Manini Ríos llegó en silencio y empieza su arresto a rigor

El comandante en jefe de Ejército, Guido Manini Ríos, regresó a Uruguay desde México, donde cumplía una misión oficial, sobre las 00:30 de la madrugada de este martes. Esta mañana se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, donde le será formalmente informada la sanción de 30 días de arresto a rigor dispuesta por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, a raíz de sus dichos sobre el proyecto de reforma de la caja militar que se discute en la Cámara de Diputados.

“No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro (de trabajo Ernesto Murro) mala fe, ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas (…) Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarrara una calculadora y tomara los términos de la ley y la realidad de nuestros soldados, se va a dar cuenta de que lo que digo es así. El solado va a tener que hacer más años para irse con la mitad” de su salario, opinó el comandante en jefe en declaraciones al programa Todo Pasa de Océano FM. A raíz de esta situación, el gobierno tomó la decisión de sancionarlo el pasado 10 de setiembre, durante el Consejo de Ministros. Sin embargo, la medida no pudo hacerse efectiva hasta ahora, ya que el comandante en jefe del Ejercito se encontraba en México.

En una visita a la Expo Prado, Vázquez dijo que el militar cometió “reiteradas situaciones” que merecían ser sancionadas en función de artículos constitucionales y también de la normativa que rige al propio ejército. “No se le permite a un militar comentar públicamente un proyecto de ley que está en discusión parlamentaria. Eso es una actividad política y está prohibido”, detalló. El mandatario sostuvo además que Manini Ríos es el “soldado número uno del país” y, debido al eje vertical que funciona en las Fuerzas Armadas, debe recibir una sanción cuando no respeta las normas de conducta. “Los soldados no pueden interferir directa ni indirectamente en trámites administrativos ni tampoco puede presentar opiniones sobre proyectos de ley”, insistió.

Manini Ríos salió del Aeropuerto de Carrasco desde la sala VIP de partidas, en el segundo piso de la terminal aérea. De esta forma evitó la puerta de llegadas, el lugar por el que salen todos los pasajeros que ingresan al país y donde desde algunos minutos antes lo esperaban los medios de comunicación. El comandante en jefe del Ejercito se excusó de dar declaraciones y se retiró escoltado por una custodia de cinco personas.

Lea también: Talvi: si para Vázquez Manini Ríos violó la Constitución tendría que haberlo destituido

Pocas horas después de que se conociera la noticia de la sanción, comenzó a difundirse una iniciativa por Whatsapp que llamaba a recibir a Manini Ríos en el aeropuerto de Carrasco. “18 de setiembre a las 0025 horas todos al Aeropuerto de Carrasco a recibir al Señor Comandante en Jefe Guido Manini Ríos”, fue la imagen de fondo negro y letras blancas que recibió el comandante del Ejército al igual que otros miles de militares en actividad y retirados. Los propulsores de la movida eran fundamentalmente asociaciones de retirados que indignados por la decisión del gobierno activaron una campaña de respaldo.

También el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, promovió a través de la red social Twitter ir a esperar a Manini Ríos. En su mensaje Botana mencionó al intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, que integra el grupo de intendentes blancos que promueven como precandidato nacionalista para las elecciones de 2019 al jefe comunal de Maldonado, Enrique Antía.

Sin embargo, Manini Rios pidió bajarle el perfil al tema para no agregar un nuevo foco de tensión con el gobierno. Finalmente ninguno de estos apoyos se concretó, y solo algunos de sus familiares, entre los que se encontraba su hermano, estaban allí para recibirlo.

¿Cómo cumplirá Manini Ríos su arresto a rigor?

El arresto de rigor, que según la normativa castrense puede extenderse entre 1 y 60 días, impone la obligación de que el sancionado permanezca en un lugar cerrado o abierto, de pequeña área, en el que además debe alojarse. Durante el tiempo de aplicación de este castigo, el soldado puede ser desafectado de sus tareas o no, dependiendo de quién impone la medida disciplinaria, que en este caso es el ministro de Defensa, Jorge Menéndez.

En caso de que la sanción incluya que no pueda cumplir con sus tareas, deberá permanecer las 24 horas en el establecimiento que se disponga. En caso contrario, trabajará normalmente pero deberá permanecer en el lugar dispuesto para el arresto una vez termine su jornada laboral.



Lea también: Sorpresa en el Ejército por sanción sin precedentes a Manini Ríos

En cualquier caso, las personas con arresto a rigor tienen prohibido recibir visitas, salvo casos de fuerza mayor, y con autorización del comandante de la unidad o el director de la repartición.

El lugar en el que deberá permanecer es una de las principales incógnitas de este caso, ya que no existen antecedentes de comandantes en jefe del Ejército sancionados de esta forma. La norma castrense impide que los oficiales generales y oficiales superiores cumplan su sanción en el cuartel en el que presta servicios. Sin embargo, como máxima autoridad de la fuerza cualquier establecimiento militar está bajo su mando.