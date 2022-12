Los mensajes de los jugadores de la selección uruguaya tras la eliminación y las respuestas de Luis Suárez

La mayoría de los jugadores de la selección uruguaya utilizaron sus redes sociales para manifestarse luego de la eliminación de la celeste en el Mundial de Qatar, pese a ganarle en la última fecha del grupo H 2-0 a Ghana.

El primero en manifestarse, seis horas después de la eliminación, fue Luis Suárez.

Lo siguió después, el sábado, Federico Valverde, quien pidió perdón y agradeció el apoyo de Uruguay.

"Claro que sí Fede, siempre hay revancha. Dimos todo. Vamo arriba y a seguir así", le respondió Suárez.

"Este no fue el Mundial que imaginamos. Pero tenemos que estar orgullosos de nuestro grupo y del sacrificio de todos. Peleamos para representar a nuestro país y queríamos mucho más. No se dio, pero no tenemos ninguna duda de que volveremos más fuertes. Al pueblo Uruguayo, muchas gracias por todo su apoyo.", escribió en su cuenta de Instagram Fernando Muslera,

Luis Suárez le respondió: "Nandito no era lo que queríamos pero con la tranquilidad que dimos todo, totalmente de acuerdo hermano. Arriba, abrazo grande y siempre juntos".

Renzo Bacchia, golero de Independiente con pasado en selecciones juveniles le dijo: "Vamo arriba bandaaa mil gracias a todos por el esfuerzo que se hizo!!!"

"Sos un Grande Nando!!", le dijo por su parte su compañero Sergio Rochet.

"Un golpe duro y una tristeza enorme por no haber conseguido lo que todos queríamos. Como en la vida, nos levantaremos y seguiremos peleando en busca de una revancha. ORGULLOSO DE SER URUGUAYO", escribió Sergio Rochet.

Luis Suárez le contestó: "Seguro que nos levantaremos como siempre! Somos los uruguayos Chinito! A seguir así que habrán mas batallas!".

La jugadora de básquetbol Sofía Bergdahl le contestó: "Te amo Chino".

"Vamo' arriba Chino", le escribió por su parte Martín Rodríguez, su golero suplente en Nacional.

"La verdad que nos vamos tristes y dolidos por no haber conseguido pasar de fase y por las cosas que sucedieron y que incidieron directamente en la eliminación!! Pero más allá de eso estoy tranquilo porque nos entregamos y dimos todo lo que dependía de nosotros en cada momento de este Mundial!!! Y muy pero muy orgulloso de mis compañeros, cuerpo técnico y toda la gente que nos rodea día a día. También agradecerles a todos los que nos apoyan y apoyaron siempre en este largo camino!!! 🇺🇾 #UruguayNoma #ElEquipoQueNosUne", escribió el capitán Diego Godín.

El mensaje de Godín

Suárez le contestó: "Grande capitán! Intentamos dar el máximo nuevamente para dejar a nuestro país allá arriba pero no pudimos. Orgullosos del grupo y de cada uno de los que estábamos ahí representando a URUGUAY. Arriba nosotros y siempre positivos para adelante!".

También le dedicó unos emojis Rodrigo Muñoz, mundialista en Brasil 2014.

"Golpe duro para todos sabiendo la calidad de este equipo pero 100% seguro que nadie se guardó nada. Gracias a todos los que apoyaron, el fútbol siempre da revancha", escribió Guillermo Varela.

El ex Danubio Joaquín Ardaiz le contestó: "Vamo arriba guille", mientras que el luchador Gastón Reyno lo elogió: "Siempre dejando todo animal".

"Con mucho dolor y amargura toca despedirnos de este Mundial! Seguramente no fue el mundial que soñamos y para el que tanto nos preparamos, pero el fútbol es así! Las injusticias vividas en el partido de ayer dejan una herida aún mayor! Siempre con la frente en el alto porque en el acierto o el error todos dimos lo máximo en cada momento! URUGUAY HOY Y SIEMPRE", escribió Matías Vecino.

Suárez le contestó: "Arriba Mati hay que seguir metiendo y siendo positivos. Vamo arriba nosotros! Abrazo grande".

"Duele mucho quedar fuera de un Mundial después de una victoria como la de ayer. Duele no haber podido seguir nuestro camino en esta competición tan importante a pesar de haberlo dado todo en cada minuto de cada partido. Seguiremos trabajando duro con un objetivo: volver más fuertes para llevar a Uruguay a donde merece. Gracias de corazón a todos los uruguayos por el apoyo", dijo Rodrigo Bentancur.

