Manini: "Hasta un ministro moribundo pagó por la milésima parte de lo que pasó"

El semblante de Guido Manini Ríos no era el mismo que en el resto de los actos partidarios de Cabildo Abierto. El miércoles, la sonrisa de dientes apretados, las palmadas en los hombros de los militantes, la determinación en el habla y en los gestos eran las de siempre, pero la preocupación y la ansiedad se apoderaban de él cuando, por escasos momentos, dejaba de ser el centro de atención en el local ubicado en la avenida Aerosur, en Ciudad de la Costa, Canelones.

En primera fila, desde la silla plástica sonreía a quienes hablaban en el escenario, pero movía los pies con impaciencia. El ceño de a ratos se le fruncía. La mirada, perdida. Cuando la prensa se acercaba o le tomaba fotos, miraba de reojo, se apartaba unos pasos y se acomodaba con impaciencia la bufanda y el saco de vestir.

El general retirado había declarado ante la Justicia esa mañana, por un caso que catalogó de "circo mediático": la demora de las autoridades en denunciar el contenido de las actas del expediente del Tribunal de Honor con la confesión del represor José Nino Gavazzo, quien contó cómo en 1973 tiró el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro. El excomandante en jefe del Ejército, destituido en marzo por el presidente Tabaré Vázquez por cuestionar al Poder Judicial, es uno de los más comprometidos en la línea de investigación del fiscal Rodrigo Morosoli, según supo El Observador.

"Hasta un ministro moribundo pagó por la milésima parte de lo que pasó"

Manini Ríos cuestionó ante los periodistas la "intencionalidad política" de Morosoli por haberlo citado a declarar cuatro días antes de las elecciones internas. Y aunque Cabildo Abierto solo tiene un candidato, por lo que Manini Ríos tiene asegurado su lugar en la contienda electoral de octubre, los militantes de Canelones que acudieron al acto partidario vitorearon cuando él reiteró la idea. "Están queriendo instalar un debate agarrado de los pelos de un tema que no corresponde a una campaña electoral, para no discutir los temas centrales que importan a los uruguayos", señaló.

Minutos después, el excomandante se refirió a la crisis que se desató en el Poder Ejecutivo luego de que El Observador publicara el contenido de las actas y El País informara que el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, le había transmitido su contenido a Miguel Ángel Toma, el secretario de Presidencia. Esta alusión la hizo para criticar "el papelón internacional" de la fuga de Rocco Morabito y otros tres reclusos de Cárcel Central, que se produjo este domingo.

"Es un gobierno omiso, que no puede asegurarle a los uruguayos el goce de sus derechos establecidos en la Constitución, con un presidente que firma documentos sin leerlos y lo dice públicamente. Un papelón internacional, con la fuga de reclusos peligrosísimos, sin nadie que se responsabilice. Termina renunciando un mando medio, pero acá hay responsabilidad mucho más arriba. (...) Eso sí, cuando hay que cobrarle a una institución como la militar, arrancan las cabezas de todos, hasta del ministro muriéndose. Hasta un ministro moribundo pagó por la milésima parte de lo que pasó", exclamó.

Elecciones de octubre: voto castigo al Frente Amplio

Manini Ríos dijo que está convencido de que los uruguayos "van a castigar al Frente Amplio" con su voto, para poder lograr cambios impostergables. La "semilla" de los problemas de la sociedad, según el líder de Cabildo Abierto, es la fragmentación que se fue "inoculando como ideología" desde la revolución cubana, en la década de 1960. "Nos fracturaron de cuantas formas pudieron, nos fueron fracturando, dividiendo y debilitando hasta convertirnos en esto que somos hoy: la caricatura del Uruguay que alguna vez fuimos", expresó.

El candidato aseguró que "no es justo" que los uruguayos tengan que "pagar peaje" para que "otros exhiban su ideología enfermiza importada de otras latitudes". Por eso, como otras veces, se comparó con José Gervasio Artigas, preguntándose qué hubiera pasado si el prócer hubiera eludido sus responsabilidades.

Una de esas responsabilidades que asumirá si es electo presidente, advirtió, es devolverle a Uruguay la cultura del trabajo. "Tuvimos un presidente (José Mujica) que llegó a decir que el ideal era una tribu africana que no trabajaba nunca. Eso se fue impregnando: ahora los uruguayos son los más vivos del mundo, viven de la viveza, de certificarse médicamente por cualquier cosa, del mínimo esfuerzo, del reclamo permanente al que le da trabajo. Y cuando pueden hacerle un juicio, se lo hacen; y le generan un problema, y otro, y otro", sostuvo.

Para Manini Ríos, la pérdida de la cultura del trabajo es la causa del desempleo: "Cada día hay menos empleo porque (el patrón) no quiere comprar problemas, va achicando su plantilla; y cuando los números no le dan más, se va para Paraguay u otro lado y, si no, directamente cierra. Esa es la consecuencia de cada vez hacer menos, trabajar menos, de cada vez poner más palos en la rueda al que quiere salir adelante".

El Estado no puede enseñar "cualquier perversidad" a los niños

Los militantes de Cabildo Abierto aplaudieron con entusiasmo a su referente cuando enumeró los motivos por los que el partido es la mejor opción para los votantes que quieran cambios culturales y mejorar la inseguridad. En el primer sentido, uno de los pasajes del discurso que despertó mayor fervor fue cuando aludió a la ideología de género.“Nos resistimos a que el Estado ajeno a la familia se arrogue el derecho de enseñarle cualquier perversidad a nuestros hijos”, dijo Manini Ríos, y agregó que los gobiernos frenteamplistas destruyeron a "la familia como autoridad” y propiciaron "todas las divisiones posibles”.

Finalmente, el candidato de Cabildo Abierto se comprometió a "dar una guerra sin cuartel al narcotráfico”. Recordó su propuesta de crear una cárcel de máxima seguridad gestionada por militares y de modificar el Código del Proceso Penal para empezar a considerar al narcotraficante como un homicida especialmente agravado. "Todo lo demás pasa a ser secundario. ¿De qué vale que hagamos la mejor reforma de la educación, que arreglemos los problemas de la salud, de vivienda, de medioambiente, si nos van a asesinar a la vuelta de la esquina?", se preguntó.