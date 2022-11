Los países que atrasan la hora para aprovechar el sol

Como cada año, los relojes de varios ciudadanos del mundo se retrasan una hora en estas fechas. Es el caso de aquellos que viven en los países miembros de la Unión Europea, que en la madrugada del pasado sábado 29 de octubre al domingo 30, dejaron atrás el horario de verano y pasaron sus relojes de las 3 a las 2 de la madrugada. Con este cambio se ganó una hora de sueño esa noche, pero a partir de entonces, cada día amanecerá y anochecerá más temprano.

La Unión Europea no es la única que cambia la hora dos veces al año (a finales de octubre y a finales de marzo). Estados Unidos y Canadá también lo hacen, aunque en fechas distintas y con algunas excepciones, pues hay zonas que no siguen el cambio horario del resto del país. En el continente europeo, destacan países como Rusia, Bielorrusia o Turquía, que en la actualidad no cambian la hora. Esta práctica también se lleva a cabo en Nueva Zelanda, en algunas partes de Australia, así como en algunos países de Oriente Medio (Líbano, Israel) y de Sudamérica (Paraguay, Chile).

En América Latina, varios países probaron las modificaciones de horario en el pasado, pero pocos las conservan hoy en día, tal y como sucede en el continente africano y en Asia. Los últimos países en abandonar el cambio de hora han sido Siria, Jordania e Irán. Este último abolió en setiembre el horario de verano con efecto inmediato.

México, por su parte, aprobó el pasado miércoles 26 de octubre la reforma que elimina de manera definitiva el horario de verano en el país, por lo que el próximo 30 de octubre será la última vez que la población mexicana tenga que ajustar sus relojes. 2023 será el primer año desde 1996 en el que este país no pase al horario estival en primavera.

Menos del 40% de los países del mundo ajustan la hora actualmente, aunque más de 140 han aplicado el cambio horario alguna vez en el pasado. El objetivo original de la medida era hacer coincidir las horas de actividad con las de luz solar, para aprovechar las horas de luz natural, limitando el uso de la iluminación artificial y la calefacción. Sin embargo, su eficacia es cada vez más discutida y los críticos también señalan posibles efectos adversos para la salud.

Uruguay amagó con volver a atrasar los relojes

El año pasado, el ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Viera, se mostró partidario de realizar un estudio y relevamiento de la opinión de los operadores turísticos al respecto. El jerarca dijo en ese entonces que era partidario de adelantar la hora durante la temporada de verano si hay argumentos para hacerlo.

Sin embargo, el presidente Lacalle Pou había dejado claro que su postura era contraria al cambio de hora. “Estuve leyendo documentos científicos al respecto que aconsejan no hacerlo. Son científicos, no de la actividad turística”, dijo.

Más del 70% de la población uruguaya está de acuerdo con adelantar la hora, según una encuesta que en su momento encargó la Dirección Nacional de Energía. La medida de adelantar la hora estuvo vigente entre 2006 y 2014 y fue discontinuada por el presidente Tabaré Vázquez en 2015.