"Duele mucho Rodri porque no es lo que queríamos pero con la tranquilidad que intentamos dar el máximo. Seguí así que tendrás muchas más batallas de estas! Orgulloso de lo diste animal", le contestó Luis Suárez.

Nicolás de la Cruz escribió: "Feliz de debutar en mi primer mundial , Hermosas sensaciones!!tenemos un hermoso camino por recorrer todos juntos como siempre marco a nuestra selección!".

Suárez le contestó: "Buena pa! Felicitaciones y a seguir que esto recién empieza".

Walter Gargano, por su parte, le dijo: "Felicidades, más que merecido".

"Te amo hermano", le contestó por su parte el colombiano Juanfer Quintero.

"Felicidades hermano", le dedicó Carlos "Pato" Sánchez.

"Mi primer Mundial. Era mi sueño jugar uno y lo logré. No tuvo el final que queríamos, pero el fútbol es así. Muy tristes por no haber logrado más. Gracias a todos los que apoyaron! Esto sigue, volveremos más fuertes!", escribió Facundo Pellistri.

Suárez le contestó: "Hay que seguir facu! metiéndole que siempre tendrás una revancha! Seguí así entregándote al maximo siempre

"A prepararnos para la copa América", le dijo el Fata Delgado.

"Enorme Facu! Dale que hay pa ratoooo", aportó por su parte el surfista Lucas Madrid.

Giorgian De Arrascaeta escribió: "Celeste del alma, hoy no es un día como lo deseábamos, el fútbol tiene estas cosas, levantar cabeza y saber que la revancha está a la vuelta de la esquina.ARRIBA URUGUAY 🇺🇾"

"Siempre con la mente positiva goleador! Felicitaciones y seguí rompiéndola 10", le contestó Luis Suárez.

"Ven el fútbol de espalda", dijo por su parte el ex Nacional Pablo García, actualmente en Coritiba de Brasil. Un claro mensaje de crítica para el entrenador Diego Alonso.

"La pelota siempre al 10", escribió Gastón "Tonga" Reyno.

"Qué bestia sos gordo", le dedicó el futbolista argentino Wanchope Ábila.

"Crack", le escribió otro argentino, Ariel Cabral, quien jugó el segundo semestre del Uruguayo de Segunda en Racing.

"Te amo", le dedicó su club, Flamengo.

"No merecíamos este final pero el sueño terminó. Perdón a todo el pueblo uruguayo", afirmó Darwin Núñez.

Suárez le dijo: "Arriba Darwin! Con la tranquilidad que dimos todo y que siempre hay revancha! Seguí así compa de asiento".

"A seguir cabezón vamo y vamo", le comentó Joaquín Ardaiz.

Lucas Torreira retornó este domingo a Uruguay foto haciendo piscina en Las Cañas.

Fue uno de los cinco jugadores que habló este domingo en conferencia de prensa en el aeropuerto, junto con Matías Viña, Mathías Olivera, Agustín Canobbio y Guillermo Varela.

"Ya pensando en el siguiente, Vamos con todo... 🇺🇾", Mathías Olivera.

Gastón Reyno le contestó "💪🏻".

Maximiliano Gómez escribió: "Duele mucho la despedida, no fue el Mundial que todos soñamos pero el fútbol tiene estas cosas. Nos vamos con la cabeza en alto y la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido. Gracias de corazón a todo el pueblo uruguayo por el apoyo incondicional. ARRIBA URUGUAY 🇺🇾"

El delantero publicó historias después en Paysandú junto a su familia.

Sebastián Coates dijo: "Solo quiero agradecer a todos los que fuimos parte de este mundial, no se nos dio pero no tenemos nada para reprocharnos! A todos los Uruguayos MUCHAS GRACIAS de corazón por el apoyo en todos lados!!

"Sos grande Seba", le dijo el Flaco Álvaro Fernández, mundialista en Sudáfrica 2010.

"Se terminó nuestro sueño y el de todo un país. Agradecido y orgulloso de haber sido parte. Siempre hay revancha, y vamos a ir en busca de ella. Arriba #elequipoquenosune", dijo José Luis Rodríguez, uno de los jugadores que no tuvo minutos en el Mundial.

"Grande Pumita", le escribió su compañero en Nacional Martín Rodríguez.

Los jugadores que no se expresaron en redes sociales aún fueron Sebastián Sosa, Ronald Araujo, Matías Viña, Facundo Torres, Manuel Ugarte, José María Giménez, Edinson Cavani y Canobbio aunque este último al igual que Viña realizó declaraciones a los medios presentes en el aeropuerto.