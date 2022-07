Luis Suárez y Giorgio Chiellini, del mordiscón a la admiración y, ahora, cerca de ser compañeros en la MLS

Los destinos del fútbol pueden unir a Luis Suárez y al italiano Giorgio Chiellini en un mismo equipo, Los Ángeles FC de la MLS de Estados Unidos, luego que este martes se conociera que la franquicia está interesada en el uruguayo para pelear el título de la temporada.

Ese equipo contrató recientemente a Chiellini, y también al galés Gareh Bale, por lo que de llegar a LAFC, Suárez se reencontraría con el zaguero al que mordió en el Mundial de Brasil 2014, un hecho que le terminó costando su expulsión deñ torneo más una dura sanción de la FIFA, de nueve partidos y cuatro meses sin tener vínculos con el fútbol.

Suárez y Chiellini en Brasil 2014

En aquel partido por la fase de grupos, el salteño mordió al italiano, quien cayó al piso y reclamó una falta. Incluso, llegó a mostrar las marcas de los dientes en su espalda.

El juez no vio nada, el partido siguió y Suárez continuó jugando, sin siquiera ser amonestado.

Uruguay ganó el encuentro con un gol de Diego Godín y pasó a la siguiente fase.

Luego, la FIFA observó de oficio el video de la jugada y decidió expulsar al delantero uruguayo del Mundial.

Fue un momento crítico para el atacante y para la selección, que luego quedó eliminada ante Colombia en octavos de final.

Años después, en 2017, Suárez y Chiellini se enfrentaron en la Liga de Campeones de 2017 cuando Barcelona enfrentó a Juventus de Turín.

Las diferencias quedaron de lado. Hubo un abrazo e hicieron las paces.

Suárez y Chiellini

Al año siguiente, Chiellini consideró muy dura la pena que recibió Suárez por el mordisco. "Su sanción, con la pena de no poder entrar a los estadios, me pareció exagerada", dijo en una entrevista al diario El Mundo de Madrid. "Fue ejemplar por lo que significa el Mundial", agregó.

Consultado si había vuelto a hablar con Suárez luego del hecho, señaló: "Me lo he cruzado en el campo y ha sido un placer, porque es un gran delantero y significa siempre un desafío". "Me gustaría cambiar mi camiseta con él", agregó el zaguero.

En mayo de 2020 Chiellini dio a conocer su libro Io, Giorgio, y en el mismo, entre otras polémicas, admite que admira a Luis Suárez.

"Admiro su malicia, si la pierde se convertiría en un delantero normal", explica en las páginas de lo que es su autobiografía.

Sobre lo que fue aquella jugada de la Copa del Mundo de Brasil 2014, contó: "Nada extraño sucedió ese día en la Copa del Mundo. Marqué a Cavani la mayor parte del juego, otro jugador complicado de marcar. De repente me di cuenta de que me habían mordido el hombro. Simplemente sucedió, pero esta es su estrategia de contacto en la lucha cuerpo a cuerpo y, si puedo decirlo, también es el mío".

Además escribió que él y Suárez son "iguales" y añadió: "Me gusta enfrentarme a atacantes como él. Lo llamé después de un par de días, pero no había necesidad de disculpas. También soy un gran hijo de puta en el campo y estoy orgulloso de ello. La malicia es parte del fútbol. Para vencer a un rival, tienes que ser inteligente", dijo Chiellini, quien además de futbolista es doctor en Economía por la Universidad de Turín.

Luego, en 2020, estuvieron cerca de coincidir en la Juventus. Tras terminar su vínculo con FC Barcelona, Suárez encaminó su llegada al equipo de Turín y llegó a dar el polémico examen de italiano para obtener la ciudadanía.

Pero el pase no llegó a concretarse y Suárez finalmente arregló con Atlético de Madrid, donde jugó las dos últimas temporadas.

Ahora, el fútbol parece que nuevamente volverá a cruzar a Suárez y Chiellini, si el delantero decide jugar en LAFC y sumarse al equipo donde ya está el italiano.