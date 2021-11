Macri le quitó el micrófono a un periodista y luego pidió disculpas

El expresidente argentino Mauricio Macri fue protagonista este miércoles de un episodio que generó controversia y fue calificado de agresión por parte del oficialismo. Mientras estaba ingresando a presentarse ante la Justicia por el caso de presunto espionaje a familiares de submarinistas del ARA San Juan, el exmandatario le quitó el micrófono a un periodista del canal C5N, lo tiró al suelo y luego este terminó en el agua, actitud que cuestionó la prensa.

El incidente se registró en un video publicado luego en las redes sociales del canal, que cosechó repudios por parte de diferentes sectores. Al momento de ingresar en la sede comunal, se observa al exmandatario quitándose de encima el micrófono del periodista Nicolás Munafó.

Mientras que desde el oficialismo cuestionan su accionar por entender que es parte de un hecho violento, desde la oposición lo minimizan y se aferran a la idea de que el periodista dejó caer su herramienta.

Cómo de la boca para afuera #Macri habla de periodismo independiente, las libertades y demás, pero cuando le quería preguntar si iba a declarar, me agarró el micrófono y lo tiró al piso. Terminó en el agua! 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/vmBkwg5Lqa — Nicolás Munafó (@nicolasmunafo) November 3, 2021

Se cayó solo, como todas las operetas del kirchnerismo!#MacriYoTeBanco 💪💪💪💪 pic.twitter.com/U2yaOvMYjA — 🍎 Eliana Felice (@ElyDeCipo) November 3, 2021

Horas después del hecho, el argentino pidió disculpas por lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, sin mencionar al medio de comunicación en donde trabaja el periodista afectado, y señaló que fue un "acto reflejo" apenas vio que los micrófonos se le acercaban para pedirle alguna declaración.

"Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua", escribió.

Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2021

El canal anunció que denunciará a Macri por "robo, daño y agresión". "Estamos en la comisaría de Dolores, vamos a hacer la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por robo, daño y agresión por lo que sucedió este mediodía en el ingreso a la Municipalidad de Dolores", dijo el periodista Munafó.



Y agregó: "Está clara la imagen de cuando Macri lo agarra y lo tira al piso. Las imágenes lo exponen a él".

En esa línea, el presidente Alberto Fernández compartió un tuit de la vocera de la presidencia argentina, Gabriela Cerruti, quien repudió la acción y señaló que el ala oficialista nunca "discriminó" ni "silenció" a un periodista.

"Garantizar la libertad de expresión es parte del Estado de Derecho. Nunca hemos discriminado a un medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción, repudiamos el ataque del expresidente Mauricio Macri a C5N y Nicolás Munafó", expresó.

Garantizar la libertad de expresión es parte del Estado de Derecho. Nunca hemos discriminado a un medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción, repudiamos el ataque del ex presidente @mauriciomacri a @c5n y @nicolasmunafo . — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 3, 2021

Causa legal

Macri presentó este miércoles un escrito de descargo ante el juez federal subrogante de Dolores (Argentina), Martín Bava, y se negó a responder sus preguntas.

"No lo quiero demorar, usted está apurado por procesarme", le dijo al juez federal interino cuando el magistrado le preguntó si iba a hacer uso de la palabra y si estaba dispuesto a responder preguntas del tribunal y/o de la fiscalía, según pudo reconstruir Télam.

Terminando la lectura, el juez le preguntó al expresidente de Argentina si iba a declarar, a lo que este se negó para dar paso a la presentación del escrito por parte de su abogado.

El magistrado, de todas formas, le ofreció al imputado leer el escrito, pero Macri rechazó también esa alternativa con otro dardo hacia el juez: "No, no quiero demorarlo, a ver si no llega antes del 14 (de noviembre)", en relación a las elecciones legislativas.

Tras la audiencia, que duró menos de una hora, el juez Bava quedó en condiciones de resolver la situación procesal de Macri –acusado de haber promovido desde la presidencia las maniobras de supuesto espionaje ilegal que tuvieron por víctimas a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan–.

Acompañamiento

Entre las figuras políticas de Juntos por el Cambio (JxC) que acompañaron al exmandatario se pudo apreciar a la exvicepresidenta argentina Gabriela Michetti, quien reapareció públicamente tras dejar su cargo en diciembre de 2019.

También estuvieron los diputados Cristian Ritondo, Ricardo Enriquez; el dirigente de Propuesta Republicana (PRO) Hernán Lombardi y el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

Macri llegó a las 11.50 a Dolores y, luego, se trasladó hacia la sede de la Municipalidad de Dolores, donde se encontró con el intendente local, Camilo Etchevarren, del PRO, quien este miércoles, en declaraciones radiales, afirmó que la acusación "es una causa totalmente armada".

Con información de El Cronista