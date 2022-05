Los dos casi récords que marcaron los arroceros

La zafra arrocera 2021/2022 culminó a mediados de mayo con el segundo mayor rendimiento de la historia, 9.250 kilos por hectárea, marca superada por el récord del año pasado (9.400 kilos).

En una superficie de 164 mil hectáreas, la producción superó los 1,5 millones de toneladas.

Es una cantidad de arroz que para encontrar una mayor hay que remontarse a la zafra 2010/2011 (un récord de 1,63 millones de toneladas), pero con una diferencia relevante: aquel volumen tuvo como gran explicación el área, 195 mil hectáreas, cuando ahora si bien la superficie sigue creciendo y es relevante, la gran explicación está en la productividad.

Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), destacó que “una vez más la evaluación productiva es muy positiva”, consecuencia del conocimiento, inversión y esfuerzo de los arroceros, sus familias y equipos de trabajo, y de cómo el estado del tiempo se comportó desde el inicio de la siembra en octubre, aunque hubo dificultades durante el ciclo productivo que impactaron en varias chacras.

El volumen de arroz que desde las chacras se remitió a los complejos industriales es tal que prácticamente elimina la capacidad industrial ociosa que se expresaba en las campañas anteriores.

“Estamos en niveles que, si los miramos en términos de cadena agroindustrial, generan un buen equilibrio”, destacó.

Juan Samuelle

El área arrocera puede volver a crecer para la siembra de la próxima primavera.

Ya se vendió la mitad del arroz

Otro dato trascendente es que a mediados de mayo, con las labores de cosecha recién concluidas, ya se ha comercializado el 50% del arroz, en un sector donde casi la totalidad del grano se exporta.

Que se hayan colocado ya unas 750 mil toneladas admite varias lecturas. Por un lado, da una muy buena base de información para que a fines de junio, cuando se reúnan productores industriales, se disponga de datos sólidos para la discusión sobre el precio.

Además, en un contexto con dificultades logísticas en el mundo y en Uruguay –por los paros que se han dado en el puerto de Montevideo–, que se haya despachado desde el país la mitad de lo que se produjo es un buen indicador, dado que esas colocaciones ya están a salvo de contratiempos e incertidumbres, expresó.

Alfonso Zorrilla

A mediados de mayo, se embarcó la mitad del arroz cosechado.

Por otro lado, dada la realidad de un mercado muy dinámico y un precio que hoy no es malo, pero tampoco de los mejores, se ve como algo no tan alentador que haya esa velocidad en las colocaciones. “Quizás estemos en un año para no ir tan rápido, entendemos que hay elementos que pueden determinar precios un poco más tonificados durante el segundo semestre”, apuntó, aunque admitió que eso es muy subjetivo, dado que en el arroz a diferencia de lo que sucede con otros granos no hay mercado de futuros, los precios dependen de la oferta y demanda coyuntural.

Ese arroz ya colocado, tuvo como destino para el 40% países de Europa, con un valor promedio de US$ 480 por tonelada para el integral. Valores similares se han dado para colocaciones en Brasil, por un 20% de lo exportado. El resto del arroz vendido se ha dirigido a otros mercados, como Turquía, México, Costa Rica y Perú.

“El precio actual no es alto, pero se pueden terminar conformando negocios favorables también para el productor”, añadió.

Para ver si en la siembra de 2022/2023 el área crecerá (por cuarto año consecutivo), hay que esperar el comportamiento de factores clave: costos, ingresos y con qué reservas de agua se llega a la primavera –se necesita un invierno “normal a llovedor”, dijo Lago–. Si no hay contratiempos se aguarda otro avance, no de 20 mil hectáreas como en 2021, pero sí que deje la superficie cultivada próxima a las 180 mil hectáreas.

“Si uno compara, el negocio del arroz no es tan llamativo como el de otros granos, no hubo un empuje de valores como en trigo, soja o maíz, pero hubo resultados positivos y el productor va a buscar algo más de área”, concluyó.

Juan Samuelle

La mayoría del arroz de 2021/2022 se exportó a Europa.