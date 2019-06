Markarian: “Acá tiraron cohetes por no jugar con Colombia, pero Perú no va a ser fácil”

Sergio Markarian conoce como pocos a esta selección peruana rival de Uruguay en cuartos de final de la Copa América. Él fue quien comenzó con este ciclo de jugadores y habló con Referí de lo que puede suceder en el partido y de cómo ve a Uruguay.

“Perú no ha hecho una Copa América por lo menos como yo esperaba. No ha estado mal, pero yo esperaba más. De todas maneras, por más que para este partido pierde a Farfán, uno de sus mejores jugadores, para esas posiciones tiene muy buenas alternativas. Va a ser un partido muy duro para Uruguay, va a ser muy difícil. No creo que Perú le dé ninguna ventaja, le va a jugar de igual a igual. Tiene jugadores con los que puede complicarlo a Uruguay”, indicó Markarian.

Perú llega luego de una goleada en contra, 5-0 ante Brasil. ¿Cómo puede influir eso? Así lo ve el ex DT de los incaicos. “Perú tiene una conducción inteligente, Gareca es un hombre con experiencia y que tiene mucha fuerza en el medio. Y creo que después de hacer el duelo –porque sin dudas hay que hacer un duelo con una derrota con la que tuvieron–, estoy seguro de que se armaron y que le van a dar durísima batalla a Uruguay. No tengo ninguna duda de que será un hermoso partido para ver”.

Sin Farfán y con Paolo Guerrero arriba como estandarte, los peruanos tienen sus puntos fuertes. “Para sustituir a Farfán, me parece que Cueva –que estaba jugando recostado a la izquierda como un volante exterior– creo que va a pasar a jugar detrás de Guerrero. Esa posición se la cubrirá Flores que es un jugador bien hecho que ya tiene muy buena experiencia y muy buen nivel. El tema es la banda derecha si la cubren con Polo que es un hombre veloz o con Carrillo que también es veloz, pero con la pelota al pie. Carrillo es más de jugar así y Polo es más de jugar al espacio. Cualquiera de las dos alternativas son muy buenas y constituyen cuatro futbolistas de ataque pesados, son difíciles, son muy veloces todos y son buenos jugadores, técnicamente muy bien dotados. Después, en el medio tienen a dos muy buenos exponentes como Yotún y Tapia que se complementaron muy bien, y la línea de cuatro tiene a dos laterales que son excelentes, Advíncula y Trauco en muy buen nivel. Creo que reaparece Zambrano que con Abram han hecho una buena zaga, tienen un buen arquero… Perú tiene un muy buen equipo, tiene una buena conducción y no va a ser fácil. O sea, acá tiraron cohetes cuando Uruguay le ganó a Chile por lo que significaba esquivar a Colombia. Pero yo te aseguro que Perú no va a ser fácil”.

"El fútbol, cada vez más, se convierte en la capacidad de sobrellevar los accidentes que puede tener un partido. Y ese sentido, en la capacidad de sobrellevar accidentes, el que saca ventaja frente a todos es Uruguay. Por la madurez de sus jugadores, por el entendimiento de las circunstancias y del juego, por un montón de cosas, Uruguay está en condiciones de sobrellevar. Es muy difícil hoy que un equipo dé vuelta un resultado. Uruguay puede. Y eso habla muy bien de nuestra selección”

Uruguay tiene recambio en el medio con futbolistas jóvenes. Al respecto Markarian indicó: “Uruguay tiene muy buenos jugadores en esa posición y cualquiera que juegue es una muy buena alternativa. Tampoco creo que sean tan jóvenes todos, sí los dos que jugaron de contención, los que jugaron por afuera no tanto. De todas maneras, Uruguay tiene muy buen equipo, muy sólido. Si uno tuviera que pensar en quién tiene favoritismo en esta llave, se lo adjudico a Uruguay sin dudas. Por la seriedad con la que juegan los muchachos, porque no dan nada por hecho, porque saben que es adentro de la cancha y son 90 minutos, tienen clarísima conciencia, no regalan nada. Eso, sin duda. Ahora, pensar que la llave va a ser fácil, para mí es un error. Va a ser difícil”.

Para el técnico, los delanteros celestes son quienes pueden hacer la diferencia este sábado.

“Los dos puntas (Luis Suárez y Edinson Cavani) son difíciles de marcar, son muy difíciles. Le hacen daño a cualquier defensa. Y Perú no se ha destacado justamente en ese factor, en el tema defensivo. Hay que pensar que Uruguay tiene la posibilidad de hacerle daño, sin duda, con la búsqueda vertical de ellos dos que son muy capaces de aguantar y crearse sus propios espacios o en la posibilidad de que Uruguay también elabore, porque a su vez tiene jugadores para elaborar”.

Respecto al 5-0 que recibió Perú ante Brasil, dijo: “No tengo dudas que fue un accidente, que de ninguna manera existe esa diferencia. Pero Brasil es un equipo poderosísimo que necesitaba una victoria clara porque se la estaban exigiendo prácticamente. Pero fue un partido raro. Brasil en el primer ataque consiguió un gol. Después hizo un gol de chiripa con despeje del arquero y eso de alguna manera influye. El fútbol, cada vez más, se convierte en la capacidad de sobrellevar los accidentes que puede tener un partido. Y ese sentido, en la capacidad de sobrellevar accidentes, el que saca ventaja frente a todos es Uruguay. Por la madurez de sus jugadores, por el entendimiento de las circunstancias y del juego, por un montón de cosas, Uruguay está en condiciones de sobrellevar. Es muy difícil hoy que un equipo dé vuelta un resultado. Uruguay puede. Y eso habla muy bien de nuestra selección”.

A su vez, a la hora de explicar qué cambió en la selección peruana desde que él se alejó del cargo de entrenador incaico, Markarian sostuvo que “han crecido en la madurez. No te olvides que estos jugadores hicieron conmigo sus primeros partidos internacionales y hoy deben andar arriba de 40 o 30 encuentros de ese estilo, no llevo el control. Pero una cosa es debutar absolutamente en una Eliminatoria –como lo hicieron conmigo– y otra es llevar cinco años de experiencia de selección. Y están en buena edad, para colmo. Una cosa es llegar con 20 años a la selección, como llegó alguno de ellos y otra es estar ya con 25 o 26 años. Además de una buena conducción y de todo lo positivo que tiene este proceso que siguió al mío. Gareca ha sido constante, es maduro, supo salir de alguna crisis y les está yendo bastante bien”.