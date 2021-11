Selección > APOYO AL MAESTRO

Los técnicos de las selecciones juveniles pusieron sus cargos a disposición en solidaridad con Tabárez

Los técnicos de las selecciones uruguayas sub 20, Gustavo Ferreyra, sub 17, Diego Demarco, y sub 15, Alejandro Garay, pusieron sus cargos a disposición en solidaridad con Tabárez