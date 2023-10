Los errores y aciertos al intentar adelgazar

Parte de esos términos reflejan un problema que la nutricionista Desire Coelho, doctora en Ciencias del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo (USP), denomina “adjudicación de la responsabilidad del proceso de pérdida de peso”. La gente, dice, busca "atajos" para perder peso.

Qué comer después del ejercicio para adelgazar", "suplemento para adelgazar rápido", "remedios para adelgazar sin receta" y "el boniato ayuda a adelgazar"… son los términos relacionados con la pérdida de peso que más se buscan en países como Brasil, según Google.

"La gente no necesariamente quiere perder peso, pero a menudo las personas parecen querer estar delgadas casi con una varita mágica", dice la autora del libro “¿Por qué no puedo adelgazar? Una mirada al cuerpo, el comportamiento y la alimentación”.

La nutricionista advierte que “la salud y la pérdida de peso pueden estar vinculados, pero dependiendo de cómo se lleve el proceso de adelgazamiento, este incluso podría ser causa de enfermedad”.

Afirma que los problemas en la relación con el cuerpo tienen su origen en la "valoración exagerada de la delgadez" y la percepción -errónea- de que delgadez y salud son sinónimos.

En este contexto, la valoración de la delgadez intensa (y el consiguiente elogio que se da cuando alguien pierde peso) ayuda a explicar por qué las personas tardan en identificar a los amigos o familiares que tienen trastornos alimentarios.

"En caso de duda, es mejor no hablar del cuerpo de otra persona, porque no se conoce la historia de esa persona", dice Coelho, especialista en trastornos alimentarios.

¿Qué dificulta el proceso de pérdida de peso y cuáles son los factores que realmente pueden ayudar en este proceso?

Te presentamos a continuación extractos de la entrevista de BBC News Brasil con Desire Coelho.

Desire Coelho Desire Coelho, doctora en Ciencias del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Actualmente, los términos relacionados con la pérdida de peso con mayor aumento de búsquedas en Google son: "qué comer post-entrenamiento para adelgazar", "suplemento para adelgazar rápidamente", "sin receta" "remedios para bajar de peso" y "el boniato ayuda a perder peso”. Con tu experiencia en la clínica y en el gimnasio, ¿qué indican estas búsquedas sobre las formas en que buscamos perder peso?

Siempre se escucha que debe haber un atajo. ¿Qué atajo necesito para bajar de peso? Muchas veces, algunas de estas preguntas ni siquiera son sobre un atajo, son sobre una pastilla mágica.

La persona no necesariamente quiere perder peso, pero a menudo parece que quiere adelgazar, casi con una varita mágica. No necesariamente quieren pasar por el proceso de cambio.

Quieren que algo pase y entonces entender quién es el gran culpable, el gran villano, y qué tienen que hacer que antes no hacían y, a partir de ahí, cambiar su historia de vida, su trayectoria, y no preocuparse más con eso.

Veo mucha transferencia de la culpa de las personas, incluso transferencia de la responsabilidad del proceso de pérdida de peso.

Y siempre buscando una pastilla mágica, cuál será el punto de inflexión, qué será aquello que provocará el cambio y el resultado que estas personas esperan. Y esto sucede muchas veces por una expectativa poco realista de cuál es realmente el proceso de adelgazamiento, qué es la salud.

Así que hoy en día, cuando la gente piensa en nutrición, piensa directamente en la pérdida de peso y no necesariamente en el rendimiento, ni necesariamente en la salud. Así que la salud y la pérdida de peso pueden estar relacionados, pero dependiendo de cómo se lleve a cabo el proceso de pérdida de peso, incluso podría ser causa de enfermedad.

Esto no es necesariamente culpa del individuo. Es todo un entorno en el que estamos involucrados, en el que se exagera el valor de la delgadez y existe una fuerte percepción de que la salud es igual a la delgadez, lo cual tampoco es cierto.

Getty Images Además de la dieta, la actividad física es uno de los pilares para perder peso de forma saludable.

