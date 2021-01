Marco Algorta: “El cáñamo tiene que insertarse en la cadena de granos y semillas”

¿Cómo fueron las exportaciones del sector del cannabis en 2020?

En 2019 se vendieron US$ 3 millones y en 2020 pasamos a US$ 7,2 millones. Tuvimos un crecimiento en valor de 128%. Fue el segundo año que exportamos y lo que explica ese crecimiento es que se consolidaron mercados, como el de las flores de THC medicinales, creció un poco el valor y se conformó un mercado de flores no medicinales en Suiza. Esto último generó US$ 1 millón y esa fue la novedad del 2020. En Suiza, las flores de CBD las usan como sustituto del tabaco; son para uso humano no medicinal.

¿Qué significa haber abierto ese nuevo mercado?

Significa una esperanza. A partir de esa apertura vinieron interesados, empresas compradoras de flores que firmaron acuerdos para la nueva cosecha. Creo que es un mercado que va a crecer y eso quiere decir que mucha de la producción de este año va a tener como destino Suiza.

¿En qué etapa se encuentra la producción?

Se plantaron 600 hectáreas de cáñamo a cielo abierto, siguiendo los modelos productivos de las flores de THC con fines de exportación para Israel, Portugal y Alemania. Son cultivos de verano, que están en desarrollo, se van a cosechar a fin de marzo o abril. Y hay proyectos de industrialización.

Para 2021 esperamos afianzar el mercado suizo y seguir aumentando las exportaciones de flores con THC para fines medicinales, que representan el 70% de las exportaciones. Deseamos, que la nueva regulación para exportación de cannabis medicinal salga antes de marzo para que nuevos canales de venta, sobre todo el de pequeños productos industrializados, puedan abrirse. El Decreto 46 que regula las exportaciones de cannabis es de 2015, es muy antiguo y quedó desfasado en una industria dinámica. Además, se está trabajando en una regulación de la Ley 19.847 que genera nuevas categorías para los productos de cannabis, pero que todavía no se ha podido implementar.

¿Qué diferencia de área hay con los cultivos anteriores?



En 2018 se pidieron 1.200 hectáreas de autorización para cultivar y se cultivaron 300; el año pasado se cultivaron 420, pero habían pedido autorización por 800; ahora se pidió autorización por 600 y se van a cultivar 600. Ahora tenemos un destino para nuestra producción, podemos evaluar mejor los riesgos y los costos, porque sabemos más o menos a cuanto van a pagar esa producción. Estamos yendo hacia una normalización de la industria, eso hace que los números se acoten pero se vuelvan más reales.

¿El déficit hídrico afectó la producción de 2020?



Este es un cultivo muy sensible pero los cultivadores aprendimos que sin un plan de riego es muy difícil cultivar cáñamo. Es un cultivo que exige riego, al igual que el arroz. El tema del agua es muy clave en la plantación. No podemos estar dependiendo de la lluvia, más allá de que afecta porque los pozos de agua de donde uno saca para el riego se pueden secar. Toda la producción es con riego controlado, entonces el riesgo de falta de lluvia no es tan sensible.

¿Se presentó alguna dificultad para la producción?

La industria tiene que lograr certificaciones internacionales. Eso nos va a permitir entrar en nuevos mercados. Es fundamental la apertura del mercado interno, y no por un tema de volumen, sino porque muchas veces vienen inversores y quieren ver procesos, y validar procesos sin un mercado interno es muy difícil.

Hoy el problema es que vendemos flores de alta calidad a mercados super exigentes, y al mismo tiempo tenemos una ley que habilitaría el uso medicinal de esas flores en el territorio nacional pero por falta de regulación no las podemos vender. Eso dificulta la aceleración de las empresas.

Otro problema es el financiero. ¿Hasta cuando podremos crecer sin un banco? Por parte del gobierno nos han comparado con la carne y han hablado del potencial del cannabis, pero mucho más no podremos crecer sin un sistema financiero que nos respalde. Los bancos eligen no trabajar con empresas de este rubro por un tema de riesgos, y de que sus cuentas de referencia en EEUU podrían entrar en riesgo por trabajar en una actividad que a nivel federal EEUU considera ilegal. Creo que Uruguay tiene que decir ‘voy a trabajar con cannabis porque es legal’ y poner en evidencia esa contradicción de EEUU, que es el principal país productor y consumidor de cannabis del mundo y a la vez no permite el desarrollo de otros países en la industria por trabas financieras. Hay que trabajar diplomáticamente pero poner en evidencia eso, porque es difícil desarrollarse sin un sistema bancario.

¿Cómo crecen las empresas uruguayas en el sector?



Si se analizan las exportaciones, el cannabis es porcentualmente la que más creció de 2019 a 2020 en pleno año de pandemia. Hace dos años habían 20 empresas, el año pasado 45 y ahora somos 97. El crecimiento es exponencial. Me parece que eso es muy auspicioso, Uruguay tiene grandes chances de afianzarse en esta industria.

Creo que en el 2021 muchos productores van a trabajar en el tema del grano. Uruguay tiene una cadena productiva ya hecha en otros cultivos sobre granos y semillas, y se tiene que aprovechar el cáñamo. El cáñamo tiene que insertarse en la cadena productiva de granos y semillas.

Otra vertical que hay que trabajar son los productos veterinarios, hay que insertar al cannabis y al cáñamo en esa producción. Si pensamos en esos dos desafíos y todo lo que se viene, el crecimiento de las empresas parece hasta normal, porque son muchas las oportunidades.