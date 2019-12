Los pasos que debe seguir la policía para encontrar al asesino del hincha de Nacional

Para que el asesino de Lucas Langhain, el hincha de Nacional de 24 años asesinado el domingo a la noche en 8 de Octubre, sea identificado, el fiscal del caso, Juan Gómez, debe contar con elementos que no le dejen dudas a la justicia de que el responsable y el hombre que corre por Presidente Berro luego de realizar seis disparos son la misma persona.

Para eso, la policía tiene que seguir distintas líneas en busca de información que conecte el rostro captado por varias cámaras, tanto en las cámaras del Ministerio del Interior instaladas en 8 de Octubre como en celulares de transeúntes que filmaron y que se hicieron virales en las redes sociales, con un nombre y un apellido.

Y ese paso es lo que está demorando a los investigadores, algunos de los cuales señalaron a El Observador que el caso avanza con dificultad debido al "trabajo que está dando", pese a todas las imágenes difundidas por distintos medios. De hecho, el Ministerio del Interior había anunciado este lunes que el autor y la mujer que lo acompañaba, estaban "visualizados en las imágenes".

Pero hasta el momento no ha alcanzado, dijo el fiscal Gómez a El Observador. "Por eso es que pedimos la colaboración" de quienes pudieran aportar alguna información, añadió. En efecto, la cartera de seguridad anunció en Twitter que las autoridades precisaban esa ayuda, y hubo un testigo presencial que esta semana aportó datos que el propio Gómez calificó como valiosos, pero no permitieron conocer el nombre del homicida.

Fuente policiales aseguraron que para resolver un crimen en el que se cuenta con videos que registraron el hecho es necesario investigar en las redes sociales, algo que los investigadores del caso están haciendo para también comprender el motivo del homicidio, debido a publicaciones que realizó la víctima años atrás en sus cuentas de Facebook e Instagram.

De hecho, Inteligencia policial tiene realizado un estudio de las barras bravas y de allí podría surgir información. Una investigación realizada años atrás permitió identificar a diez grupos de barras bravas de equipos de fútbol de primera división, potencialmente peligrosos, y cada una tiene entre 10 y 15 líderes que están absolutamente identificados.

Un investigador policial consultado –que pidió no ser mencionado–, indicó que la indagatoria en las redes sociales "ayuda en estos casos", porque si la policía no cuenta con el nombre del sospechoso o su cédula de identidad "no se puede llegar a la persona".

"Se tiene que tener un rostro que pueda probarse que es el de la escena", sostuvo otro policía consultado.

Por otra parte, si se contara con al menos una fotografía nítida de la cara del sospechoso, los investigadores pueden rastrear en las propias fichas de la policía, pero para ello es necesario que la persona tenga antecedentes penales. En ese caso, hay que fijarse "uno por uno en los biblioratos", ya que el material no está digitalizado, agregaron los informantes.

Aquellas personas que tengan información para brindar a las autoridades, pueden colaborar en forma anónima llamando al 0800 5000.

Premeditado

Pese a que quien realizó los disparos, disparó sin precisión al grupo de hinchas que pasaba por la avenida festejando la obtención del campeonato, Gómez cree que el asesinato fue premeditado.

El fiscal sostuvo sobre el final de la tarde del lunes en rueda de prensa que había "indicios" que señalaban que el ataque consistió, de hecho, en una emboscada planificada. "Esas personas estaban esperando a la parcialidad que estaba festejando, pero son indicios (que) por ahora no (están) confirmados plenamente", advirtió.