En el libro "¿Por qué no puedo adelgazar?", hablas de las barreras que obstaculizan este proceso. ¿Cuales son las principales?

En primer lugar, la gente entiende el proceso de pérdida de peso como algo que tiene un principio, un desarrollo y un final, pero no tiene un principio, un desarrollo y un final.

Más que simplemente pensar en qué cuerpo quieren tener, qué peso quieren tener (no me gusta hablar de peso, pero es gran parte de la referencia que tiene la gente), la gente tiene que pensar en el estilo de vida que quieren.

Entonces sí podremos entender sus valores, su realidad, hasta dónde se puede llegar. Y otra cosa importante es que la gente entiende el proceso de pérdida de peso como algo lineal, y no lo es. El proceso de pérdida de peso tiene altibajos y la pregunta es cuánto puede aprender la persona de esos momentos: qué le funciona y qué no.

La gente realmente quiere una única fórmula mágica, pero no existe: la razón por la que una persona engorda es diferente de la razón por la que otra persona engorda.

Si somos personas tan diferentes, no habrá una única respuesta al proceso de adelgazamiento. Entonces se trata de comprender [la respuesta] dentro de la realidad de cada persona: la genética, los factores sociales, la historia de vida y los diferentes valores que la comida tiene para cada uno de nosotros.

Entender este proceso de pérdida de peso como sus altibajos y en qué medida la persona puede retomar el proceso, continuar con el proceso, es lo que determinará gran parte de su éxito a largo plazo.

Mencionaste cómo la historia de vida de una persona puede afectar el significado de la comida para ella. ¿Puedes dar un ejemplo?

Vi a una paciente que había ganado mucho peso y comenzó a tener episodios de atracones de dulces. Hablamos de su historia de vida y contó que acudía a un nutricionista y, en ese momento, siempre comía un dulce después del almuerzo.

La nutricionista dijo: “no, el azúcar no te hace bien, quitemos este dulce, no lo comamos más”. Luego pasó todos los días intentando no comer.

Después de una semana sin comer nada dulce, se encontró comprando una caja de chocolates y comiéndoselos todos. Y luego empezó a desarrollar episodios de atracones, porque entendía que lo que hacía estaba mal y eso generaba una serie de reacciones, pero todas por una restricción impuesta por una persona.

Entonces una persona que nunca ha tenido este tipo de prejuicio, una persona que nunca ha tenido este tipo de interacción, tiene una relación completamente diferente con los dulces.

Comprender nuestra historia de vida y cómo afecta nuestras relaciones con los alimentos y nuestros cuerpos es muy importante.

Getty Images La gente quiere una única fórmula mágica para adelgazar, pero no existe, dice la nutricionista.

Además de los factores que dependen del individuo, ¿cuáles son los pilares esenciales para todos?

Estos son algunos:

El sueño, del que la gente es cada vez más consciente, pero aún no tiene idea de hasta qué punto influye directamente en nuestra capacidad para elegir alimentos, por ejemplo.

Dormir bien: la cantidad y la calidad son fundamentales. No hay una pérdida de peso sostenible si se duerme mal. La falta de sueño aumenta el hambre, disminuye la saciedad y aumenta las ganas de comer. Además, nos enferma más y nos movemos menos, por lo que nos volvemos más sedentarios. Es una combinación muy peligrosa.

La actividad física. Podemos pensar en la actividad física y el ejercicio: existe un entrenamiento estructurado, pero la actividad física son los movimientos que hacemos a diario. Lo que pasa es que algunas personas, a pesar de tener una carga de entrenamiento adecuado, se comportan de forma completamente sedentaria durante el resto del día. Así que uno acaba compensando al otro. Esto es algo que la ciencia todavía está intentando comprender. Así, a veces una persona aumenta su gasto en actividad física, pero el comportamiento sedentario hace que el aumento no sea tan pronunciado como podría ser.

