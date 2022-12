Los no vacunados contra el covid-19 tienen 48% más chances de sufrir accidentes de tránsito

Un amplio estudio publicado en The American Journal of Medicine, asegura que las personas que no se han vacunado contra covid-19 son más propensos a sufrir accidentes de tránsito.

El investigador principal, Donald A. Redelmeier, un profesor de Medicina de la Universidad de Toronto y médico del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook, sostiene, en resumen, que “los adultos que descuidan las recomendaciones sanitarias también pueden descuidar las directrices básicas de seguridad vial". Para su estudio, durante el verano de 2021, los investigadores canadienses examinaron los registros encriptados del gobierno de unos 11 millones de adultos, el 16% de los cuales no había recibido la vacuna covid. Después de contrastar los datos de los servicios de urgencias de Ontario (Canadá) en los que un accidente de tráfico provocó una hospitalización, descubrieron que las personas no vacunadas tenían un 72 % más de probabilidades de verse implicadas en un accidente de tráfico grave que las vacunadas. Según los investigadores, este riesgo es similar al de las personas con apnea del sueño, y solo la mitad del de las personas que abusan del alcohol. "El aumento de los riesgos de tránsito entre los adultos no vacunados se extendió a diversos subgrupos (mayores y más jóvenes; conductores y peatones; ricos y pobres) y fue igual a un aumento del 48% después del ajuste por edad, sexo, ubicación del hogar, situación socioeconómica y diagnósticos médicos", se lee en la comunicación. "El aumento de los riesgos de tránsito se extendió por todo el espectro de gravedad de los accidentes y pareció similar para Pfizer, Moderna u otras vacunas". Sin efecto directo El estudio admite que "la simple activación inmunitaria contra un coronavirus no tiene ningún efecto directo sobre el riesgo de accidente de tránsito", Sin embargo, aunque la correlación parezca extraña, la personalidad se vincula con los accidentes de tráfico. Bajo esta premisa, Redelmeier afirmó que la vacunación contra el virus respiratorio del covid-19 es un "indicador objetivo, disponible, importante, autentificado y oportuno del comportamiento humano". En otras palabras: saltarse la vacuna preventiva no significa que alguien vaya a sufrir un accidente de tránsito. En cambio, el autor teoriza que las personas que se resisten a las recomendaciones de salud pública también pueden ser más descuidadas a la hora de seguir las reglas al volante. Correlaciones a los resultados Redelmeier dijo que los autores "no quieren que las personas no vacunadas se sientan perseguidas" y "no están sugiriendo que dejen de conducir". Del mismo modo, afirmó que los investigadores no pueden afirmar que exista causalidad, ya que el estudio no analizó las causas de la indecisión a la hora de vacunarse o de la conducción arriesgada. Sin embargo, sugieren algunas posibles explicaciones para la correlación. "Una posibilidad está relacionada con la desconfianza en el gobierno o la creencia en la libertad, que contribuyen tanto a las preferencias de vacunación como al aumento de los riesgos de tránsito", escriben en el estudio. "Otra explicación podría ser las ideas erróneas sobre los riesgos cotidianos, la fe en la protección natural, la antipatía hacia la regulación, la pobreza crónica, la exposición a la desinformación, la insuficiencia de recursos u otras creencias personales". "Entre los factores alternativos podrían figurar la identidad política, las experiencias negativas del pasado, los escasos conocimientos sanitarios o las redes sociales que suscitan recelos en torno a las directrices de salud pública", agregan. Con información DW