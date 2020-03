Luis Mejía se enganchó a una serie de narcos para sobrellevar la cuarentena

La rutina le cambió a los futbolistas profesionales, como le cambió a cada habitante del planeta debido a la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19. Los jugadores de fútbol y los deportistas en general ahora están obligados a entrenar en sus casas y alimentarse por su cuenta de la mejor manera posible. Algunos tienen quien les prepare la dieta en sus domicilios, pero otros como el golero de Nacional Luis Mejía (29 años), se las tiene que arreglar solo. Manotas contó a Referí cómo es su día a día en Montevideo, pendiente de su pequeño hijo que vive en Panamá y cómo se prendió con una serie de narcos para sobrellevar la cuarentena en soledad de la mejor forma.

“Me pongo a escuchar mucha música, me engancho con alguna serie, con algún video. No hay mucho para hacer. Aparte en la televisión no están pasando nada, muchos programas repetidos y no me copa tanto”, dijo el golero, titular indiscutido del arco tricolor desde mediados del año pasado.

Sobre las series, contó cuál es su preferida: “Me enganché con una mexicana que no había terminado, El Señor de los Cielos se llama. Aparte son abundantes temporadas, así que estoy tranquilo, por día miro dos o tres capítulos y ya estoy”. Con siete temporadas y más de 70 capítulos cada uno, el panameño tiene para entretenerse.

Vive solo en su apartamento, lo que hace más complicado sobrellevar la cuarentena: “En algunos períodos del año viene mi familia, pero ahora desde principio de año que estoy solo. Ellos están en Panamá”. Sus salidas a la calle son contadas, como las de todos: “Estoy saliendo muy poco, solo lo hago cuando voy al super a hacer alguna compra para comer, si me falta alguna fruta, pero a veces estoy tres días sin salir de casa”.

De modo que la vida diaria no es fácil, pero le pone el pecho a las balas, como cuando sale a achicarle el espacio a un delantero rival. “Yo desayunaba y almorzaba en Los Céspedes, pero con esta situación se cortaron los entrenamientos y se me hace un poco difícil. Ahora toca salir a hacer compras y armar la comida para el día”, señaló.

"Si me dejo estar la paso mal"

De todas formas, “la vengo llevando bien, trato de comer lo más saludable posible y mantener una dieta estricta porque obviamente, no es lo mismo entrenar en cancha que hacerlo en tu casa. Hay que tener cuidado con la comida”.

No regresar a la actividad con kilos de más es una tarea nada sencilla que tienen los futbolistas, acostumbrados a estar controlados personalmente por médicos y entrenadores: “Además no es lo mismo entrenar en tu casa que hacerlo en cancha. Yo vivo en un apartamento y tengo un espacio muy reducido y te prohíbe hacer muchas cosas. Pero uno tiene que tratar de hacer lo que se sienta cómodo y lo que le sirva para su cuerpo”.

Mejía admitió que puede subir de peso si se descuida: “Si me dejo estar la paso mal. Trato de mantener una línea de trabajo y de alimentación que me ayude a mi nivel y con el tema de lesiones”, expresó. En ese sentido, una nutricionista del club les envió un plan “para que nosotros en estos días nos manejemos con eso, y la venimos llevando bien”.

También el preparador físico del plantel les envía un plan de entrenamiento diario: “Mucho trabajo en zona media, algunos trabajos aeróbicos, de prevención para las rodillas, tobillos, hombros y hacer algo de potencia y fuerza. Es lo que más o menos vengo realizando”, señaló.

El tema de las posibles lesiones cuando se regrese a la actividad es algo que está en la cabeza de los jugadores: “Estos trabajos sirven para prevenir, no es lo mismo, pero por lo menos tenemos una base importante para cuando se reanude todo y no llegar sin nada, porque si llegamos sin nada es peor y estamos muy expuesto a las lesiones. La idea con los ejercicios es mantenerse activo y llegar de una mejor manera para arrancar lo que imagino será una mini pretemporada”.

No volverse loco

Leonardo Carreño

El eje de las conversaciones en la actualidad es el coronavirus y Mejía está al tanto de todo lo que sucede en Uruguay, en Panamá y en el mundo entero: “Entre todo el caos que estamos viviendo, estoy bien. Trato de llevarla de la mejor forma porque si no después te volvés loco. Hay que meterle mucha onda y tratar de darle para adelante. Me informo sobre el tema porque estamos viviendo una situación muy delicada que a cualquiera le puede pasar. Entonces trato de saber cómo va la situación. Es importante tener todos los cuidados posibles porque es algo muy peligroso que está haciendo mucho mal a nivel mundial. Hay que tener muchos cuidados, tomar todas las precauciones posibles para que no pase a mayores”, dijo.

Todos los días se comunica con su país para saber cómo están sus seres queridos: “Allá hay muchísimos casos, más que acá, y están pasando un momento complicado. Pensaban que no iba a ser algo tan grave y se les ha ido un poco de las manos. Hoy en día el gobierno puso el toque de queda y la cosa se está poniendo más fea. Pero lo importante es que la familia está bien, lejos de eso y ojalá se pueda mantener con buena salud”.

No tiene en Panamá a familiares en edad de riesgo, pero igual se preocupa por los que están allá: “Día tras día trato de estar en contacto con ellos, aparte tengo a mi hijo en Panamá y tengo que estar en contacto permanente. Por suerte están bien, eso es lo importante y me deja tranquilo. Mis padres son jóvenes y no tengo familiares en edades de alto riesgo, pero siempre trato de llamar a mi hijo y mis hermanos para que se cuiden mucho”.

"Hay que tener paciencia"

Inés Guimaraens

La trama deportiva quedó de lado frente a la coyuntura que ocasionó la pandemia de Covid-19. Nacional jugó por última vez el jueves 12 de marzo frente a Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores. Hasta ese momento el equipo que dirige Gustavo Munúa no había ganado por el torneo local (2-4 ante Liverpool, 0-2 frente a Rentistas y 2-2 contra Cerro Largo y Wanderers), pero sí venció en los dos que disputó por la Copa (1-0 a Alianza Lima y a Estudiantes de Mérida).

“Ahora no estamos pensando en lo futbolístico, sino en la salud de cada uno de nosotros, en la de los trabajadores del día a día, las hinchadas; hay que cuidarse y la mejor manera era que se parara el fútbol. Después en el campeonato local no tuvimos un buen arranque, todavía no hemos logrado la victoria, pero contra Cerro Largo en gran parte del partido tuvimos buenas sensaciones, nos gusta ganar pero por momentos se vio lo que queríamos; contra Wanderers creo que hicimos un excelente primer tiempo, después en el segundo nos quedamos un poco. En la Libertadores contra Alianza hicimos un excelente primer tiempo y en el segundo capaz que cuidamos un poco el resultado, sufrimos, pero de a poco se viene agarrando la mano a la idea que quiere Gustavo. Hay un equipo muy joven y hay que tener paciencia, de a poco la banda va agarrando la forma, va retomando la confianza y esa confianza te la da cuando ganás partidos y vamos por ese camino”.

Sin dejar de tener en cuenta que “somos uno de los planteles más jóvenes de los que participan en la Copa Libertadores y en la Sudamericana y también en el torneo local. Hay que tener un poco de paciencia, obviamente estás en Nacional y los resultados te exigen partido a partido, pero hay que tener tranquilidad que las cosas van a ir saliendo”.

Mientras tanto, Mejía pasa los días entrenando y viendo cómo Aurelio Casillas intenta quedarse con el trono de Pablo Escobar en la serie que lo tiene atrapado.