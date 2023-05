Habló Miguel Barriola tras fracturar a Hassell: "En Hebraica cuando me tuvieron a favor disfrutaban de los fouls fuertes"

El jugador de Nacional Miguel Barriola habló este miércoles tras provocarle una fractura en la frente a Frank Hassell de Hebraica Macabi en la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol que se disputó el martes con triunfo macabeo.

"Estoy mal, la verdad que mal por todo lo que pasó, por cómo se dio todo. Como existía una denuncia me recomendaron no dar declaraciones. Ayer después del partido intenté ir al Casmu, pero los mismos directivos y allegados de Macabi me dijeron que no. Hoy me levanté y lo primero que hice, igual que anoche, fue escribirle a (Daniel) Zarrillo (médico de Hebraica Macabi) para ver cómo está Hassell. Estoy mal porque son 15 años jugando al básquetbol profesionalmente y nunca me había pasado esto, que en una jugada fuerte, como fue, pero sin intención, fracturar a un colega. En el momento, cuando lo veo tirado boca abajo no entendía, y cuando gira y le veo la frente hundida, fui el primero en ir corriendo al médico de nosotros para que se tirara adentro de la cancha porque es obvio que cualquier golpe en la cabeza y viendo el panorama no podía especular en entrar", expresó Barriola al programa Básquetbol de Primera que se emite por Sport 890.

FUBB / VTV+

Hassell con fractura de cráneo

Barriola dio su explicación de la jugada: "Fue rápida, ellos juegan un pick, descargan y él va a hacer la bandeja y yo en la ayuda voy, me le cruzo, y quiero robar la pelota. Es más, yo no tengo dolor en ninguna parte del cuerpo, ni brazo, codo ni en ningún lado. Fue muy rápida la jugada. yo voy a robar la pelota, se ve en el video que la pelota sale para arriba. Viendo que él venía con toda la fuerza, yo venía en el aire también, fue un encontronazo. Fui fuerte, pero a buscar la pelota. Con un tipo grande como estos, no puedo ir livianito yo y ver qué pasaba. Podía haber sido la desgracia para el otro lado".

FUBB / VTV+

El golpe de Barriola con el antebrazo a la frente

"Le pegué con el antebrazo porque sentí un raspón, ni siquiera un golpe, porque no es que tengo inflamado el antebrazo ni nada. Me levanté y no siento nada", agregó.

"Cuando lo vi me desesperé porque es la cabeza, puede pasar cualquier cosa ahí y vi que con la falta de ambulancia no era rápida la cosa", manifestó Barriola.

"Dentro de ese tumulto de gente de Hebraica intentaba acercarme a él, a ver cómo estaba, pero Gustavo Babic (dirigente de Hebraica Macabi) me dijo que fuera para el otro lado porque algunos pensaban que le había pegado de gusto y estaban calientes contigo. Hay varios que lo interpretaron mal. Pero yo me crie en Hebraica Macabi, tengo muchos conocidos. Veníamos de una serie picante, charlada, empujada y discutida con Biguá. Lo que menos quería es una serie larga con Macabi con gente que conozco. El año pasado estuve ahí. Quería que fuera de otra manera. Por en esa jugada terminó pasando esto y me echo a todo el mundo en contra. Son situaciones bastante duras", comentó el ayuda base que se caracteriza por su juego defensivo y al filo del reglamento.

Leonardo Carreño

Barriola en acción ante Biguá, tuvo una semi picante

"Con Luciano tengo muy buena relación, con Leo (Zylbersztein) hubo pica de las finales de Aguada con Macabi, que nos ganaron en séptimo partido (Liga 2017-2018), pero nos hemos reído de eso, ya pasó. Con Fede Haller también tengo la mejor. Apenas entró fue a agarrarme y empujarme y le digo, '¡pará Fede, ¿qué paso?' y me dijo 'tá, tá, no sé qué'. No sé si había una predisposición de él o de alguien de ir a sacarme, pero no voy a entrar en esos detalles. Sí disculparme con Frank, como ya me disculpé, que no fui con intención, que me siento horrible. Todos saben cómo soy. En Hebraica cuando me tuvieron a favor disfrutaban de los fouls fuertes, de esa forma de jugar pero sin mala intención y algunos que no lo entienden y me critican y piensan que fue intencional", dijo Barriola, formado en Macabi y con pasado en Aguada, Capitol, Trouville, Cordón, Larre Borges y declarado hincha de Nacional.

"Hasta antes del partido estuve hablando con los directivos de Hebraica, al lado del banco también. Pero después había una saña con lo que pasó, condicionada por la incidencia", agregó.

