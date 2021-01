Marcelo Nougué: “La pandemia fue la excusa por la cual no se hicieron cosas”

Tras el primer año en el que en buena parte del mismo accionó una nueva administración de gobierno, ¿qué siente?

Que pasó un año que arrancó con mucha expectativa, pero terminó con gusto a poco. Hubo pocos cambios en la competitividad y en las tarifas y gastos del Estado. El presupuesto aprobado termina teniendo bases teóricas y conceptuales muy similares a las del quinquenio 2015/2020, parado arriba de un crecimiento moderado del gasto público y apelando a la inversión privada, sobre todo a la extranjera, como factor para reducir el déficit fiscal. Pasó un año en el que el gobierno se perdió una buena oportunidad para hacer cambios que muchos esperábamos. Creo que vamos a tener un quinquenio muy difícil de sobrellevar, más allá de la pandemia, porque las bases de la macroeconomía son muy similares a las que venían y ya sabemos cómo nos fue. Precisamos que se entienda que la solución no pasa por aumentar la capacidad de consumo, pasa por bajar los costos de producción de las empresas.

¿Y sobre cosas bien hechas?

Sin dudas, la derogación de la Ley de Inclusión Financiera fue para nosotros un muy buen arranque, fue de las cuestiones por las cuales más peleamos; el mensaje de que la reactivación económica de este país viene desde el sector privado es algo que lo compartimos con este gobierno; y la intención de eliminar gastos superfluos. Esos son los tres puntos más fuertes de lo que viene siendo el manejo. En eso último, el problema es que la eliminación de gastos superfluos mucha veces se sustituye por la creación de nuevas estructuras.

¿Cuáles son esas estructuras?

El Ministerio de Ambiente, las 13 oficinas de género, el fortalecimiento de muchas oficinas para el control del gasto del Estado, un nuevo cuerpo inspectivo que debería haber en el Instituto Nacional de Carnes (INAC) para habilitar carnicerías en el interior.

Parece razonable señalar que la inesperada emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 significó un obstáculo que para el gobierno fue prioritario a la hora de tomar decisiones.

El manejo que se hizo en este tema de la pandemia, las medidas y la comunicación, fue claro, estuvo bien, con mensajes claros y a tiempo, pero también es cierto que la pandemia permitió no hacer las cosas que había que hacer.

¿Qué quiere decir con eso?

Acá el problema es el empleo. Y la forma de generar empleo es dándole expectativas al sector privado de que hay cosas para hacer, gestionar y generar y eso no se hizo. Como dije, se planteó un presupuesto con un crecimiento del gasto moderado para el quinquenio, no hubo rebaja de ningún tipo, de tarifas, ni en impuestos, en nada, la realidad para el país sigue siendo la misma que antes. La pandemia no es que no permitió hacer cosas, la pandemia fue la excusa por la cual no se hicieron cosas, cuando en el marco de la Ley de Urgente Consideración y del presupuesto se podrían haber hecho cambios importantes.

¿Por ejemplo?

Eliminar o al menos reorganizar muchas oficinas, eliminar burocracia, eso se podía hacer con o sin pandemia y se debió haber hecho como definición política.

¿Qué le parecen los cambios en la Ley Forestal?

Era una discusión necesaria, que se da después de 33 años. No sé qué saldrá, cuál versión, sí sé que tras 33 años de subsidio al sector forestal se generó un desequilibrio que hay que tratar de compensarlo de alguna forma. Es mentira que tenemos una libre competencia, lo que tenemos es un sector subsidiado y con muchos favores que compite por recursos con otros que tienen arriba la carga excesiva del Estado. Cuando una balanza está desequilibrada hay que buscar formas de equilibrarla. Bienvenida la discusión. Ojalá ahora desde el Senado salga una propuesta mucho mejor.

¿Qué espera a corto y mediano plazo para la agropecuaria?

Seguimos dependiendo mucho de los mercados y el clima y lamentablemente el clima no está ayudando y los productores no podrán aprovechar del mejor modo los buenos precios internacionales que aparecieron sobre todo en los granos. Estamos viendo una película que termina en mayo. Hay gente que sembró bien, pero mucha que no y gente que perdió lo sembrado. En ganadería hay que ver cómo sigue la película del sablazo que hubo por la especulación de los frigoríficos por la sequía. Hay muchos que hablan de un 20% a un 30% de eliminación en el ingreso neto. También la política de mantener el atraso cambiario como herramienta para contener la inflación va a empezar a pegar. En general, no le veo buen final a la película, a no ser que el clima sorprenda y acompañe. Así como vienen las cosas, veo muy compleja la mano, con un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) con poca capacidad de reacción y de apoyo, atrás de la declaración de emergencia agropecuaria en 15 departamentos no hay medidas.

Pero hay préstamos disponibles para esos productores.

Si vos vas a tener una pérdida de producción, ya sea porque no vas a tener ganancia de kilos o porque no vas a tener preñez, en definitiva el préstamo es para que el productor pueda cumplir con las obligaciones con el Estado, para pagar el Banco de Previsión social (BPS), la contribución... cuando no te cierran los números los préstamos son un zapato de plomo, los préstamos empresarialmente hay que utilizarlos para crecer, no para sobrevivir. Es como la familia que saca un préstamo para hacer el surtido del mes... en algún momento se corta el chorro. El préstamo es muy lindo para que salga en la prensa, pero como herramienta real para la producción, para el trabajo, para superar la situación, es lo peor que te puede pasar.

Capacidad de presión

Sobre el ajuste en el costo del gasoil para los productores de arroz, Marcelo Nougué dijo: “Es seguir atendiendo a sectores según su capacidad de presión y no a la producción en general, tanto a la agropecuaria como a la de todos los rubros, es dividir la realidad en muchas subrealidades e ir atendiendo algunas”.