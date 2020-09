Derechos de TV: los neutrales deben decidir entre una oferta de Tenfield y aspiración de los futbolistas que quieren la AUFTV

De un lado los futbolistas de la selección, del otro la empresa Tenfield y en el medio el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que preside Ignacio Alonso, que deberá resolver la venta de los derechos de televisión de las Eliminatorias para Catar 2022, antes de octubre si es que finalmente comienzan en esa fecha luego de dos postergaciones por la pandemia de covid-19.

La negociación de los derechos, que la AUF inició en agosto de 2019 y que aún tiene otras instancias de negociación, además de la reunión de este jueves del ejecutivo, está llegando al final del proceso que estará marcado por el comienzo del torneo clasificatorio.

Un poco de historia

En agosto de 2019, la AUF llamó a licitación en dos etapas, una para adquirir los derechos de los nueve partidos que Uruguay jugará de local en las Eliminatorias para el mercado internacional y otra para el local. Tres empresas ofertaron para los pliegos internacionales, TyC Sports de Argentina, Mediapro y Servisky de Ecuador, y dos para el mercado local, Telefónica (Movistar) y Servisky.

El 21 de febrero de este año la AUF las declaró desiertas y abrió una nueva instancia, la negociación directa con las empresas que se interesaron en el producto y con otros actores del mercado, con la base de US$ 18.000.000 que habían pago por los derechos del clasificatorio para Rusia 2018.

En ese momento se sumó a las rondas de negociaciones Tenfield, quien no participó con ofertas en ninguna de las dos licitaciones.

Las reuniones se desarrollaron desde febrero hasta la semana previa a la suspensión del fútbol, el 13 de marzo, cuando Tenfield hizo su última propuesta. Las negociaciones se interrumpieron hasta julio, cuando el ejecutivo volvió a retomar las conversaciones.

Este jueves de mañana en el Complejo de la AUF se reunirá el ejecutivo, en el encuentro mensual que realiza en las instalaciones deportivas de la ruta 101 para avanzar en distintos aspectos, incluidos la comercialización de los derechos de TV.

Desde la Asociación explicaron a Referí que seguirán avanzando sobre el tema sin tomar decisiones, porque si la FIFA suspende la fecha de Eliminatorias de octubre (ya canceló marzo y setiembre), puede correr riesgo el formato de disputa de 18 fechas.

Las cuatro opciones de la AUF con sus pros y contras

El presidente Alonso y los demás integrantes del ejecutivo deben empezar a definir los derechos de Eliminatorias sobre tres opciones y cuatro ofertas.

1) Tercerización de los derechos. Tenfield puso en la mesa una oferta de US$ 20.000.000 y se queda con todo. Es la misma propuesta, sobre la que informó Referí en marzo, cuando las negociaciones habían quedado empantanadas. Luego, la suspensión de la actividad por la pandemia de covid-19 generó un impase. Se retira la cláusula de igualación debido a que no se puede incluir en nuevos contratos. A favor: es la mejor oferta que la AUF tiene en la mesa y se asegura un ingreso fijo. En contra: Cede todos los derechos y no puede utilizar la grifa AUFTV que quieren potenciar.

2) Venta de los derechos a través de vendedores que colocan los nueve partidos de Uruguay en las cadenas de televisión. Se trata de una empresa estadounidense, que a modo de agencia propuso vender los derechos de la AUF. La oferta que está en la mesa es de US$ 12.000.000 con un plus de US$ 2.000.000. A favor: no tienen techo para negociar y pueden utilizar AUFTV. En contra: las incertidumbres económicas sobre la evolución del mercado.

3) Estructurar el canal AUFTV con un socio gestor. La AUF recibió las ofertas de dos proveedores para estos servicios. Una de las empresas es chilena. Esto conduce a avanzar en el camino de la televisación de sus propios contenidos para la Asociación. A favor: avanza en su plan de generar su propio canal para difundir contenidos con AUFTV. En contra: se desconoce el alcance económico y solo pueden transmitir los nueve partidos que Uruguay jugará de local en el Estadio Centenario.

El rol de los futbolistas

Los futbolistas son socios con la AUF a partir de un convenio de cesión de imagen que firmaron en el gobierno de Wilmar Valdez, en 2016, en el que participan en las decisiones que el ejecutivo adopta en tres asuntos de la selección: publicidad, indumentaria deportiva y merchandising.