"Esto pudo terminar en una tragedia. Sé lo que piensan de mí los que son hinchas de otros cuadros, se pudo crear una imagen, una demonización por cómo yo juego, pero a veces eso te juega en contra, convivo con eso, jugando como juego yo. No me voy a poner a acariciar rivales; voy a seguir jugando de la misma manera. Ayer no pude dormir, le escribí toda la noche a Zarrillo. No es lindo levantarse y agarrar un celular y ver una lluvia de insultos, amenazas, gente que te dice que tenés que abandonar el deporte. A mí este año me fracturaron la nariz y son cosas del deporte. Capaz que si me daban más arriba, me pasaba lo mismo. Es deporte de contacto y vamos con todo por una pelota. Pasa en todos los deportes de contacto y la estoy pasando bastante mal", manifestó.

Barriola sufrió fractura de tabique nasal tras recibir un golpe de Anthony Hilliard de Malvín.

Sobre el final del partido ante Macabi, Barriola volvió a cometer una falta antideportiva, sobre Ernesto Oglivie, y terminó descalificado porque en la falta contra Hassell le cobraron también antideportiva. Con dos faltas de esa clase, el jugador es descalificado.

Después de esa jugada, Manuel Romero le reprochó la actitud, Barriola se le puso frente contra frente y los jueces lo denunciaron. Por esa razón, el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball analizará la situación y puede decretar algún castigo sobre Barriola.

"Espero que se enfoquen en la jugada, él me viene a insultar, a hacerme gestos. Es increíble porque en la jugada con Hassell es el jugador de Macabi que me queda al lado y le digo: 'Bo Manu, no puede creer lo que pasó, que tenga la frente así'. Y me dijo que me quedara tranquilo. Le dije que fue sin mala intención y me dijo: 'Yo sé, yo sé, son cosas que pasan'. Después, cada vez que pasaba por el banco, se encarnizaba, me gritaba cosas. No entendí el cambio de actitud. Capaz se dejó llevar por todo el ambiente. Cuando hago la última falta, que me iba, viene corriéndome haciéndome chau, me dice 'mala leche', todas las cosas que se dicen en esos momentos".

Barriola dijo que esa falta, que también fue durísima y de atrás, no debió ser sancionada como antideportiva: "Voy a tocar la pelota, no me le caí arriba, no le pegué un rodillazo en la espalda cuando va a tirar la bandeja ni me le quedé abajo que puede ser peor, como pasó con Marcos Cabot cuando (Dwayne) Davis va a tirar la bandeja (NdeR: incidencia de la primera final de la Liga 2018-2019 entre Aguada y Malvín), eso sí te hubiera dicho que fue innecesario, que no daba para más. Pero voy de costado, pego mano y pelota. Cuando le voy a preguntar a (Alejandro) Sánchez Varela le preguntó si me cobró antideportiva por último hombre, porque estaba solo y corrí de atrás y me dijeron que fue por la intencionalidad que tuve de ir a hacer el foul. Pero en los hechos le pego a la pelota y a la mano y han habido 10.000 fouls así que no son antideportivos. No la vi a esa última jugada, solo vi partes del partido y el contacto con Hassell, el golpe. Lo de Romero voy a esperar a ver qué dice el Tribunal, Nacional está trabajando en eso".

"Romero viene, me insulta, yo agacho la cabeza. Si le quiero dar un cabezazo lo vuelo como voló él para atrás, pero bueno, son cosas que las va a juzgar un Tribunal. Espero que no me pasen factura por lo de Hassell. Estoy mal, no estoy arrepentido porque uno se arrepiente cuando hace las cosas con mala intención. Sé que hay gente enojada conmigo, pero más con eso no puedo hacer. Fue una jugada desafortunada y estoy totalmente mal", concluyó.

Consultado sobre las declaraciones de Federico Haller, que dijo que "hay jugadores que pegando piensan que juegan bien", respondió: "Es su compañero, es obvio que lo defiendan y que piensen que fue intencionado. Me extraña de Federico que hemos jugado juntos y tenemos la mejor. Después de eso seguí jugando, no entré solo a bajar manazos".

Barriola dijo que se define como un jugador de "jugar fuerte, a veces físicamente los jugadores te llevan ventaja y tenés que buscarle la vuelta para que las cosas se emparejen. No soy una carmelita descalza. No creo que Hilliard me haya querido quebrar el tabique nasal. Cuando vino Romero a insultarme tendría que haberme dado vuelta e irme al banco. Repito las disculpas a Frank, a la gente de Macabi que sabe que estas son incidencias del juego", concluyó Barriola que en la pasada Liga fue suspendido tres partidos por declaraciones contra los jueces.