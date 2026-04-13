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Sufrió depresión tras la eliminación de la Copa del Mundo Qatar 2022 y anunció por qué no usará su celular si es citado al Mundial 2026

El compañero de Rodrigo Bentancur que se abrió a pleno en una entrevista y habló de su vida personal y de sus padecimientos

13 de abril de 2026 19:22 hs
Neymar y Richarlison celebran con Vinícius Jr uno de los goles brasileños ante Corea del Sur
Neymar y Richarlison celebran con Vinícius Jr uno de los goles brasileños ante Corea del Sur EFE

El delantero de la selección de Brasil, Richarlison, confesó uno de los momentos más oscuros de su vida personal y profesional y que vivió luego de la eliminación de su selección de la Copa del Mundo Qatar 2022, y habló del impacto que vivió con relación a su salud mental.

En una entrevista con la revista francesa France Football, el delantero y compañero de Rodrigo Bentancur en Tottenham Hotspur habló de los conflictos extradeportivos que atravesó y el cambio radical que logró a partir de la ayuda psicológica.

Richarlison ha jugado con Carlo Ancelotti en la actual selección brasileña y tiene todas las esperanzas de poder disputar el Mundial 2026.

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El futbolista, a su vez, describió la sensación de estar atrapado en una situación sin salida: "Era la primera vez que tenía que lidiar con tantos problemas, me parecía un pozo sin fondo. En todo ese caos conocí a un abogado honesto que puso en orden mis asuntos y mis bienes".

Richarlison, quien se abrió mucho en la entrevista, reveló hasta qué punto llegó su crisis tras la eliminación del Mundial Qatar 2022.

"Trabajé con un psicólogo y, lo más importante, conocí a mi mujer”. Sin embargo, el testimonio más estremecedor llegó al recordar un episodio puntual: “Un día, conduciendo, pensé en estrellarme contra un muro. Hoy, cuando lo pienso, me digo que ya no tiene sentido”.

En paralelo, Richarlison también hizo foco en el impacto que tuvo la exposición mediática durante el Mundial. En otra parte de la entrevista, el delantero admitió que la atención constante lo afectó más de lo esperado y que en el caso de formar parte de la delegación que viaje al Mundial 2026, no llevará su celular: "Hace poco vi una entrevista con Casemiro en la que aconsejaba a los jugadores más jóvenes que no consultaran las redes sociales durante el Mundial. Tiene razón”.

A partir de esa experiencia, tomó una decisión contundente de cara al futuro: “Si tengo que participar en la próxima fase final, en junio y julio, no volveré a usar el móvil”.

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