Macri y Fernández cruzaron acusaciones en el último debate previo a las elecciones

Los cruces con acusaciones por corrupción entre el presidente argentino Mauricio Macri y el opositor Alberto Fernández marcaron este domingo el último debate antes de la elección presidencial del 27 de octubre en Argentina que los analistas consideran prácticamente decidida a favor de la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Más agresivos de lo que se mostraron hasta ahora en la campaña electoral, los candidatos se concentraron en los ataques sin profundizar en sus propuestas de gobierno.

"Resulta difícil de creer que no vio nada", lanzó Macri a Fernández, exjefe de gabinete en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), al referirse a exfuncionarios implicados en causas de corrupción.

"Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Nunca un juez me citó. No tengo nada que ver con la corrupción. Puedo dar clases de decencia", se defendió Fernández.

Por otra parte, Fernández atacó a Macri por los altos índices de pobreza y lo acusó de favorecer desde el gobierno a sus "amigos empresarios" y "a su familia".

También aludió a las investigaciones judiciales a un primo y a un hermano del presidente por el supuesto pago de sobornos en la obra pública, una causa que involucra como principal acusada a Cristina Fernández.

"Macri designó jueces a su antojo y persiguió a otros jueces. Hay que terminar con los empresarios que corrompen y los funcionarios que se dejan corromper", lanzó Fernández.

Alberto Fernández es favorito en los sondeos luego de que en las elecciones primarias de agosto consiguiera el 48% de los votos, frente al 32% de Macri. Varias encuestadoras prevén incluso una diferencia mayor a favor del candidato opositor en la primera vuelta del próximo domingo. Si obtiene 45% de los votos o 40% y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato quedará ya como presidente electo.

Una vez terminado el debate, los candidatos se estrecharon las manos y posaron para las fotos. Pero Macri y Fernández evitaron saludarse.

Del debate también participaron los otros candidatos, que entre todos no superan el 15% de la intención de voto: el centrista Roberto Lavagna, exministro de Economía, el liberal José Luis Espert, el militar retirado José Gómez Centurión y el izquierdista Nicolás del Caño.

Sin preguntas directas, los candidatos disertaron en torno a los temas de seguridad, empleo, producción, infraestructura, federalismo, calidad institucional, rol del Estado, desarrollo social, ambiente y vivienda.

Fuente: AFP