Martínez: "¿Saben cómo termina esto? Como en Argentina, como en Brasil"

El candidato del Frente Amplio Daniel Martínez cerró este miércoles en Florida la campaña rumbo al balotaje con un acto en el que el presidenciable alertó sobre las consecuencias de una victoria de la coalición opositora.

Martínez dedicó gran parte de su discurso para señalar que la oposición, liderada por el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, hará un "ajuste salvaje" si llega al poder. "El herrerismo plantea, como siempre, que achicar el Estado alcanza para que todo mágicamente se solucione", dijo el candidato oficialista, flanqueado en el escenario por varios dirigentes del Frente Amplio.

"No creo en demonizar a quienes piensan diferente ni que sean malintencionados, pero sinceramente pensar que achicar el Estado se va a hacer sin el costo social de las mayorías es, por lo menos, ser ilusos. ¿Saben cómo termina esto? Como en Argentina, como en Brasil... Como lo que está pasando en la dolida América Latina", advirtió el ingeniero socialista.

Según el exintendente de Montevideo, el "ajuste salvaje" que plantea Lacalle Pou para ahorrar US$ 900 millones "en menos de un año" lo "único que podrá hacer" es "afectar la seguridad pública, la salud, la educación, la vivienda y las prestaciones sociales".

El candidato oficialista también dijo que si gana la oposición "lo único que va a pasar es que el salario real no va a crecer o va a crecer menos que la inflación". "Nuevamente, veremos perder la capacidad adquisitiva de nuestro salario. Las jubilaciones también se van a achicar", argumentó.

"La coalición multicolor es un arreglo entre dirigentes, líderes partidarios, que sólo busca sumar votos. Pero será inestable y podrá hacer pocas cosas porque, de por sí, los grupos tienen posiciones contradictorias", aseguró el candidato sobre la coalición integrada por los partidos Nacional, Colorado, Independiente, De la Gente y Cabildo Abierto.

"Muchos de estos dirigentes sostuvieron que los separaba un océano de diferencia, pero parece que algunos aprendieron a nadar muy rápidamente", ironizó Martínez. Además, dijo que los integrantes de la coalición opositora "lograron sacarse la foto", pero que la "historia muestra" que esas alianzas "no son otra cosa que amores de verano".

"¡Nada más que amores de verano!", exclamó y agregó que son "acuerdos llenos de promesas que después no se pueden cumplir".

Los 90 mil puestos de trabajo

En los últimos días el candidato oficialista anunció en una propaganda política que si llega al gobierno creará 90 mil puestos de trabajo, una propuesta que despertó críticas entre los dirigentes de la oposición y sorpresa entre sus correligionarios.

La oposición recordó las declaraciones de Martínez cuando el entonces precandidato nacionalista, Juan Sartori, anunció que crearía 100 mil puestos de trabajo al término de cinco años. En ese entonces, el ingeniero socialista tildó a la propuesta de "demagógica".

"Me causa gracia cuando se sorprenden de 90 mil puestos de trabajo en cinco años. Como si los números salieran de un repollo", dijo Martínez este miércoles en Florida.

"De un repollo podría salir de uno que vino de afuera sin saber de Uruguay", dijo en relación al empresario devenido en político, que resultó electo senador el pasado 27 de octubre.

En su caso, según explicó, la propuesta fue basada en el trabajo de "cientos de técnicos y trabajadores" que analizaron sector por sector, así como las "oportunidades de nuevos desarrollos".

El documento al que accedió El Observador estipula que unos 15 mil puestos de trabajo serán los de creación más inmediata a través de la puesta en marcha de las obras de UPM y otros proyectos de participación público privada. El equipo de Martínez calcula que la pastera creará 10 mil empleos directa o indirectamente (en un principio el gobierno había manejado "más de 8 mil"), mientras que las restantes obras de infraestructura supondrán otros 5 mil puestos de trabajo.

En segundo lugar, se prometen crear "no menos de 20 mil puestos de trabajo vinculados con la activación o reactivación de algunos sectores". En particular, se menciona la universalización de los cuidados, la reactivación de la industria de la construcción a partir de la "evolución de la coyuntura regional", así como la "reactivación general de la demanda del comercio y servicios no transables", que resultará –según el documento– del crecimiento más vigoroso en comparación con el último lustro.