El tercer pilar es la alimentación. Hay algunas cosas que ya sabemos que son fundamentales en nuestra dieta: debe ser muy rica en alimentos frescos, es decir, ensalada, verduras, comer. Estamos hablando de arroz, frijoles, garbanzos, lentejas. Es eso de "pelar más y desempacar menos". Y respetamos nuestros signos de hambre y saciedad, entendemos qué alimentos son desafiantes. Y las proteínas juegan un papel fundamental. Estas son cosas que ya sabemos.

Y el último pilar fundamental es la regulación emocional. Hoy en día lo que más utiliza la gente para la regulación emocional no es salir a caminar ni llorar. La gente come. A veces, una persona siente algo que no quiere sentir, por lo que come para aliviarlo. Entender qué válvulas de escape utiliza cada persona y cómo podemos darles un nuevo significado a estas válvulas de escape también es fundamental en el proceso de salud y pérdida de peso.

Getty Images Un pilar fundamental para adelgazar es la regulación emocional, dice la nutriconista.

Una práctica que se hizo popular fue el ayuno intermitente. ¿Funciona?

El ayuno intermitente, como otras dietas, funciona para una parte de la población.

Lo interesante del ayuno es que, cuando pensamos en el aspecto evolutivo, tiene mucho sentido. Si pensamos en nuestros antepasados que vivieron hace 100 mil años, hace 200 mil años, no hacían cinco comidas al día todos los días.

Era normal tener flutuaciones. Y hoy estamos en una sociedad donde no es raro encontrar un paciente que hace siete comidas al día. Metabólicamente, el cuerpo de la persona no deja de procesar los alimentos, es desgaste.

Una cosa que la ciencia ha demostrado que es interesante es, más que pensar en la estrategia del ayuno intermitente, pensar en el ayuno nocturno, que la gente no está haciendo bien.

Tienes que haber al menos un período de 11, 12 horas en el que no comas. Esto no se caracteriza como ayuno intermitente. Es simplemente un ayuno nocturno: si mi última comida fue a las 7 pm., comeré a las 7 am.

Parece que se habla cada vez más de tomar proteínas, vitaminas, suplementos... ¿Cuánto de esto es ciencia que avanza y trae soluciones interesantes y cuánto tiene que ver con esta búsqueda de una solución mágica que mencionaste?

Mitad y mitad. Hay mucha industria que siempre va por delante de la ciencia y quiere vender la necesidad de consumo. Y el gran problema es que engaña mucho a la gente porque hay un trasfondo científico que tiene sentido, pero no en la forma en que se está propagando.

Por ejemplo, hablando de omega 3: sabemos que las personas que tienen una dieta más rica en pescado y alimentos que son fuentes de omega 3, como frutos secos y semillas, son personas que tienen un mejor perfil cardiometabólico. La evidencia sobre los suplementos con omega 3, que es el nutriente aislado, aún es débil.

La pregunta sigue siendo: ¿la mejor manera es complementar o aumentar los alimentos fuentes? Obviamente, sería aumentando los alimentos fuentes, porque cuando hablamos de la matriz alimenticia del alimento en sí, éste no solo tiene omega 3, sino que tiene varios otros compuestos que probablemente también sean beneficiosos.

¿Qué pasa con las proteínas?

Son muy importantes. Y cuando miramos a la población general, hay algunos factores que son fundamentales. Los que quieren consumir proteínas son los que no necesitan proteínas, que son los jóvenes, menores de 35, 40 años, a los que les encanta tomar un batido de proteínas.

Pero, por regla general, sus cuerpos están en excelentes condiciones para sintetizar proteínas.

Quienes necesitan proteínas son las personas de 40 años en adelante, son quienes necesitarían suplementar proteínas porque es cuando el cuerpo comienza a resistirse a ganar masa muscular y comienza a perder masa muscular.

Necesitan estar activos y consumir proteínas. Y también podemos discutir si la mejor manera es a través de bebidas proteicas, llenas de aditivos, como edulcorantes y emulsionantes. Los suplementos son una posibilidad, pero hay que encontrar la forma correcta de tomarlos.

