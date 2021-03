Martinelli reclama "disculpas públicas" del FA tras dictamen que absuelve a Bazzano

El exdirector de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Nicolás Martinelli, exigió las "disculpas públicas" del Frente Amplio luego de que el fiscal Luis Pacheco volviera a descartar la comisión de un delito por parte de Gabriela Bazzano, actual directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría de Cuidados del Mides.

Tal como informó este martes El Observador, tras revisar durante un mes la propia investigación que él había decidido archivar en 2017, Pacheco determinó que no hubo responsabilidad penal en la actuación del programa Familia Articulada de la sociedad civil Seamos –con Bazzano a la cabeza–, que instrumentaba un mecanismo para que hijos de padres con discapacidad entregaran la tenencia de esos menores a una otra familia.

El desarchivo de la causa había tenido lugar tras el pedido de un grupo de legisladoras del Frente Amplio solicitara en diciembre pasado, ante la difusión por parte de La Diaria de las denuncias contra Bazzano.

Además, el Frente Amplio había pedido su destitución acusándola de haber liderado "una escalofriante trama para la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control de organismos públicos, manipulando a las personas y vulnerando sus derechos".

Ante el nuevo fallo del fiscal, Martinelli dijo a El Observador que "Bazzano fue víctima de una feroz campaña de difamación, por parte del Frente Amplio, de la que se hicieron eco ciertos medios de izquierda y algunas organizaciones sociales", y que ahora "corresponden disculpas públicas".

"Desde el FA se cuestionó el actuar de la justicia, anteponiendo lo político por encima de lo jurídico. Estas cosas le hacen mucho daño al sistema. Sin perjuicio de que ahora hay que mirar hacia adelante, a los agravios públicos corresponden disculpas públicas", afirmó Martinelli, hoy en funciones como asesor directo del presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.

Martinelli conoció a Bazzano en 2016, cuando la actual jerarca del Mides acudió al despacho de Lacalle Pou –por entonces senador– para plantear su caso. En ese entonces, Lacalle expresó en sala su "preocupación" por el procedimiento judicial llevado adelante en el Hogar Seamos.

La causa

La causa judicial se abrió en 2015, cuando el INAU y el hospital Pereira Rossell presentaron una denuncia. De acuerdo a un informe publicado en diciembre por La Diaria, en esa instancia las autoridades advirtieron que una usuaria de Seamos, que días atrás había parido a su hija, se fue del centro hospitalario junto a otras dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada.

A partir de allí se desplegó una investigación extensa, ante la "posible venta irregular de recién nacidos”. Participaron Interpol y tres fiscales especializados, que ordenaron varias medidas, como escuchas telefónicas, hasta que finalmente el caso se archivó, dos años después.

En 2017, Pacheco había archivado la causa al no haber encontrado "indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva”.

Ahora, tras la solicitud de la reapertura de la causa en diciembre pasado por parte de un grupo de legisladoras del Frente Amplio, el fiscal opinó que los hechos no cambiaron. Según contaron fuentes al tanto de la investigación, la posición del fiscal es que si bien a su criterio "es discutible la validez del consentimiento" otorgado por los padres que aceptaban por escrito que sus hijos fueron acogidos por otras familias, la revisión de lo ocurrido debería plantearse ante un juzgado de Familia y no en un tribunal penal. Ahora, será la Justicia la que deberá refrendar o no el dictamen de Pacheco.

El 9 de diciembre de 2020, Bazzano fue entrevistada por este tema en el programa Desayunos Informales, de Canal 12, donde defendió su proyecto. "El programa de Familia Articulada surge como un pienso después de mucho tiempo en conversación con la academia y el Estado, para buscar una solución que no había para padres con discapacidad que no querían ser desvinculados de sus hijos", afirmó la actual jerarca del Mides. "Eran egresados de Aldeas Infantiles de Florida y encontramos una solución en ese hogar donde gurises que no tenían recursos económicos y pensión por discapacidad vivían en el hogar comunitario que nosotros armamos", agregó.

El Ministerio de Desarrollo Social apoyó a Bazzano luego de que se conocieran las denuncias y que desde el FA se pidiera su destitución. "No hay absolutamente ningún elemento para separarla del cargo”, señaló el ministro Pablo Bartol en ese momento.