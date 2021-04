Luis Suárez siempre sorprende: volvió a entrenar tras el desgarro que sufrió hace 14 días

Luis Suárez está de vuelta en la cancha. Este miércoles se integró al entrenamiento de Atlético de Madrid, 14 días después de sufrir un desgarro en su pierna izquierda. Como suele suceder con el delantero, que sorprende con los tiempos de convalecencia. Generalmente los desgarros necesitan de 21 días de recuperación.

Que lindo volver a estar con el grupo !!!! Ya falta menos para estar jugando 💪💪🔴⚪️ @Atleti #siemprepositivo #faltamenos pic.twitter.com/VCDdeoPONU — Luis Suarez (@LuisSuarez9) April 21, 2021

Suárez no va a estar para el partido de este jueves frente a Huesca por la liga española, pero es probable que retorne el domingo frente a Athletic Bilbao, según la prensa española que sigue los entrenamientos colchoneros.

El sábado 1 de mayo el Atlético enfrentará a Elche y el sábado 8 el rival será Barcelona, el exequipo de Suárez, al que todavía no pudo enfrentar desde su salida. En noviembre del año pasado, cuando los equipos se enfrentaron, el delantero uruguayo estaba cursando el coronavirus.

Cuando faltan siete fechas para el final, Atlético lidera con 70 puntos, seguido de Real Madrid con 67 y Barcelona con 65.

Otras recuperaciones rápidas

La recuperación más emblemática tal vez sea la previa al Mundial de Brasil 2014. Fue uno de los momentos más traumáticos para los uruguayos. Una lesión en la rodilla de Suárez, que acabó con el delantero en el quirófano, de urgencia, derivó en una recuperación relámpago y 29 días después estaba de regreso en las canchas convirtiendo dos goles ante Inglaterra y firmando un triunfo histórico de la celeste.

El episodio que paralizó Uruguay tuvo sus orígenes a los 86 minutos del último partido de la Premier de 2014, cuando el futbolista de Newcastle, Paul Dummet, cometió una fuerte infracción al delantero de Liverpool, en la parte externa de la rodilla izquierda. El salteño quedó tendido en el piso.

Tras ese encuentro tuvo una semana de licencia, viajó a Uruguay y se incorporó a la selección para preparar el Mundial. A las pocas horas de integrarse a los entrenamientos de la selección, Suárez cayó fulminado en la cancha del Complejo Celeste.

EFE

El día que se lesionó en el entrenamiento

Los estudios determinaron que el jugador padecía una lesión de meniscos de rodilla y lo más recomendable era someterlo a una artroscopia. El Mundial estaba a la vuelta de la esquina.

El primer anunció fue que la lesión sufrida en la rodilla izquierda no sería impedimento para llegar al debut de aquel Mundial ante Costa Rica.

Existen dos métodos para tratar una lesión de meniscos, dependiendo en parte del grado de la lesión: una posibilidad es realizar fisioterapia para fortalecer los músculos de la zona, aunque para un deportista de alto nivel significa un serio hándicap. La otra, pasar por el quirófano. La sanidad de la selección optó por la operación que consiste en dos cortes chicos en la rodilla. La intervención se realizó el 22 de mayo.

La consigna para la recuperación de Luis fue clara. No presionarlo. Y que cumpliera los tiempos de recuperación. Allí jugó un rol preponderante el fallecido kinesiólogo Walter Ferreira que todos los días iba a la casa de Luis para que realizara los tareas de recuperación.

Luis Suárez agradece a Walter Ferreira

Suárez comenzó una carrera contra el tiempo porque el 2 de junio el cuerpo técnico brindaba la lista de jugadores que defenderían a la celeste en el Mundial de Brasil 2014.

Suárez fue incluido en la nómina mundialista y Pan reveló que Suárez se llevaba tareas para realizar en su casa, fuera del horario de entrenamiento, y concluyó diciendo en ese momento que la medida de incluirlo en la lista mundialista se planteó porque no existió elemento que en ese momento lo descartara para jugar el campeonato. Unos días antes de que la selección viajara al Mundial, Suárez cumplió con la fase 3 de la recuperación que fue bajar a la cancha del Complejo Celeste para comenzar con tareas más exigentes.

