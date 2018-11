Los peruanos presionan al gobierno de Vázquez en embajadas, redes sociales y mediante carta

La cuenta de Twitter de la Cancillería uruguaya tiene apenas seis meses de vida pero los hechos que allí se divulgan jamás habían concitado tanta atención hasta este domingo cuando cientos de peruanos usaron esa red social para solicitarle al gobierno uruguayo que no le conceda el asilo al expresidente Alan García.

Tres tuits -un encuentro entre el subsecretario Ariel Bergamino y una experta en derechos humanos, la actualización del estado de negociación entre el Mercosur y la Unión Europea y la participación de la embajada uruguaya en Londres en una actividad de promoción comercial en el Emirates Stadium- recibieron respuestas de peruanos que argumentaban por qué creen que el Ejecutivo uruguayo debe negar la posibilidad del asilo.

Aunque un puñado de tuiteros no es representativo de la opinión pública, allí se expresa la idea fundamental que defienden quienes creen que el asilo no corresponde en este caso: que Perú es una democracia, que la separación de poderes funciona y que no hay ningún tipo de persecución política. Todo esto para decir que el pedido de asilo es una maniobra de García para evadir la justicia de su país. En este sentido, el pedido de los peruanos al gobierno uruguayo es que no sea cómplice de esta maniobra.

Estas ideas que simples usuarios de la red social defienden son las mismas que un grupo de peruanos proclamaron en manifestaciones frente a la embajada uruguaya en París y en Washington este lunes, dijeron fuentes de cancillería a El Observador, y la misma que han expresado distintas personalidades de Perú, entre ellas el expresidente Ollanta Humala –también salpicado por la corrupción de Odebrecht-.

Peruanos en la embajada de Uruguay en Francia entregan carta para rechazar posible asilo de #AlanGarcía en Uruguay https://t.co/Ni82ApvXCg García vivió en Paris luego de pedir asilo en Colombia en los 90. pic.twitter.com/KgFQ0Theux — Jacqueline Fowks (@jfowks) November 19, 2018

Conscientes de esa situación, el gobierno de Perú encabezado por Martín Vizcarra ha demorado lo más posible el envío de la información a Uruguay que habrá de arribar este martes antes de las 18 horas. Una vez que lleguen los documentos, la cancillería hará un análisis que será remitido al presidente Vázquez.

El paso del tiempo se transformó en un enemigo del gobierno uruguayo: la presión se empieza a sentir.

Es que la corrupción pasó a ser un tema central en Perú a raíz de la proliferación de casos que implican a las más altas esferas y que por eso todos han caído en la lupa es un dato de la realidad. Pero en Perú defienden que esta situación no dañó la vitalidad de la democracia incaica.

Hay quienes destacan cuatro elementos en ese sentido: Perú acaba de tener una elección nacional para gobernadores regionales y alcaldes en el que se eligieron más de 2.000 cargos. Los jueces que dictan arraigos y prisiones preventivas son distintos e independientes. La mayoría del Congreso está en manos de la oposición. El líder del partido de gobierno y expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, está siendo investigado por el Ministerio Público y tiene impedimento de salida dispuesto por el Poder Judicial. La segunda vicepresidenta de Kuczynski y hoy única vicepresidenta del presidente Martín Vizcarra fue en el 2011 candidata a presidente por el partido de Alan García.

Mientras se espera la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez, en Lima crece la corriente en la opinión pública de no otorgar el salvoconducto –en caso que Uruguay conceda el asilo- y llevar el caso a La Haya.

Si ese escenario se concreta el gobierno uruguayo se habrá comprado un problema de dimensiones aún desconocidas.