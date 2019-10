Martínez asegura que se lo "tergiversó" con dichos sobre veraneo en Miami

El candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, habló este lunes en Buenos Aires sobre la polémica generada luego de la publicación de una entrevista que concedió al diario paraguayo Última Hora. El oficialista salió al cruce los cuestionamientos de la oposición, dijo que se lo tergiversó, y afirmó que cuando se refirió a la gente que veranea en Miami hacía alusión a “unos pocos poderosos” y no “al pueblo uruguayo”.

Martínez realizó un viaje relámpago a Paraguay en el que mantuvo una entrevista con el diario Última Hora que fue publicada este lunes. En el encuentro, el periodista le consultó cómo hacía para captar al nuevo electorado luego de 15 años de gobierno y Martínez, según el audio de la entrevista al que accedió El Observador, respondió: “Yo estoy confiado que al final llegado el momento la gente va a optar pensando con objetividad y con la realidad porque se puede decir que está todo mal, pero la gente sabe que no está todo mal. Llegan las vacaciones y no hay nadie en Montevideo. No hay nadie, está todo el mundo... el que no está en Miami está en los balnearios, sino está en Argentina. ¿Hay problemas igual? Hay problemas. Nos preocupa y nos duele ese 8.6% de pobreza que hay que sacarlo de la pobreza ni que hablar, pero tengo la confianza que ha habido un gobierno con sinceridad humana que ha transformado Uruguay. Hace 15 años Uruguay no era esto, y mirá que tuvimos tres o cuatro años de viento de cola como quien dice por los precios internacionales. Después en 2008 con la crisis hipotecaria se desbarajustó financieramente el mundo y a partir de 2013, 2014, el relajo global: guerra geopolítica entre China y Estados Unidos, la región cayéndose a pedazos y nosotros, tranquilos, seguimos creciendo”.

Escuchá aquí el audio en bruto de ese tramo de la entrevista con el diario Última Hora de Paraguay.

La entrevista de Martínez con el diario paraguayo generó la reacción entre otros del senador nacionalista Javier García y del expresidente colorado, Julio María Sanguinetti.

Consultado en Buenos Aires por El Observador sobre sus declaraciones, Martínez dijo que hacía referencia “a algunos pocos poderosos” y no “al pueblo uruguayo”.

“Yo se que se armó mucho revuelo entre algunos medios y mucha gente con ese tema. Son las cosas que pasan en las elecciones. Toman una declaración tal vez fuera de contexto o por lo menos yo no leí el artículo cómo salió en Paraguay pero lo concreto es que lo que uno quiso decir es que… lo que dije la vez pasada: no podemos parar el Uruguay porque algunos pocos poderosos no estén contentos con lo que pasa. Y a veces uno siente que esa misma gente termina veraneando en el exterior y ha podido seguir veraneando en el exterior. No me refería al pueblo uruguayo. ¿Cómo voy a decir que el pueblo uruguayo veranea en Maimi? Creo que se tergiversó por cómo llegó la información y lo que pasó después es que vamo’ arriba, hay que pegarle a Martínez. Pero yo por lo menos trato de no hacer eso”, dijo.

Escuchá aquí las declaraciones de Martínez a El Observador.

El candidato oficialista insistió luego en remarcar el crecimiento de la economía uruguaya y que “conoce los problemas de la pobreza”.

“Que el consumo medio ha aumentado todos los años es una realidad. ¿Por qué ha seguido creciendo una buena parte de la economía uruguaya? Porque ha aumentado el consumo interno. Uno mira y crece a los niveles de todos los sectores de la economía, pero para nada fue una indolencia. Yo no soy de los que visita los barrios ni conoce los problemas de la pobreza antes de las elecciones. Te puedo decir de 200 barrios de Montevideo y decenas del interior cómo estaban hace 15 años y cómo están ahora. Y aparte los conozco de mirar a la gente a los ojos”, agregó.