Macron busca aliados en la Asamblea Nacional tras perder la mayoría parlamentaria

"La bofetada", "La ducha fría", "Desautorizado", "Un sismo político"... son algunos de los titulares de la prensa parisina este lunes luego de la segunda vuelta de las legislativas, que dejaron al presidente Emmanuel Macron sin la mayoría absoluta con que gobernaba desde 2017.

Aunque la izquierda quedó lejos de lograr su objetivo de obtener una mayoría que impusiera a su líder Jean Luc Melechon como primer ministro, todos los análisis se centran en el debilitamiento político del presidente, que hace apenas dos meses ganó en las urnas su segundo mandato.

Según los cómputos definitivos, la alianza Juntos de Macron obtuvo 245 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional, la cámara baja del parlamento, 44 bancas por debajo de la mayoría de 289.

La izquierda, agrupada en la alianza Nupes (Nueva Unión Popular Ecológica y Social), multiplicó por cinco sus votos de 2017 y se ubicó como segunda fuerza política, con 140 escaños y con capacidad suficiente para contrabalancear el poder presidencial. Fueron los mejores resultados para ese espacio en los últimos años.

Aunque debilitada respecto a los votos obtenidos en el balotaje presidencial de abril, la extrema derecha liderada por Marine Le Pen dio el gran batacazo electoral al ubicarse como tercera fuerza y un bloque de 90 diputados, que multiplicó por 11 su anterior bancada de sólo 6 diputados.

Lejos de la mayoría absoluta con que gobernó su primer período, la portavoz del gobierno, Olivia Grégoire, agitó este lunes el espectro de un "país bloqueado" y aseguró que "se necesitará imaginación, audacia y apertura" para llegar a acuerdos.

"El presidente tendrá que cambiar su temperamento. Su gobierno se verá profundamente desestabilizado", advirtió el politólogo Pascal Perrineau al diario Le Parisien, para quien "deberá, lo quiera o no, aprender la cultura del compromiso parlamentario".

Con un primer mandato marcado por las protestas sociales, la pandemia de coronavirus y los efectos de la guerra de Ucrania, Macron se granjeó una imagen de presidente "arrogante", dijo el politólogo.

En abril, tras su reelección, prometió cambiar su manera de gobernar al reconocer que su triunfo no era con votos propios sino de una mayoría circunstancia conformada para evitar que Le Pen llegara al poder.



Las primeras advertencias del riesgo no tardaron en llegar. El diputado de izquierda Éric Coquerel adelantó que la oposición presentaría una "moción de censura" contra el gobierno el 5 de julio, día de la declaración de política general, informó la agencia de noticias francesa AFP.

Por ahora, no es seguro que esa moción contra el Ejecutivo de la primera ministra Élisabeth Borne salga adelante. El RN de Le Pen no se pronunció aún y en el partido conservador Los Republicanos (LR), su secretario general, Aureline Pradié, aseguró que no votará a favor.

Los Republicanos , que aparecen como árbitros de la situación con sus 64 bancas son herederos de los expresidentes conservadores Jacques Chirac (1995-2007) y Nicolas Sarkozy (2007-2012)-- y sus aliados UDI.

Aunque aparecen como el principal bloque para pactar con Macron, ya rechazaron ser su "rueda de auxilio" y dejaron a Macron y su primera ministra Elisabeth Borne bajo una fuerte presión.



Para Perrineau, Borne no es la "más adecuada" en este nuevo escenario, ya que viene del centroizquierda del oficialismo y tiene un perfil "tecnócrata", y no "político".

Quienes sí deben dejar el gobierno son tres miembros que no lograron sus escaños de diputado, entre ellos Amélie de Montchalin, próxima a Macron. La vocera gubernamental adelantó que el nuevo ejecutivo se conocerá en "los próximos días".

La mayoría simple es un escenario poco habitual en el país que representa la segunda economía de la Unión Europea (UE). Desde la llegada de la Quinta República en 1958, sólo se dio una vez con el expresidente socialista François Miterrand de 1988 a 1993.



Macron, reelegido el 24 de abril con el 58,55% de los votos frente a Le Pen, necesita tejer alianzas para consumar su nuevo impulso reformista, como su propuesta estrella de subir a de 62 a 65 la edad jubilatorio, pieza central de su equilibrio presupuestario.

Tanto la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social (Nupes) –que reúne a la izquierda, ecologistas, comunistas y socialistas– como la extrema derecha se opusieron durante la campaña a esa medida y se ven como una oposición "firme".

De no conseguir aprobar sus reformas, el mandatario podría disolver la Asamblea anticipadamente y convocar elecciones.

Más allá de la presión sobre el oficialismo, este lunes comenzó también la batalla entre la Nupes de líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon y la ultraderechista Le Pen por presentarse como el líder o la líder de la oposición.

El frente de izquierda quedó numéricamente como la principal fuerza de oposición, pero la gran vencedora de los comicios fue Le Pen que con su RN logra asentar a la extrema derecha en el paisaje político francés.

"Somos el primer partido de Francia" y "el primer partido de la oposición", aseguró en la radio France Info el diputado electo por el lepenismo Philippe Ballar, quien reclamó la presidencia de la comisión de Finanzas, que suele dirigir la oposición.