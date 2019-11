Mario Bergara: "Estos 13 puntos de la oposición son un viru viru"

El dirigente frenteamplista Mario Bergara cuestionó con dureza los 13 puntos de acuerdo entre los partidos de oposición que fueron plasmados en el documento elaborado por los blancos para firmar con el resto de los partidos de cara a un eventual gobierno de coalición.

"Esto es un gran viru viru", dijo Bergara sobre el texto, en el que dijo que le costó encontrar propuestas concretas.

— Marea Frenteamplista (@MFrenteamplista) November 2, 2019

"No nombrar al (Plan) Ceibal, no nombrar a la seguridad social, volvernos a hablar de cadenas perpetuas, son las muestras claras de que acá solo hay un interés electoral inmediato, que esa coalición es inestable y que esa coalición no es deseable, porque tiene estas orientaciones. Porque no vivió en este país durante los (últimos) 15 años, porque no se enteró de las cosas que se hicieron. Porque sigue teniendo una orientación de neoliberalismo a ultranza con tinte autoritario", dice Bergara en una serie de videos que la cuenta de Twitter Marea Frenteamplista comenzó a difundir.

— Marea Frenteamplista (@MFrenteamplista) November 2, 2019

Bergara también escribió en su cuenta de Twitter con una postura similar a la manifestada en las serie de videos.

— Mario Bergara (@Mario_Bergara) November 2, 2019

El documento de la oposición se divide en 13 temas separados por capítulos que se refieren a educación, seguridad, política exterior, economía, productividad, empresas públicas, transparencia, medio ambiente, agenda de derechos, políticas sociales, defensa y trabajo.

"Hasta el 27 de octubre fuimos competidores. Hoy ya no lo somos. Partiendo de la diversidad de nuestras tradiciones y de nuestras miradas políticas, nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de rumbos estratégicos que aseguran una acción de gobierno sólida y coherente", señala el texto, que luego presenta las 13 líneas estratégicas.