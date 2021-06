Martínez dijo que “la libertad responsable fracasó” y cuestionó “paliza” por ajuste de tarifas

El excandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, cuestionó este sábado el manejo de la pandemia realizado en los últimos meses por parte del gobierno, dijo que “no hubo un verdadero diálogo” con la oposición para contemplar las propuestas de los frenteamplistas, y señaló que Uruguay comenzó “tarde" a vacunar contra el covid-19.

“Lo que me queda claro es que la libertad responsable fracasó. No alcanza”, dijo Martínez durante una entrevista con Subrayado de Canal 10 al analizar la situación sanitaria y las medidas del gobierno. "No es una competencia a ver quién tiene más razón. Yo no dudo que hay honestidad atrás de la libertad responsable, pero creo que también hay mucha honestidad desde el otro lado cuando se dicen las 14 medidas del GACH (Grupo Asesor Científico Honorario), del Sindicato Médico, pero tampoco es el cero medida o cero sensibilidad a la hora de generar ese diálogo, porque la realidad es más fuerte", dijo al remarcar que "no hubo un verdadero diálogo".

El ingeniero afirmó que el gobierno “empezó muy bien” pero “hubo un momento que no entendió que había un click”. "Hubo un primer capítulo muy bien llevado con el GACH (...) y luego ese otro proceso donde la comunidad académica, científica, el Frente Amplio, no todos exactamente con las mismas medidas pero en general preocupados por ver que el gobierno daba señales confusas, contradictorias", sostuvo en otro pasaje de la entrevista televisiva.

“Es invendible cargarle al Frente Amplio la responsabilidad de lo que está pasando”, dijo luego de reclamar más medidas del gobierno y enumerar la escalada de muertes y casos positivos de covid-19. “Todavía no entiendo por qué empezamos tan tarde a vacunar”, afirmó también Martínez en Subrayado.

El excandidato del Frente Amplio además cuestionó al Poder Ejecutivo por el aumento de tarifas. “El aumento de tarifas y de impuestos, que se había dicho que no iba a haber, y sin embargo qué palizas nos están dando”, cuestionó sobre el final de la entrevista. “Prometieron no subir las tarifas y las subieron”, insistió.

Consultado sobre la autocrítica tras la derrota electoral, el excandidato dijo que ese proceso “se sigue dando” en su fuerza política. “El Frente en su momento definió que se tenía que dar tiempo, después vino la pandemia que tampoco ayudó mucho”, afirmó. “En el Frente hay un espíritu de fraternidad que a veces tiene problemas. Hay cruces que yo preferiría que no se vieran”, agregó después.