Y a pocos días de viajar a la concentración en Brasil inició la fase 4, la última, mantener contacto con la pelota. ¿En qué consistió? Realizó primero una caminata y luego un trote suave, elongando la pierna operada sin sentir dolor alguno. El salteño había tomado contacto con el balón sin sentir dolor, lo que fue una buena señal.

Tras ser operado el 22 de mayo, 29 días después Suárez jugó ante Inglaterra el 19 de junio cuando se estima que la recuperación de una operación de meniscos es un mes. Aquella tarde Luis fue el héroe de Uruguay marcando los dos goles que le dieron el triunfo a la celeste.

El susto de 2016 y la ausencia de Estados Unidos

En la final de la Copa del Rey del 23 de mayo de 2016, otra vez Suárez quedó atrapado en la telaraña del suspenso. A los 12 minutos del partido con Sevilla, cayó en el piso, tendido y expresando ese gesto de dolor que suele impresionar a quienes lo ven a través de la televisión. Aquella vez, una lesión muscular, un desgarro en la pierna derecha, lo había comprometido para participar en la Copa América Centenario de Estados Unidos que comenzaría 10 días después.

Instagram

Luis Suárez en su domicilio.

“Cuando levanté el pie sentí un pinchazo, fue raro porque nunca me había pasado nada igual. Me asusté porque además de perderme los últimos minutos del partido, me podría perder también la Copa América”, expresó en ese momento Suárez.

Su temor se hizo realidad. Uruguay quedó eliminado en primera fase del torneo continental en Estados Unidos y Suárez, que estuvo en la lista de buena fe, en el banco de suplentes en el partido ante Venezuela (el segundo de la serie y en el que el equipo se jugaba la clasificación), no ingresó pese a que realizó el calentamiento. Cuando Tabárez realizó la última modificación y no fue considerado, el salteño llegó al banco y quedó grabada en la retina de todos los uruguayos aquella imagen de la televisión en la que Suárez lanza una trompada contra el banco de suplentes, lanzando en ese golpe toda su impotencia por no haber sido considerado para buscar en los últimos 20 minutos un gol que le diera a Uruguay la clasificación a la siguiente fase.

Luego, Suárez manifestó que entendía la decisión de Tabárez, que no lo puso porque creía que no estaba en plenitud tras el desgarro.

El tercer episodio, en 2017

AFP

El retorno del Pistolero con festejo de gol

Uruguay se jugaba la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y la noticia que llegó de España impactó, como todas las que rodean a Suárez. "La sanidad de la AUF comunica que en la noche de ayer (16 de agosto de 2017), en competencia oficial con su club, Barcelona, el futbolista Luis Suárez sufrió un traumatismo de su rodilla derecha, resultando con una rotura parcial de cápsula posterior, que lo inhabilita para la participación en los partidos ante Argentina y Paraguay por Eliminatorias.

El tiempo estimado por la Sanidad del club Barcelona para su rehabilitación es de cuatro a cinco semanas", informó la AUF. Suárez, que se iba a perder el partido ante Argentina en el Estadio Centenario y frente a Paraguay en Asunción, apareció aquella noche del 31 de agosto en el Centenario. No fue el de siempre, pero estuvo en cancha. Cinco días después, volvía a ser titular en Paraguay y anotaría el tercer gol del 4-0 final.

La artroscopía de 2019

El 10 de mayo de 2019 fue sometido en Barcelona a una artroscopía de rodilla y el tiempo estimado de recuperación sería de entre cuatro y seis semanas, por lo que se iba a perder los tres partidos que quedaban de la temporada temporada: los dos duelos en la Liga contra Getafe y Eibar y la final de Copa frente a Valencia el 25 de mayo. Además, peligraba su participación en la Copa América.

Sin embargo, el 16 de junio en el debut de los celestes frente a Ecuador en el estadio Mineirao, Suárez estuvo en la cancha integrando el equipo titular que ese día derrotó 4-0 a los ecuatorianos, con un gol suyo.