Marset: Senado paraguayo acusa de mal desempeño a los fiscales que investigan el asesinato del fiscal Pecci

El Senado paraguayo aprobó por amplia mayoría llevar a juicio a los fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán por su "mal desempeño" en la investigación sobre el asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Colombia.

La investigación sobre el homicidio de Pecci, que llevan adelante Paraguay, Colombia y Estados Unidos, contó con la atención de Uruguay debido a una presunta autoría intelectual del Clan Insfrán, grupo delictivo comandado por Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo al que Cancillería y el Ministerio del Interior le aprobaron un pasaporte mientras estaba detenido en Emiratos Árabes por intentar ingresar con un documento paraguayo falso en noviembre de 2021.

Marset, buscado por Interpol por su actividad como presunto líder de una organización dedicada al lavado de activos y al tráfico de drogas en Paraguay, salió de prisión en enero de 2022 y desde entonces está prófugo.

La hipótesis de que Marset estuvo implicado en la muerte de Pecci, teoría que sostuvo el presidente de Colombia Gustavo Petro, es cuestionada por el abogado de la familia del fiscal, Francisco Bernate. "No tiene ningún sustento de la investigación ni aparece dentro la investigación. Desconozco los motivos que tuvo el presidente de Colombia para manifestar algo así, no lo sé, pero no es algo que forme oficialmente parte de la investigación", dijo al canal paraguayo NPY el 16 de noviembre.

La moción del Senado paraguayo contra los fiscales del caso fue aprobada con 26 votos favorables, seis votos en contra y cuatro abstenciones, y llevará a los magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de ese país, informó ABC.

El pedido fue realizado por la senadora Desireé Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), quien acusó una serie de irregularidades por parte de los fiscales en el caso: la principal fue asegurar desconocer dónde estaban los celulares investigados para luego decir que habían sido entregados a la unidad antidrogas de Estados Unidos (DEA) sin orden judicial, y después informar que se habían realizado pericias en Paraguay, pero se habían paralizado por problemas con el idioma con uno de los celulares.

También se criticó el mal desempeño en el peritaje de los celulares incautados, tanto en la extracción de datos como en la desgrabación de las llamadas.

"Sí, se han incautado teléfonos, los cuales siguen siendo analizados, porque eso lleva su tiempo, y más todavía si tenemos en cuenta el caudal de lo que tiene que estudiar, ya que están en otro idioma. Entonces, hay un análisis de inteligencia que tenemos que respetar los tiempos, para poder avanzar", dijo la fiscal Sapriza en un comunicado publicado en la página web del Ministerio Público paraguayo el 18 de noviembre de 2022, según recoge el pedido de Masi al Parlamento al que accedió El Observador.

La senadora Masi solicita que los magistrados sean suspendidos "preventivamente" hasta que "se dicte sentencia definitiva" en el JEM.

El caso

Tras siete meses de investigación, cinco personas fueron detenidas por el asesinato de Pecci. Los colombianos Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño fueron condenados a 23 años de prisión en su país por el delito, tras aceptar los cargos de homicidio y porte ilegal de armas por los que la justicia de su país los quería condenar a 47 años en reclusión.

El único juicio pendiente es el de Francisco Luis Correa Galeano, presunto cerebro del homicidio para la Fiscalía colombiana, quien iba a comparecer ante un juzgado el 24 de noviembre, pero la instancia fue aplazada para el 20 de febrero de 2023 a pedido de la Fiscalía, que necesita más tiempo para procesar las pruebas del caso, informaron las defensas de Correa y Pecci a EFE.

El fiscal Doldán declaró que existe una "alta probabilidad" de que Correa Galeano y sus secuaces hayan sido enviados "desde Paraguay" a cometer el asesinato en Colombia, en una entrevista con el medio RCN Mundo publicada el 18 de noviembre.

Sin embargo, hasta el momento no fue detenida ninguna persona implicada con el caso en Paraguay. El abogado Bernate dijo en su entrevista a NPY que hay cuatro nuevos sospechosos vinculados al homicidio.

Según un informe del 6 de setiembre del Congressional Research Service (CRS) de Estados Unidos, al que accedió El Observador, las autoridades colombianas sospechan que el grupo narcotraficante brasileño Primer Comando Capital (PCC) y un grupo narcotraficante uruguayo no especificado están involucrados en el asesinato del fiscal antidrogas.

Recompensa de US$ 5 millones

La Embajada de Estados Unidos en Paraguay ofrece US$ 5 millones a quienes colaboren con el caso del asesinato de Pecci.

En un comunicado del 17 de noviembre, la Embajada indicó dará esa recompensa a aquellos que brinden "información que conduzca a los arrestos y/o condenas de las personas, aún desconocidas, que conspiraron o participaron en el crimen organizado transnacional, homicidio ocurrido el 10 de mayo de 2022 del fiscal paraguayo Marcelo Pecci".

"El propósito de esta recompensa es buscar información que conduzca al arresto y/o condena de cualquier conspirador adicional (a los detenidos en Colombia), incluidos los responsables de financiar y ordenar el asesinato", se lee en el comunicado.