Martínez habló de "odio" de la oposición y para Lacalle Pou es una muestra de "intolerancia"

A poco más de una semana de que el candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, y el frenteamplista, Daniel Martínez, se crucen en un debate público que será transmitido por los canales, y lejos de aquel saludo amistoso en Cardona (Soriano), los presidenciables se cruzaron este domingo por Twitter con acusaciones y críticas de un lado y del otro. Martínez dijo en un acto que “algunos invocan a que todo lo que no es el Frente Amplio se una” para “derrotar” al partido de gobierno y segundos después utilizó la palabra “odio”, lo que molestó al candidato del Partido Nacional.

“¿Qué tiene que ver lo que dicen Lacalle Pou, (Ernesto) Talvi y (Guido) Manini Ríos en educación, seguridad y tantos temas? A ellos los puede llegar a unir el odio”, sostuvo Martínez ante la militancia, y afirmó que en el Frente Amplio existen “propuestas concretas”.

El video con esa parte de su discurso fue compartido en Twitter por el periodista Leonardo Sarro y, al ver el tuit, Lacalle Pou no demoró en responderle al candidato oficialista. “¿Cómo es la cosa Daniel Martínez? Primero convoca a un diálogo a los demás partidos para encontrar coincidencias y después habla de que a la oposición solo la une 'el odio'. Mucho nerviosismo o mucha intolerancia ante la enorme mayoría de uruguayos que están descontentos”, escribió y mencionó a Martínez en su posteo.

La respuesta tampoco demoró en llegar. “Tú no quisiste dialogar”, le respondió Martínez y agregó: “Desde la gestión siempre construí con los otros partidos, hechos no solo palabras. Nosotros proponemos y tú criticas. Hoy no vi descontento, ví entusiasmo en la gente”. Junto a ese tuit, posteó un video del banderazo que este domingo realizó el Frente Amplio en la playa Ramírez, con el jingle de la campaña del oficialista.

. @LuisLacallePou Tú no quisiste dialogar.

Hace un mes y medio, Martínez aprovechó la invitación a una entrevista del programa Séptimo Día de canal 12 a la que también asistieron Talvi y Lacalle Pou para entregarles una carta en la que los invitaba a dialogar. La misma carta le hizo llegar al candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres. Lacalle Pou le respondió que se sentaría a dialogar pero en un debate público, "así los uruguayos podrán evaluar proyectos, coincidencias y diferencias".

El candidato colorado le respondió que para conversar sobre coincidencias en temas del país como educación, seguridad y empleo, "se necesita, más que acuerdos entre equipos técnicos, la voluntad política para definir prioridades y enfrentar sin vacilaciones los desafíos que el país debe resolver de manera impostergable: empleo, seguridad, educación y medio ambiente” y que solo dialogaría "sin micrófonos", mientras que Mieres aceptó la invitación de buscar acuerdos interpartidarios en educación pero desestimó la propuesta del líder oficialista de hacer lo mismo en otras áreas como seguridad y empleo.