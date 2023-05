"Los partidos no van a votarlo": experta que asesoró a Cabildo en 2022 por deudores advierte sobre nuevo proyecto

El nuevo proyecto de ley de Cabildo Abierto para reestructurar las deudas de personas físicas –con limitaciones a los intereses máximos y la creación de una "deuda justa"– ya despierta alertas de especialistas, mientras los dirigentes de distintos partidos comentan por lo bajo su escepticismo para lograr un acuerdo parlamentario. De darse ese escenario, el senador Guido Manini Ríos anunció que su partido se abocará a la recolección de firmas para impulsar un plebiscito a 2024.

"Yo creo que es muy ambicioso. No va a haber acuerdo", dijo a El Observador la abogada Dora Szafir, especializada en derechos del consumidor, y además de ser una de las especialistas consultadas para la iniciativa original de Cabildo Abierto. "Con el anterior se había logrado más o menos la posibilidad de que el Frente Amplio lo votara. Acá están hablando de una deuda justa, es muy lindo pero creo que va a tener poco andamiaje", sostuvo.

El nuevo proyecto introduce el concepto de "deuda justa", una suerte de límite a la hora de resolver judicialmente la cifra para la reestructuración, en caso de que por la vía administrativa ante Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no haya acuerdo entre deudor y acreedor.

La "deuda justa" equivaldrá, como máximo, al monto pactado en un inicio entre ambas partas al retirar el crédito, más una tasa efectiva anual de hasta 2% (por intereses, multas, moras y otros recargos), pero no pudiendo superarlo, y restando los pagos que sí haya efectuado a la fecha el deudor. De no haber acuerdo, el juez de Paz podrá determinar la "reestructuración judicial forzosa", sin excederse de ese límite de recargo, esa "deuda justa".

"Ya sé que otros partidos no van a votarlo", opinó Szafir, quien recordó que el Poder Ejecutivo "no quería ni lo que ya estaba". "Estuvimos casi un mes con (los abogados) Juan Blengio y Juan Williman viendo proyectos de otros países, para armar algo más potable. Ahora no sé por qué este cambio", sostuvo la docente de Derecho Civil y Relaciones de Consumo, quien alegó que "haber introducido otra redacción es para trancar y no facilitar una aprobación".

Pese a que tuvieron la chance de negociar los votos con el Frente Amplio –que había estirado su mano en pos de esa posibilidad tras una nueva redacción acordada entre los senadores Charles Carrera y Mario Bergara– y que esa posibilidad mantenía en vilo al oficialismo, el partido de Manini Ríos cambió la pisada con el nuevo proyecto cuyo "corazón" radica nuevas reglas para las tasas de interés y en el concepto de "deuda justa".

Si bien la oposición aguarda aún sus primeros informes al respecto, desde la bancada transmitieron a El Observador que "parece claro" que la búsqueda de los cabildantes apunta a desembocar en un plebiscito, ante la falta de acuerdos parlamentarios.

El senador del MPP, Charles Carrera, había presentado este año un texto alternativo con varias coincidencias con la redacción original de Cabildo, defendida en comisión de Constitución por el dirigente Guillermo Domenech.

La redacción tuvo el respaldo de todo el Frente Amplio pese a las dudas que el propio Mario Bergara –expresidente del Banco Central en la anterior administración– reconoció en entrevista con El Observador respecto a legislar en la materia.

El economista había destacado –en una postura similar a la del actual presidente del Banco, Diego Labat– la creación de un "marco para la negociación" entre deudores y acreedores, aunque había alertado: "hay que entender que cuando uno bloquea financiamiento, puede dejar de venir por una vía y vendrá por otra que de repente es más oscura. Si uno legisla adecuadamente ayudará a resolver el problema. Sino, puede generar que las financieras dejen de prestar y las familias lo sigan necesitando".

Desde Cabildo reclaman incluso que fueron tanto los sectores moderados de la izquierda como el senador herrerista Gustavo Penadés quien en diciembre –en línea directa con el gobierno– frenaron la votación en el plenario y devolvieron el proyecto a comisión. Desde entonces el Poder Ejecutivo trabaja en una alternativa que aún no ha sido remitida al Parlamento.

Cabildo Abierto se fijó un plazo de entre uno y dos meses para lograr acuerdos parlamentarios, antes de embarcarse en una consulta popular.

"Situación de zombie financiero"

El economista y asesor de Cabildo Abierto, Kenneth Coates, apuntó en entrevista con Carve contra el valor de las tasas de interés como uno de los principales motivos para la morosidad de los deudores.

"(El nuevo proyecto) trata de tirar por la borda las tasas de mora espectacularmente altas", sostuvo. "Lo que propone la "deuda justa" es ir a cuánto debo yo, cuántos pagos se hicieron, cuánto se dejó de pagar y cuánto se adeudaba al momento de incumplimiento. Y además agregarle un interés del 2% calculado sobre las unidades indexadas", justificó ante casos que pueden derivar en deudores "en situación de zombie financiero", "obligado a vivir en la informalidad".

"No se trata de jubileo, ni de perdona tutti, ni de regalar, se trata de ver cuál es el verdadero y justo valor que esa persona recibió y no pudo seguir con los pagos", declaró en Carve, ante la admisión de tasas máximas de hasta 160% sin que se trate de una usura, fenómeno por el que responsabilizó a la ley de usura del Frente Amplio en 2007.

"La reglamentación de la ley va a ser importante el tema logístico (en los juzgados), porque sí podemos esperar que una gran masa de personas trate de aprovecharse de la posibilidad de llegar a un acuerdo con sus acreedores y volver a tener una vida rehabilitada", reconoció Coates respecto al nuevo procedimiento.