antel Arena.

Los antecedentes del jugador, que había sido expulsado en el primer partido de este playoffs, le pasaron factura y no podrá participar en la definición.

En una entrevista que brindó a Puro básquetbol de Sport 890, Barriola aceptó la sanción que le aplicó el tribunal, pero dijo que espera hablar con el asistente técnico Alejandro Muro, por las provocaciones personales del lunes, y con el árbitro Alejandro Sánchez Varela porque fue el único que lo expulsó en su carrera, y eso ocurrió en tres ocasiones.

"Estoy de acuerdo con la sanción. Cometí el error de entrar en las provocaciones que hacían sobre mí, por más que en esa jugada puntual (en donde se producen los hechos violentos) fui la última persona en involucrarme a sacar a mis compañeros. Ya se habían metido todos mis compañeros y, como no se calmaban, entré a ayudar a los extranjeros, que no conocen de esto. Sabía que el partido estaba liquidado, jugábamos el lunes y tenía que sacarlos a ellos. Fue en ese momento que nuevamente este muchacho (Alejandro) Muro, que debe tener algo personal conmigo, que en algún momento hablaré, si lo considera, porque no es la primera vez que sucede, se metió con temas míos, por fuera de lo que puede llegar a ser un grito de cancha. Entonces, cuando van a un terreno personal, las cosas no están buena", comenzó relatando.

"De tanta acumulación que tenía, porque soporté mucho desde el primer partido y hubo un sinfín de cosas que venía aguantando, fue la reacción de tirar un manazo, justo le doy en la cara. No fue que ligué mal como en la jugada con Hassell (jugador de Macabi que salió lesionado en la primera final), que no tiene nada que ver con ninguna sanción. Acá acepto lo que me toca, acepto la pena, la cumpliré y volveré con más fuerza que nunca".

El jugador de Nacional siguió relatando lo que ocurrió en la cancha: "Voy directo a Mc Ghee, ni siquiera había visto a Muro, y de pronto siento dos manazos en mi pecho, queriéndome empujar, mi primera reacción fue sacarlo y decirle '¿Qué hacés?'. Me insulta. Los jueces ven los videos pero no lo que se habla. Entonces tiré el manazo para sacarlo y quedó por ahí. No fue que de la nada fui directo a Muro a empujarlo y tirarle el manazo. Mi primera reacción es sacarle la mano, porque cuando viene, me insulta y me señala con el dedo y ahí ocurre lo de la mano".

El basquetbolista reconoció que por los mensajes que le llegaron apenas concluido el quinto partido, sabía que se perdería el resto de las finales. Aún se pueden jugar hasta dos. Si Macabi gana el lunes será campeón, pero si triunfa Nacional irán al séptimo juego.

Barriola denunció una campaña en su contra a partir de lo que ocurrió en el primer partido de la serie ante Macabi.

"Si no hubiese pasado lo de Hassell, hubieran dicho que (Barriola) juega fuerte y sucio, pero nada más. Sin embargo, pasó eso, que fue del juego, y desde ahí se empezó una campaña en mi contra, que soy 'un mala leche', que 'hay que sacarlo de la Liga', cuando nunca había lesionado a ningún rival. Tuve que cargar con todo ese peso".

Se refirió a su experiencia con el técnico y asistente de Hebraica Macabi. "Estuve en Macabi, Leo (Zylberstein) me dirigió. Con Muro no estuve, pero sé cómo se manejan. Ellos te venden una imagen de que son unos santos, pero hacen la suya. Es más fácil apuntarle con el dedo a Nacional y Aguada que llevan gente, y que los jueces se dejan llevar por lo que dice la gente, y como como Macabi no tiene hinchada y son tranquilos no pasa nada. Conozco ese juego. (El lunes) Leo estaba de brazos cruzado. Muro metido en la cancha donde no tenía nada que hacer. Y lo mismo pasa con el preparador físico de ellos que estuvo insultado en los últimos partidos. Se lo vio insultado a Johnson. Tienen una imagen amparada por la tranquila que da Macabi que le permite el mismo juego que hacemos nosotros, hablando, yendo fuerte a la pelota, pero ellos tienen el escudo que es imposible que Macabi haga eso. Es el famoso lobo con piel de cordero, pero hacen el mismo trabajo de ir a busar a Johnson y Frazier. Sacar a Frazier es imposible, es un buda, pero el otro día lo terminaron sacando, porque le hablan, le pegan, lo empujan".

Sobre el árbitro Sánchez Varela, dijo que es "otra persona con la que me voy a tener que juntar", porque "las tres expulsiones que sufrí fueron con él. Tendremos que charlar y ver qué opinión tiene de mi, porque ya creo que esto es algo persona. Le vas a hablar de buena manera, a veces te escucha, a veces está de personaje, y hay cosas que no terminan de cerrar con los jueces".

El jugador subrayó una y otra vez que Nacional no perdió por los arbitrajes, "pero hay cosas que influyen en el humor del plantel. Son finales peleadas, y sentís que te cobran 10 pitazos injustos. Es cierto que no perdés por eso, pero te va a quitando el humor, y te preguntás por qué te lo pitan a vos y a ellos no. Entonces la cabeza te va jugando y perdés porque tu cabeza se va del juego, por pensar que los jueces nos condicionan".

"Perdimos por nosotros, por no meterla, por defender mal, porque ellos anotaron un triple, pero todo te condiciona y la cabeza juega más que lo físico, más en esta instancia".

Sobre la final del lunes en la que Nacional debe ganar para ir al séptimo partido, dijo: "Si jugamos como en el primer cuarto vamos a estar competitivo. Cada vez que nos tocó jugar sin mañana, fuimos, nos plantamos y dimos nuestra versión".