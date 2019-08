Lunes negro: acciones y bonos argentinos derrapan hasta 20% en el premarket en Nueva York

El mercado argentino atraviesa un "lunes negro" luego de la amplia diferencia que el oficialismo logró sobre la oposición en las internas, un termómetro de cara a las elecciones del 27 de octubre. Es que Macri, el preferido por los inversores, logró el 32% de los votos frente al 47% de Alberto Fernandez, el candidato de Cristina Kirchner.

El verdadero resultado de estas elecciones comenzó a verse reflejado hoy en los mercados y hasta el más optimista augura una jornada negra. Una radiografía de esto ya se percibe en la cotización electrónica del dólar que se acerca a $ 51 y en la cotización de las acciones argentinas y los bonos, que se desploman hasta el 20% en el premarket, en Nueva York.

Para los operadores de mercado, la magnitud de las bajas será aún mayor porque a la contundente derrota de Mauricio Macri se suman los 10 puntos que la Bolsa local sumó el viernes anterior.

"Las acciones argentinas primero tienen que descontar el 10% que subieron el viernes por la euforia que causaron encuestas que daban un escenario beneficioso para el gobierno que no se dio", preció un operador en diálogo con El Cronista.

"Hoy va a ser un día de mucha euforia. El premarket de equity nos está dando la pauta que el mercado descontaba que la diferencia no iba a ser tanta y que el próximo presidente seguiría siendo Macri", aseguró Francisco Mendonca, socio de Dique 4 Agencia de Cambio. Planteó que "en cuanto al dólar, la presión va a ser grande": "Sin ir más lejos muchos clientes particulares y corporativos escribieron anoche para intentar operar apenas abra el mercado".

Los analistas y operadores argentinos consideran que si bien el Banco Central (BCRA) tiene un abanico de herramientas para tratar de contener la suba del dólar, el gobierno no cuenta así con opciones para frenar la disparada del indicador que mide el JP Morgan, o detener una fuerte caída de acciones, bonos y ADRs (papeles de empresas argentinas que operan en el exterior) .

"Esta situación es inédita en mis más de 20 años de mercado. Veremos qué medidas puede llegar a tomar la administración Macri pero el cachetazo es fuerte y difícil de remontar", añadió Mendonca.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler dijo que desde el lado del tipo de cambio el Banco Central "va a salir a suavizar el movimiento todo lo que pueda, usará todas las herramientas, venderá en contado, algo que no hizo hasta ahora, pero no le quedará otra". Sin embargo, planteó que "acciones y bonos no tienen red de contención y menos después de la fuerte suba del viernes".

Santiago López Alfaro, recomendó a la gente "permanecer en dólares -como antes- y esperar hasta que el mercado descuente esta derrota" y ver cuáles son las medidas que tomará e gobierno.

Rubén Ullúa, analista de Mercado Financieros, advirtió que “a pesar de que los mercados se caracterizan muchas veces por ser anticipadores de eventos, en esta oportunidad erraron de manera "impresionante" en el pronóstico de resultados de las elecciones primarias y como consecuencia de ello, tras la euforia del pasado viernes, se espera una apertura bajista importante para los valores argentinos en New York (acciones y bonos), que no solo recortarán de manera íntegra el banco promedio del 7-10% que habían tenido el día viernes, sino que al observar operaciones de pre-apertura ya muestran caídas de entre el 15-20% en algunas acciones". Y resaltó: "El inversor deberá inicialmente soportar el impacto de este “cisne negro” y una vez que se tengan precios en pantalla evaluarlas mejores alternativa de refugio que puedan hacer frente a una semana de mucho nerviosismo y volatilidad".

El poder del Banco Central

El dólar no corre una suerte mejor. Ayer ni bien se intuían los resultados los bancos y sociedades de Bolsa que venden dólares las 24 horas ya estaban subiendo la cotización prevista para la apertura del mercado de hoy. El salto fue a $ 48 y casi 8 horas después de conocerse los números definitivos en algunas pantallas ya se visualiza a $ 51. Ahora la pregunta es cuál será el poder de fuego que tendrá el Banco Central y qué camino decidirá tomar. Para los consultados, en primer lugar, el hombre que quedó como firme candidato a sentarse en el sillón de Rivadavia, Alberto Fernández, deberá dar certidumbre al mercado. "Ahora dependerá también de cómo siga el discurso de Alberto, creo que con estos resultados el candidato de Frente de Todos tiene claros incentivos a dar certidumbre al mercado y evitar así la pérdida de reservas en el BCRA: el gran condicionante del próximo gobierno, si la transición a octubre se diera con inestabilidad nanciera", comentó el economista de Eco Go.

"Dado el resultado político,si el Banco Central vende reservas tendrá que ser contra desarme de Leliq, el programa monetario entra en riesgo y a un tipo de cambio real multilateral arriba de 130 vs el 112 actual (base 100 = 17 de dic.2015). Dado lo contundente del resultado, las municiones del BCRA pierden su potencial, tiene municiones en futuros (4500/5000 millones), reservas netas en torno a 20000 millones y la herramienta de la tasa, que ya pierde eficiencia", aseguró Furiase.

Fuente: El Cronista - RIPE