Lula da Silva visitará Argentina, China y Estados Unidos en el primer trimestre de 2023

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, concretará su primer viaje oficial como jefe de Estado a la Argentina el 24 de enero próximo para reunirse con su par Alberto Fernández y participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El anuncio lo realizó en conferencia de prensa el futuro canciller Mauro Vieira, quien precisó que Lula da Silva también tiene la intención de viajar durante el primer trimestre de 2023 a China y Estados Unidos, dos de los principales socios comerciales de Brasil, además del Mercosur.

"Lula me pidió llevar nuevamente a Brasil a la escena internacional", subrayó el futuro ministro de Relaciones Exteriores durante la conferencia que brindó en el Centro Cultural Banco do Brasil, en Brasilia, el centro de operaciones de los equipos técnicos y políticos de la transición.

"Lula me instruyó para que me ocupe de los primeros viajes. Él participará de la reunión de la Celac con una visita bilateral. Había sido invitado a Argentina antes de su investidura, pero no fue posible", explicó Vieira. No obstante la postergación, el líder del Partido de los Trabajadores repetirá lo hecho cuando venció en las presidenciales de 2002, ocasión en la que su primer viaje al exterior será a la Argentina.

"Queremos volver a tender puentes con los vecinos sudamericanos", enfatizó Vieira. Según el diplomático, "la política a ser implementada es reconstruir puentes con nuestros vecinos sudamericanos estableciendo todos los mecanismos de contacto y negociación, luego ampliar ello a América latina en general y retomar las relaciones de solidaridad y cooperación con África".

El futuro jefe del Palacio de Itamaraty, sede del gobierno federal, señaló que Lula da Silva quiere mantener relaciones "intensas, productivas, equilibradas y soberanas" con Estados Unidos, China y la Unión Europea (UE). El diplomático también adelantó que, bajo el nuevo gobierno, Brasil volverá a acercarse a la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), espacio dejado de lado por la diplomacia brasileña tras la destitución de Dilma Rousseff (2016) y la asunción de los presidentes Michel Temer y Jair Bolsonaro.

"La nueva aproximación será con una nueva mirada, porque el mundo cambió. Tendremos una mirada constructiva basada en la solidaridad y buscando la cooperación con los países en desarrollo", aseguró Vieira, quien confirmó que una de las primeras medidas del futuro presidente será reestablecer relaciones diplomática con Venezuela, rotas por Bolsonaro en alianza con el expresidente estadounidense Donald Trump.

El futuro canciller destacó que la agenda ambiental exterior tendrá un espacio importante. Confirmó que el nuevo gobierno propondrá a Brasil como anfitrión de la próxima conferencia de cambio climático de Naciones Unidas y que impulsará el relanzamiento del tratado amazónico, único convenio de carácter vinculante que tienen los países que comparten la Amazonia.

Vieira también se refirió al Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE sellado a principios de 2019, pero que aún resta ser ratificado por cada uno de los países. "Es un acuerdo importante. Vamos a retomar los contactos para saber cómo están las negociaciones. Creo que habrá un horizonte mejor, teniendo en cuenta la política para medio ambiente anunciada por el presidente Lula. Eso es algo que puede destrabar dificultades", concluyó.