Manini Ríos se reunió con Lacalle Pou y reafirmó que no será ministro

El excandidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió este martes con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, en la sede del comando nacionalista luego de la segunda vuelta de las elecciones nacionales. El excomandante en jefe del Ejército aseguró en rueda de prensa que en la reunión se habló sobre "temas generales" pero, según dijo, se manejó "elípticamente" la participación de Cabildo Abierto en un futuro gobierno.

"En lo personal he dicho una y otra vez que no voy a ser ministro y me mantengo en eso. Yo soy senador electo. La gente me eligió para eso", sostuvo Manini Ríos. Sin embargo, al hablar sobre su partido en general, dijo que tenía "preferencias" sobre algunos ministerios pero prefirió "no tocar el tema" porque "hay mucha agua para correr bajo el puente".

De todas formas, aseguró que "la semana que viene o la otra" va a estar definido cómo estará compuesto el próximo gabinete por cinco años.

En cuanto al polémico video que se difundió por redes sociales horas antes de que finalizara la veda electoral y en el que Manini Ríos se dirigía a los integrantes de las Fuerzas Armadas para decirles que no votaran al Frente Amplio, el líder de Cabildo Abierto sostuvo que no fue tema de conversación con el presidente electo. A su vez, expresó que no cree que el mensaje haya repercutido en las urnas y criticó a los que dicen que el video sostiene algo que, en realidad, no dice.

Natalia Gold

"Yo tengo mis dudas y creo que no se puede medir eso (cuanto influyó el video en el resultado). Si uno lo mira no dice nada de lo que se dijo que dice. No fue hecho dentro de la veda. El video no habla en ningún momento del tema del marxismo como se dijo que se decía, se lo mezcló con un comunicado del centro militar que no tiene nada que ver. El video respondió a una actitud de mucha gente sobre el personal militar y sobre carpas que se pusieron en frente al hospital militar azuzando el enfrentamiento entre personal superior y personal subalterno. Bueno, lo mío fue un mensaje para ese gente ante esa realidad en plena campaña política", explicó.

Manini Ríos también fue consultado sobre Carlos Techera, un militar retirado que publicó un video en las últimas horas dónde amenaza con asesinar a aquellos que busquen inestabilizar la institucionalidad del país "por perder las elecciones".

“Si cometen el mínimo error de atentar contra la seguridad de Luis Lacalle Pou, contra las instituciones de la patria o contra la Constitución por perder las elecciones, no van a tener la misma suerte del 73, la quedan todos”, dijo Techera, y agregó: “Si quieren un problema con los militares lo van a tener y gratis, pero esta vez no van a tener la suerte del 73 la quedan todos, tupamaros y no”.

Manini sostuvo que "nunca" conoció a Techera y que no le "consta" que sea militar retirado. "Indudablemente que si cometió un delito que lo pague como le corresponde", sostuvo.

Por último, se refirió al no reconocimiento del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, de la victoria electoral del nacionalista. "Creo que es evidente el resultado electoral. En algún momento va a tener que felicitarlo. Creo que le debería haber hecho la misma noche del domingo. Pero bueno, es una opinión mía, capaz que el tiene sus motivos para no hacerlo", señaló.

De todas formas, dijo que no quiere "criticarlo" porque cree que Martínez "tendrá sus razones para haber actuado como actuó".