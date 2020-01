Los ganadores y los momentos destacados de los premios Grammy

La música estadounidense consagró en la noche del domingo a su nueva reina: Billie Eilish, cantante y compositora, de 18 años, arrasó con los principales premios Grammy y recibió la bendición de la industria para su versión renovadora e hipnótica del pop, construida junto a su hermano mayor en el cuarto de su casa a lo largo de su adolescencia, y que ya la perfila como una de las voces de la generación nacida entre fines de la década de 1990 y principios de los 2000.

Eilish se llevó cinco gramófonos, incluyendo Canción del año, Mejor grabación, Mejor álbum pop y Artista revelación, por el trabajo realizado junto a su hermano, el productor Finneas, en la canción Bad Guy y su disco debut When we fall asleep, where do we go?. "Principalmente creo que los fans se merecen todo", dijo al recibir su tercer gramófono. "Siento que no se ha hablado lo suficiente de ellos esta noche porque son la única razón por la que cualquiera de nosotros está aquí. Así que gracias a los fans".

La jornada de premiación, que se realizó en el estadio Staples Center de Los Ángeles, comenzó con un homenaje incorporado a último momento, ya que apenas unas horas antes se conoció la noticia de la muerte del basquetbolista Kobe Bryant y de su hija Gianna, junto con otras siete personas en un accidente de helicóptero. Que los Grammy se realizaran además en la cancha de los Lakers, el equipo en el que Bryant jugó toda su carrera profesional, hizo aún más necesario el homenaje.

Alicia Keys y Boyz II Men cantan "It's So Hard to Say Goodbye” en la ceremonia de los Grammy en honor a Kobe Bryant. Este es quizá la mayor tragedia del mundo del deporte en los últimos años.



pic.twitter.com/kO3UBCaM78 — Fútbol y NBA en Español. (@ToyViendoLaTV) January 27, 2020

Al comenzar el show, Lizzo (que dio uno de los mejores shows de la noche y se llevó tres premios) y Alicia Keys, la anfitriona, dedicaron sus presentaciones a Bryant.

AFP

"Todos estamos sintiendo una inmensa tristeza, porque más temprano hoy Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdió a un héroe", dijo Keys. "Y estamos parados aquí con el corazón destrozado en la casa que Kobe Bryant construyó", agregó, antes de invitar al escenario al grupo Boys II Men para interpretar a capela It's so hard to say goodbye.

Entre las demás presentaciones musicales de la noche, algunas de las más destacadas fueron las de la propia Eilish, y la de Demi Lovato, que interpretó Anyone en su regreso a los escenarios luego de tener una sobredosis en 2018. La canción fue compuesta cuatro días antes de su roce con la muerte, y en su primera interpretación las lágrimas le impidieron seguir. Lovato empezó de nuevo y recibió una ovación de pie en otro de los momentos más poderosos de la velada.

Rosalía --ganadora del Grammy al mejor álbum urbano o alternativo respectivamente-- le inyectó sonido flamenco al show con su espectacular voz, interpretando Juro que y Malamente, acompañada de un impresionante ballet.

"El flamenco para mí es una inspiración. Muchísimas gracias por defender y creer en mi proyecto y mi música", dijo la joven intérprete, que ya había arrasado en noviembre en los Grammy latinos.

AAAAAAAAAAAAAAH gané el primer Grammy de la @RecordingAcad 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/bUGv6tcwdc — R O S A L Í A (@rosaliavt) January 26, 2020

También hubo algunas presentaciones menos atractivas, como un inexplicable homenaje a Prince a cuatro años de su muerte, y la presentación de unos geriátricos Aerosmith, receptores del premio a Persona del año, junto a los raperos de Run DMC para interpretar el hit conjunto Walk this way, a treinta años de su lanzamiento original.

AFP

De lo que no se habló en toda la jornada fue del escándalo que rodeó a estos Grammy, iniciado cuando Deborah Dugan, la actual presidenta de la Academia de Grabación (el organismo que entrega los premios) y primera mujer en liderar la organización, presentó una denuncia por discriminación, y denunció por violación a su antecesor, así como otros casos de acoso sexual e irregularidades en el proceso de votación.

Lista de ganadores principales

AFP

Álbum del año:

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Grabación del año:

Bad Guy, Billie Eilish

Canción del año:

Bad Guy, Billie Eilish

Mejor artista revelación:

Billie Eilish

Mejor interpretación pop individual:

Truth Hurts, Lizzo

Mejor interpretación de pop dúo o grupo:

Old Town Road, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus

Mejor álbum de pop:

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Mejor álbum de rock:

Social Cues, Cage The Elephant

Mejor álbum de rap:

Igor, Tyler The Creator

Mejor álbum de música alternativa:

Father Of The Bride, Vampire Weekend

Mejor álbum de música electrónica:

No Geography, The Chemical Brothers

Mejor álbum urbano contemporáneo:

Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

(Con información de AFP)