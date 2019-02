Los sueños de Coito y el techo de la selección

La pregunta fue directo al objetivo: ¿Si le hubieran ofrecido el cargo de coordinador de las selecciones nacionales hubiera dudado sobre la posibilidad de dejar la AUF? “Daba para pensar. Era una responsabilidad muy linda. Era un crecimiento y lo hubiera considerado, pero nunca existió. No era el momento. No había espacio”.

La respuesta al diario El País en una entrevista publicada este martes a Fabián Coito, el extécnico de la sub 20 y flamante conductor de la selección mayor de Honduras, dejó abierta la posibilidad de que si le hubieran ofrecido un cargo de mayor jerarquía en la AUF se habría quedado.

¿Le plantearon al extécnico de Uruguay alguna otra opción que no fuera continuar como técnico de la sub 20? No. Según explicaron a Referí desde la AUF, en la última reunión que mantuvo con Pedro Bordaberry, en diciembre, le expresaron al DT que estaban muy conformes con su trabajo y que tenía las puertas abiertas para continuar como entrenador de la sub 20, incluso después del Mundial. Tenía el apoyo de Tabárez para esa tarea. De hecho, para dar continuidad al proceso, el Maestro sugirió al asistente técnico de Coito, Gustavo Ferreyra para que continuara al frente de la selección que jugará el Mundial de Polonia en mayo y los Panamericanos en julio-agosto.

Según pudo saber Referí, en la charla de diciembre, Bordaberry no le sugirió ninguna otra función que no fuera la que desarrollaba desde hacía seis años en sub 20, ni Coito la pidió.

“Estaba el ofrecimiento (de Honduras), lo venía meditando, pero esperé todo el torneo sub 20 y luego con mi familia lo analicé tranquilo y decidí. Fue una decisión mía, me parece que yo no podía poner en un brete a la AUF de pedirle cosas que no me podían dar y entonces decir que me voy. No, la decisión es mía, nunca voy hacer eso con una institución que siempre me apoyó y con la que solamente tengo agradecimiento. Emprender nuevos desafíos, prepararte, sufrir, superarlos, es una satisfacción que a mi me gusta y ahora está este”, dijo el técnico en una entrevista con Referí.

Y luego agregó: “Si le digo a la AUF, quiero un contrato por tantos años y por tanto dinero... Soy un entrenador de juveniles, no puedo tampoco imaginar privilegios que no están al alcance del fútbol juvenil, para después decir ‘si no me lo dan me voy’. Me parecía bastante egoísta. Entonces, entre lo que yo se que la Asociación puede hacer el esfuerzo y la propuesta, eso era lo que tenía que decidir. Desde el Maestro hasta la dirigencia siempre me expresaron la voluntad de que siguiera, nadie nunca me dio la espalda”.

¿Había lugar para Coito como coordinador de selecciones juveniles en la AUF? De acuerdo a cómo están estructuradas las selecciones hoy no. Tabárez se desempeña como entrenador de la mayor y coordinador de todas las selecciones, desde sub 15 al plantel absoluto, desde hace 13 años.

“Existe un proceso de selecciones que tiene a Tabárez como coordinador de todo el proyecto, de sub 15 a mayores. ¿Por qué? Porque la actividad con la selección mayor se concentra en las fechas FIFA y en un torneo al año y el resto de los meses está todos los días en el Complejo siguiendo el desarrollo de los juveniles. Además ahora se agregó un desarrollo del fútbol del interior”, expresó oportunamente Bordaberry a Referí sobre el vínculo del entrenador con la AUF.

¿Tabárez pudo proponer a Coito en un cargo de mayor jerarquía, como coordinador de juveniles? Sí, pero en ese caso debía renunciar a parte de las funciones que desarrolla en la AUF, y que forma parte del proyecto sobre el que está trabajando desde 2006.

¿Cómo es la estructura de selecciones en la AUF? Tabárez presentó un proyecto, que coordina de sub 15 a mayores desde 2006. Cada selección, sub 15, sub 17 y sub 20, tiene su propio cuerpo técnico. La selección mayor tiene un gerente deportivo, Eduardo Belza, y las selecciones juveniles otro, Jorge Hananía.

¿Coito es el nuevo Diego Aguirre? En 2009, después de lograr destacadas actuaciones con la selección sub 20, Aguirre se aleja de las selecciones nacionales para buscar nuevos horizontes. En 2010 asume en Peñarol, y previo al Mundial de Sudáfrica surge como el gran candidato para reempalzar a Tabárez. Uruguay realiza un gran Mundial, culmina cuarto, y el plan que comenzaba a tomar forma fue abortado por los presididos por Sebastián Bauza. Tabárez renovó por cuatro años y Aguirre permaneció esperando una oportunidad cuando se produjera el final del técnico de la mayor. Dirigió a Peñarol, emigró a Medio Oriente, y luego perdió consistencia su candidatura. En el caso de Coito, nunca se apartó de las juveniles. Jamás reclamó más de lo que tuvo en sub 15, sub 17 y finalmente en sub 20. Trabajó durante 12 años, pero entendió que había llegado su momento para dar un salto. Pensó en Uruguay, pero No lo encontró en la AUF, donde tenía asegurado su lugar en la sub 20 hasta que un día pudiera llegar a la mayor, y decidió emigrar a Honduras, para asumir al frente de la selección absoluta. Mientras tanto quedo en lista de espera como el primer candidato para el futuro de la selección mayor, que tiene acuerdo con Tabárez hasta el Mundial de Catar 2022.