Los Pumas viajan a Uruguay para poder entrenar para el Rugby Championship

El plantel principal del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, llegará a Uruguay para entrenar con miras al Rugby Championship que se jugará en noviembre y diciembre en Australia, confirmaron fuentes uruguayas y argentinas a El Observador y a El Hincha de Rosario. La buena situación sanitaria de Uruguay respecto al covid-19 generó el pedido argentino a Uruguay, ya que en su país no pueden entrenar con normalidad. Un primer contingente llegará este lunes, y el resto lo hará en los días siguientes.



Los Pumas se sumarán así a Argentina XV, segundo seleccionado argentino, que llegó el viernes por la noche para prepararse para el Sudamericano que ss jugará en Montevideo entre el 17 y el 25 de octubre.



Argentina XV llegó ayer via Buquebus, con casi un mes de anticipación para cumplir con los protocolos sanitarios exigidos por el gobierno uruguayo, que implican testeos antes de viajar y al llegar, y 5 dias de aislamiento.



Los dos planteles argentinos se hospedarán en el Hotel Hamptons By Hilton, en la ruta interbalnearia, frente al lago. El hotel abrirá exclusivamente para ellos. Ademas, durante los cinco días de aislamiento entrenarán en el Country Los Teros, lo que les permitirá estar totalmente aislados.



Ambos planteles trabajarán como uno solo, y en caso de que Los Pumas necesiten algún jugador de Argentina XV recurrirán a él, y viceversa.



En Argentina no se puede entrenar rugby con contacto, y por eso la Unión Argentina de Rugby (UAR) vio como una buena idea cruzar el charco y entrenar en Uruguay, dándole a sus planteles la chances de ganar rodaje entrenando entre ellos. No solo eso: una vez cumplido en aislamiento la idea es que Los Teros también puedan sumarse a entrenamientos conjuntos.



Con esa idea se comunicó con la URU y Sudamérica Rugby, que trasladaron el pedido al gobierno uruguayo, que dio el ok en el entendido que es un solo plantel que debe cumplir las mismas reglas.



Como el plantel de Los Pumas es formalmente una extensión del de Argentina XV que se entrena para el Sudamericano, se aplican las mismas obligaciones sanitarias del protocolo del Sudamericano: tests pcr 7 y 3 dias antes de viajar, otro al llegar (se hace en el Buquebus que los trae) y, tras el aislamiento de cinco dias, otro test pcr. Si hay positivos serán aislados, mientras que los que den negativo al quinto día podrán abandonar el aislamiento.



A principios de octubre el plantel de Los Pumas viaja a Australia a jugar el Rugby Championship ante los locales, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Argentina XV seguirá en Uruguay hasta el Sudamericano.



Los Pumas han tenido mas de 20 jugadores y entrenadores contagiados de covid-19, que se conocieron por los testeos semanales que realizan. Los que fueron dando positivo quedaron aislados y varios ya se reincorporaron tras recuperarse. Los que no viajan aun es porque siguen cumpliendo aislamiento. La última ronda de tests no arrojó positivos. Solo podrán entrar al país quienes arrojen resultado negativo al test pcr.