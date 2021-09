Lust: La disminución de la calidad de la enseñanza en los gobiernos del FA fue "buscada"

El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust se refirió a los cambios que enfrentó la educación tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración y apuntó a los gobiernos del Frente Amplio (FA) por su política educativa. "La enseñanza en Uruguay según todos los índices de medición ha disminuido su calidad. Esa disminución es buscada, es de exprofeso, creo que los gobiernos crean pobreza filosóficamente y el ser humano crea riquezas. ¿Usted cómo crea pobreza? Restando la libertad a la persona en el desempeño individual que es imperceptible, te limita esto, te limita aquello y le baja la calidad a la educación", aseguró en una entrevista con Desayunos Informales.

Lust fue consultado si, con esas afirmaciones, consideraba que el gobierno había bajado la calidad de la enseñanza "a propósito" a lo que respondió: "Si, claro". "Si una persona no tiene educación, no hablo de la educación académica de saber la Divina Comedia, sino de la educación básica, a una persona sin educación se la puede manejar más fácilmente que a una persona educada. A lo largo de los 15 años del Frente Amplio aumentamos 40 mil y 50 mil horas docentes que no se dan por año y llegamos casi a 600 mil horas docentes que no se dan", agregó.

El diputado señaló que el gobierno anterior puso a "docentes y sindicalistas que dirigían la enseñanza junto con los representantes políticos". "(Esa) no es la función. La LUC dice ´como la Constitución permite que la enseñanza sea dirigida por un colegio de dos o tres personas o un director´, vamos al director", dijo.

"El discurso de este gobierno es promover la libertad de la persona y tratar de mejorar la educación. Este gobierno hizo muy bien en la LUC, pasó las herramientas de la educación al Ministerio de Educación y Cultura", señalo y apuntó que los gobiernos del Frente Amplio limitaron las libertades. "El gobierno anterior por definición es un sistema ideológico que limita las libertades de las personas, el socialismo. En los países socialistas la gente no es libre", afirmó

"En los 15 años de gobierno del FA se fueron incorporando normativas que en mi concepto, que puedo estar equivocado, le limitó la libertad a las personas. Por ejemplo, la seguridad, tiene derecho a vivir en una sociedad con relativa sociedad, si usted no tiene seguridad no es libre de transitar, de disponer de sus bienes. Hubo un aumento de los delitos que es público y notorio. Cuando aumentan los delitos a usted le limitan su libertad en la convivencia social", aseguró.