Manini Ríos cree que la eutanasia es un "ahorro" para prestadores de salud y no apoyará el proyecto de ley

El senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos no apoyará el proyecto de ley para despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, presentado por el sector Ciudadanos del Partido Colorado. El legislador cree que esta intervención, que acelera la muerte, "se transforma en un tema económico" y en un "ahorro" para algunas instituciones de salud. "Quieren acortar esa etapa final que es sumamente onerosa para el prestador de salud", dijo Manini Ríos en el programa Quién es quién, de Diamante FM y Televisión Nacional.

Manini Ríos planteó como alternativa los cuidados paliativos, que "hacen que la persona muera con dignidad". El senador dijo que se debe "reforzar" esa ley y "obligar" a los prestadores de salud a que ofrezcan este servicio, que es una especialidad médica que trabaja el dolor desde un enfoque holístico.

Para el líder de CA se debe "prestar el servicio de cuidados paliativos de la mejor manera posible y no facilitar el suicidio porque se va transformando de a poco en una facilitación del suicidio".

"Hay familias en las que una persona mayor o una persona enferma significa una carga, y pueden tender a convencerlo de que pida eso si está habilitado legalmente. Yo lo razono desde ese ángulo y por eso no estoy de acuerdo", justificó.

El proyecto de ley fue presentado el 11 de marzo por los diputados colorados Ope Pasquet, Felipe Schipani, María Eugenia Roselló, Laura Baccino y Walter Cervini. Pasquet fue quien redactó el texto.

El diputado escribió que el proyecto se basa "sobre la base de la dignidad y la libertad de la persona" comprendidos en los artículos 7 y 72 de la Constitución.

Camilo dos Santos

Los senadores de Cabildo Abierto Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos

CA todavía no decidió qué postura tomará ante la eutanasia como partido, pero Manini Ríos estima que todos los legisladores estarán en contra del proyecto y no lo votarán.

El senador dijo que "puede haber muchas combinaciones posibles" para que la ley sea aprobada y aseguró que es probable que tenga votos de blancos y frenteamplistas.

"Va a haber muchas leyes en el futuro en las que que nosotros podemos votar con el Frente Amplio (FA) o los colorados. Nos podrá pasar en muchas oportunidades", comentó Manini Ríos y aclaró que eso no pasará con aquellos temas que estén en Compromiso por el País, el documento programático firmado por los partidos de la coalición multicolor en noviembre.

Las chances de Raffo

Para Manini Ríos, la candidata de la coalición multicolor para la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, "tiene posibilidades reales de ganar" las elecciones municipales del 27 de setiembre. "Es la única propuesta de cambio en serio en Montevideo. Lo demás es más de lo mismo, le ponga el collar que le ponga", comentó.

El líder de CA dijo que "hay un triunfalismo" hacia el Frente Amplio en base a las encuestas, pero cree que estas mediciones "sacaron una foto" que corresponde a marzo. "La encuesta se hace ahora, pero desde marzo estamos congelados políticamente, la gente no ha mostrado interés por la política, entonces la misma encuesta de marzo que se repite", explicó.

El senador prevé que cuando comience "a moverse" la campaña electoral, Raffo "va a empezar a descontar esos puntos que la separan de las encuestas hoy".

Leonardo Carreño

Andrés Abt, Guido Manini Ríos y Edgardo Novick en el acto de presentación de la candidatura única de Laura Raffo

Manini Ríos recordó que su planteo fue que la coalición tenga más candidatos para las elecciones municipales, pero reconoció que la economista "concita la adhesión o el apoyo de los cinco partidos que se encolumnan detrás de ella".

"No hay gente que diga que no la va a votar porque es Laura Raffo. Eso no existe. No genera el rechazo de nadie", elogió.

El expresidenciable mencionó una de sus frases más populares durante la campaña electoral para las elecciones nacionales y dijo que "el recreo se termina" para las "desprolijidades" de las administraciones del FA en la capital.

"Si ratifican (al FA) y quieren cinco años más de lo mismo, tendremos cinco años más de lo mismo, de todas esas desprolijidades, insensateces o falta de criterio para hacer las cosas", finalizó.