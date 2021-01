Manchester United evalúa ceder a préstamo a Pellistri

El futbolista uruguayo de Manchester United, Facundo Pellistri, puede ser cedido a préstamo a otro club en los próximos días para que sume minutos y experiencia en un equipo de Primera del fútbol europeo.

"Estamos trabajando en eso (un traspaso), seguramente España es el destino", dijo el representante del jugador, Edgardo Lasalvia, al portal Fichajes.

La eventual salida del futbolista parece ser hacia LaLiga, tal como dijo Lasalvia, donde también se menciona del interés de Celta de Vigo para recibir al ex Peñarol a préstamo hasta el final de la temporada.

El conjunto gallego es dirigido por el argentino Eduardo “Chacho” Coudet.

Manchester United

Además, hay otros clubes de España interesados por Pellistri, quien en ese país no tendría problemas con el idioma, si bien en Manchester ha demostrado que tiene buen dominio del inglés.

Otra opción que aparece es del fútbol de Bélgica, donde el club Brujas está entre los interesados por contar con el volante ofensivo o extremo, según medios deportivos de Europa.

Lyon de Francia, que intentó ficharlo antes que el United, también lo quiere ahora en modo préstamo.

Según informa The Sun, Manchester quiere evitar cederlo a un equipo de la Championship, la Segunda división inglesa, “porque la naturaleza física de la liga podría ser demasiado para un adolescente que acaba de llegar de Sudamérica”.

El diario británico señala que el uruguayo de 19 años ya superó la etapa sub 23 del club, donde ha jugado desde que llegó en octubre, y el plan de los diablos rojos es que el futbolista gane experiencia y minutos en un club del fútbol europeo y que vuelva a Old Trafford para continuar con su proyecto a largo plazo con el juvenil, por quien pagó US$ 10 millones.