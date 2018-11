Lula envió una carta a acampantes de Curitiba en la que critica a la Red Globo por "mentir"

La expresidenta de Brasil , Dilma Rousseff (2011-2016), compartió este martes una carta de su antecesor en la presidencia del país, Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2010), en la cual el exmandatario manifestó su apoyo a los militantes del Partido de los Trabajadores que acampan afuera de la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, donde el líder político se encuentra retenido cumpliendo una pena por 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero, tras ser acusado de aceptar un apartamento de la constructora OAS en una balneario de San Pablo a cambio de prebendas políticas.





"Me quedé indignado con más ataques a los compañeros que luchan por la justicia en nuestro país. No sabemos todavía quién disparó contra ustedes, pero sabemos que el gatillo fue preparado por las fuerzas que desempeñan el odio y la violencia política en nuestro país. Las mismas que provocaron la muerte de Marielle y Anderson. Tengo unos 50 años de militancia política y nunca he visto nada semejante a lo que está sucediendo en Brasil, desde que reconstruimos la democracia en 1988. Diariamente, la Red Globo envenena al país con mentiras sobre el PT, sobre los compañeros de izquierda y sobre los movimientos sociales. Y censura las noticias sobre la violencia practicada contra nosotros", expresó el expresidente brasileño en el breve documento.