Los jugadores pueden vetar las decisiones de la AUF en cualquiera de los tres rubros si no están de acuerdo con las negociaciones que se llevaron adelante.

En el rubro en el que no pueden participar es en la decisión de la venta de los derechos de televisión de la selección, sobre los que resuelve exclusivamente el ejecutivo. Sin embargo, de alguna forma pueden participar.

El País informó que se produjeron reuniones de los neutrales de la AUF con el capitán de la selección, Diego Godín, y con el presidente de la Asociación de Futbolistas, Diego Lugano.

De la Asociación explicaron a Referí que los primeros encuentros se realizaron por Zoom y el último encuentro fue última semana en forma personal.

AFP

En las charlas, los jugadores manifestaron estar dispuestos a ceder porcentajes de sus ingresos por esponsoreo, del que tienen 25% de todos lo auspicios que ingresan para la selección, para impulsar el acuerdo a través de un socio gestor que permita impulsar la señal AUFTV.

Con esa renuncia a la que acceden los jugadores, la oferta proyectada de ingresos por derechos de TV de las Eliminatorias podrá alcanzar, en el mejor de los casos US$ 16.000.000, porque a los US$ 12.000.000 que le garantizan a la AUF, más US$ 2.000.000 de plus y US$ 2.000.000 que renuncian cobrar los futbolistas.

Tenfield sigue poniendo en la mesa la mejor oferta, de US$ 20.000.000.

Las charlas con Tenfield

En las negociaciones con la empresa que tiene los derechos de TV del fútbol local, Tenfield se plantó con su ofrecimiento de US$ 20.000.000 para quedarse con todo, pero no aceptó el pedido de la Asociación que los partidos fueran transmitidos bajo el paraguas de AUFTV.

Tenfield quiere mantener el producto tal como lo presenta desde 1998, cuando firmó su primer contrato con la Asociación.

En el nuevo contrato no se podrá incluir la cláusula de igualación que está vigente.

La cláusula de igualación

Esa cláusula de igualación es un problema con el que la AUF carga desde hace 20 años. Fuentes de la Asociació explicaron a Referí que en 2015, cuando suscribieron el acuerdo para las Eliminatorias de Rusia 2018, Full Play (por los derechos para el exterior) y Tenfield (para el mercado local) se quedaron con la opción de igualar la mejor oferta que se presente en cualquiera de las tres opciones que maneja la AUF de comercialización de los derechos.

Cuando en agosto de 2019 la AUF hizo el llamado a licitación, Full Play informó que estaba en actividad comercial y advirtió a la Asociación que tiene en su poder la cláusula de igualar de cualquier propuesta por los nueve partidos para el exterior.

En caso de desconocer los derechos de Full Play y Tenfield, la AUF se expone a juicios.

En el nuevo contrato que suscribirán por los derechos de las Eliminatorias para Catar 2022 no se podrá incluir la cláusula de igualación. El estatuto no lo prohíbe, pero ya no es legal por una disposición de 2016 de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y porque según el nuevo estatuto, el ejecutivo no puede firmar más allá de su mandato.

Por esa razón, existe una corriente en el ejecutivo de la Asociación de aceptar la mejor oferta, la de Tenfield, de firmar hasta 2022 y quedar liberados para actuar sin ninguna limitación en la próxima negociación.

La otra, que impulsan los futbolistas, firmar un contrato por un monto menor e impulsar la marca AUFTV.

En el único caso en el que la Asociación no se expone a juicio por la cláusula de igualación es si el gestor del canal de AUFTV es contratado por un trabajo y no en calidad de socio. Este es un escenario en el que la AUF debe asumir toda la responsabilidad y riesgos económicos, por lo que es el menos probable de las opciones que están en la mesa.

¿Qué hace la AUF?

En las próximas semanas los neutrales deben resolver la adjudicación de los derechos en medio de la disputa que se plantea con los futbolistas de un lado y la empresa Tenfield, que hizo la mejor oferta económica, por otro.

Deberán optar:

1)) ¿Priorizan la marca AUFTV en detrimento de ingresos económicos?

2) ¿Firman con Tenfield por un año y medio (las Eliminatorias deben estar terminadas antes del Mundial 2022), recibir la mejor oferta que está en la mesa y para el futuro quedar liberado de cláusulas de igualación y avanzar en el proyecto AUFTV?