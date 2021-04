Lote 21 colocó el 88,1% de la oferta y tuvo subas en algunas categorías

El remate Nº 162 de Lote 21 finalizó con el 88,1% de colocación y subas en algunas categorías.

Federico Rodríguez, presidente del consorcio, dijo a El Observador que los ganados que no se vendieron no carecieron de ofertas: “Es sano analizar que fue por posicionamiento de los vendedores en algunos lotes”, explicó.

Subieron algunos precios

Para esta comercialización, que se llevó a cabo de forma virtual, Lote 21 alistó una oferta de 12.000 vacunos, en la que destacaban los terneros. Esa categoría cerró el remate con un valor máximo de US$ 2,85 por kilo.

“Los terneros más pesados, dentro de las tres categorías de terneros, fueron los que se pagaron algún centavo menos. Si bien los terneros de 140 a 180 kilos obtuvieron un 6,79% de variación positiva, el promedio total de los terneros arroja un 2% menos en los valores y creemos que eso es por la gran cantidad de terneros pesados que había”, analizó.

Por otro lado, el valor de la categoría de terneras aumentó 5,88%, y el de las terneras y terneros un 2,5% –al igual que la vaca preñada–.

Según destacó, el novillo de dos a tres años, la vaca de invernada, la pieza de cría y las vaquillonas sin servicio se colocaron en su totalidad. Y fue, en definitiva, una nueva generación de referencias de valores para el mercado ganadero.

También se vendieron lanares, con valores de US$ 58 para las ovejas de invernada, US$ 65 para las ovejas de cría y US$ 2,50 para los borregos dos dientes con fines productivos, resaltó.

Por su parte, Mauricio Cabrera, de la firma Tomás Cabrera Peile, comentó que el remate "colmó totalmente las expectativas" y que desde Lote 21 quedaron "sumamente conformes con la dispersión". Ese escritorio participó con una consignación de cerca de 3.000 vacunos "ganados de calidad y cantidad, ganados excepcionales en los que se relfejaron los valores".

Ese rematador añadió que en esta oportunidad hubo una fuerte demanda y se notó "un mercado estable y firme".

Promedios de la venta.

Como es habitual esta venta se llevó a cabo con la financiación de Scotiabank que le ofreció a los compradores un plazo de 90 días libres en dólares y un descuento del 1% por pago al contado. Aquellos clientes que utilizaron la herramienta de Prepique y compraron el animal por el que preofertaron obtuvieron un descuento del 1% de la comisión de compra.

Lote 21 solidario

Lote 21 se sumó a la campaña “El campo colabora”, en la que junto a la Asociación de Consignatarios de Ganado, Plaza Rural y Pantalla Uruguay se comprometió a donar al Fondo Coronavirus US$ 1 por animal comercializado. Al inicio de la venta Rodríguez invitó a los clientes a sumarse a la campaña.

“Viralizando la solidaridad y la empatía todos estamos en un mismo barco. El que pueda aportar un dólar por cabeza puede hacer que ese granito de arena se transforme en una gran tormenta de arena”, dijo.

Tras el remate Rodríguez informó que desde el consorcio quedaron muy conformes por la colaboración brindada.

Inscripciones hasta el 28

El remate Nº 163 se hará el miércoles 12 y jueves 13 de mayo. Las inscripciones de lotes cerrarán el miércoles 28 de abril, según se anunció a El Observador.