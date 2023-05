Manini Ríos sobre entrega de vivienda a militante: "Yo mismo no lo hubiera hecho"

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que él mismo no hubiera entregado sin sorteo la vivienda a una militante de su partido como hizo su esposa, la exministra Irene Moreira. La decisión provocó que el presidente Luis Lacalle Pou le pidiera la renuncia a Moreira, lo que molestó a Cabildo hasta el punto que evaluó irse de la coalición.

Manini Ríos señaló que el ministerio actuó con "cristalinidad" y de acuerdo a una reglamentación. "Pero si pudiera volver atrás, yo mismo no lo hubiera hecho", sostuvo en entrevista con Montevideo Portal.

"Sin embargo, creo que se actuó bien; estos datos se sacan del propio expediente que firma la propia ministra. No hubo ocultamiento de nada. Aparte es un caso que nadie puede decir que le costó un solo peso al Estado o que la ministra se haya quedado con un peso. Digo porque a veces se pretende dejar sobrevolando que son casos de corrupción comparado con este o el otro que le generaron un agujero al Estado", continuó el senador.

Respecto a qué pasará con la vivienda entregada a la militante de Cabildo Abierto dijo que no sabe. "O sea, no está en mí definirlo, pero entiendo que si la medida se ajustó a la normativa y la persona está en estado de fragilidad, lo único que corresponde es entregarle la vivienda".

Manini Ríos se refirió también a otra de las, por lo menos, cinco entregas de vivienda que realizó Moreira con la misma modalidad. Una de ellas fue a su exempleada doméstica. La mujer trabajó durante un año (entre el 12 de julio de 2013 y el 10 de julio de 2014) en la casa de Moreira. Antes, entre 2010 y 2013, estuvo vinculada con la Agrupación Nacional Herrerismo del Partido Nacional.

"Primero que nada, esa beneficiaria no es cabildante", indicó el senador.

"Hace 10 años trabajó con Irene. Presenta una situación de fragilidad, presenta una solicitud... ¿por qué se tiene que inhibir a esa persona? Estamos hablando de cinco casos: uno es cabildante, la otra está relacionada con Irene de hace 10 años y se puede deducir que Irene la conocía, nada más", alegó.

Manini dijo que "le llegó el pedido a Irene y ella lo derivó". La exministra "la manda a los servicios sociales". "Honestamente, creo que los servicios sociales no son cabildantes, son técnicos del ministerio", indicó.

Ni Lacalle Pou "ni el papa" le dan órdenes

Manini Ríos había responsablizado al presidente Lacalle Pou por la situación en la coalición. "Esta crisis la creó el propio presidente con una actitud inentendible, con una clara injusticia con el eslabón más débil. Si quería cobrar cuentas de Cabildo no era con Irene Moreira que tenía que cobrarlas", dijo el lunes 8 de mayo en la Radio 41 de San José.

En entrevista con Montevideo Portal dijo que el argumento que Lacalle Pou le dio para pedir la renuncia de Moreira era que "iba a ser difícil" de defender políticamente. "Ya ni me acuerdo las palabras, pero algo así", dijo el ministro. "Para mí totalmente insuficiente para la medida que se tomó", afirmó en la entrevista, aunque dijo que no quería "echar más nafta al fuego".

De todas formas, dijo que ni el papa, ni Lacalle Pou le dan órdenes. "Me podrá sugerir, proponer. Si yo estoy de acuerdo, sí; si no estoy de acuerdo, no. Pero órdenes no me da nadie", sostuvo respecto al presidente.

"A los ministros sí les da órdenes, porque dependen directamente de él. Eso es otra cosa", señaló y aseguró que Moreira en ningún momento "pensó en no renunciar", después de que Lacalle Pou lo llamó a él.

"Desde el momento en que yo le dije: “Me dice el presidente que tenés que renunciar”. Punto, se terminó. Era un tema del cuándo: “Me voy a despedir de la gente y después que me despida…”", declaró el senador.

"Constitucionalmente podría no renunciar, pero en Uruguay, cuando un presidente le pide a un ministro que renuncie, creo que no hay dos lecturas", continuó.

Finalmente, consultado sobre si la coalición vivirá más allá de este período de gobierno y si en un supuesto balotaje en 2024 Cabildo apoyaría a un candidato blanco, Manini respondió:

"La esencia de la política es interpretar a sus votantes, a su gente. Si nosotros interpretamos que los cabildantes quieren o entienden que es mejor apoyar al candidato blanco en el balotaje, vamos a apoyarlo decididamente. Hoy por hoy, le diría que el sentimiento de los cabildantes va por ese lado, pero falta un año y medio y es una eternidad. Depende del candidato, de la campaña que se haga, de lo que se diga en campaña, del tono de la campaña; depende de muchas cosas. En octubre de 2024, cuando queden dos candidatos, si no soy yo uno de los dos, veremos a quién vamos a apoyar".