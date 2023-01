Más de 21.000 estudiantes se desvincularon del sistema educativo en la pandemia

“Para que mejoren los indicadores (y para que haya una transformación educativa) todos tienen que ir a clase, todos”. La exdirectora de Planeamiento de Secundaria, Margarita Romero, había acabado con esta frase lapidaria la presentación de los resultados obtenidos por los liceos en 2016. Más de un lustro después —y pandemia de por medio— un nuevo informe del Observatorio Educativo de la ANEP le da la razón y revela que la desvinculación sigue siendo uno de los talones de Aquiles del sistema uruguayo; con el agravante que la emergencia sanitaria por covid-19 empeoró el problema.

De cada 100 estudiantes que acabaron la escuela pública a partir del año 2015 e ingresaron a los liceos o UTU en aquel año en que Romero pronunció la frase lapidaria, ocho abandonaron el sistema educativo durante la pandemia. Eso significa que al menos 21.686 alumnos —el equivalente a la mitad de toda una generación— se desvincularon. Ya no figuran en los registros.

“A partir (de la matriculación de marzo) del año 2021 se verifica un estancamiento en los valores de permanencia dentro del sistema educativo”, reconoce el estudio del Observatorio Educativo de la ANEP. La investigación, a cargo de Tania Biramontes y Franco González, sigue las trayectoria de los quienes fueron egresando de la escuela y concluye que “debe considerarse los posibles efectos del contexto de emergencia sanitaria asociado a la pandemia por SARS-COV-2 sobre estas trayectorias educativas”.

Pero, ¿por qué abandonan los estudiantes? La respuesta, como en casi todos los asuntos sociales, es “multicausal”. El nuevo marco curricular, documento base de la transformación curricular que impulsa el actual gobierno, arroja algunas pistas: “la propuesta curricular vigente es uno de los factores de desvinculación de miles de estudiantes en la Educación Media, conjuntamente con sus condiciones socioculturales de origen”.

En concreto, los académicos vienen considerando que la propuesta educativa les es poco atractiva a muchos estudiantes y, por tanto, prefieren abandonar. De hecho, cuando la ANEP le hizo la consulta online a los docentes sobre los principales desafíos que enfrenta la enseñanza, el 55,9% de los maestros y profesores respondieron “la desmotivación de los estudiantes”.

Esa desmotivación se ve agravada, todavía más, cuando el mercado laboral les ofrece las mismas oportunidades (salariales, por ejemplo) a quienes acabaron el ciclo básico liceal que a quienes terminaron el bachillerato.

Y empeora aún más cuando el alumno repite una y otra vez. “Las investigaciones de los equipos técnicos de la ANEP demostraron que la experiencia de repetición acrecienta las chances de desvincularse: porque el estudiante carga con el estigma de ser un repetidor, tiene que volver a cursar para escuchar lo mismo, dictado de la misma manera, y encima se lo aparta de su grupo de amigos y tiene que hacerse nuevos compañeros más chicos”, explica el presidente interino del Codicen, Juan Gabito.

En el caso de UTU, la gran desvinculación suele darse en cuarto año. En Secundaria, en cambio, se da en quinto y sexto. Pero esa gota que derrama el vaso, dicen los estudios, es el resultado de un proceso que empieza bastante antes.

Por ejemplo: hasta hace unos siete años, existía una merma de alumnos en el pasaje de la escuela al liceo. Muchos eran escolares cuyos padres no habían cursado el ciclo básico. Otros se desmotivaban ante una propuesta de una decenas de docente. O preferían estar en una esquina con otros adolescentes. Fue por eso que el expresidente Tabaré Vázquez ordenó, como una de las primeras medidas para cambiar el ADN educativo, el rescate uno a uno de aquellos que se graduaban de Primaria y no se inscribían en liceos o UTU.

Ese quiebre fue mejorando con la inscripción anticipada y el seguimiento cuerpo a cuerpo. Incluso este último año se registró uno de los mejores niveles de matriculación anticipada: solo 336 no se anotaron entre los 42.451 niños que terminaron la escuela en 2022.

Pese a estas mejoras, el sistema sigue teniendo a la desvinculación como problema, incluso en niveles más altos que varios de los países en la región. Por ejemplo: en Perú se gradúan del liceo más del 80% de los jóvenes. En Uruguay no podría llegarse a esa cifra si se tiene en cuenta que la cuarta parte de cada generación, en promedio, no resiste seis años consecutivos de educación media (sin importar si se retrasa o no en ese trayecto).

¿Qué hacer? La actual administración apuesta a que la transformación curricular, el cambio de enfoque de algunas asignaturas, el trabajo en base a proyectos y a competencias (saber hacer) podrá motivar a los estudiantes. Pero, a la vez, existe una jugada basada en los acompañamientos. “En lugar de que el estudiante repita para hacer más de lo mismo, ahora se busca que esa sea la última alternativa (incluso limitada) y que haya acompañamientos que den seguimiento en aquello en que el estudiante está más flojo”, explicó Gabito.

A partir del primero de febrero, y por una semana, los estudiantes de Secundaria y UTU que no lograron el nivel para acreditar los cursos hasta diciembre tienen acompañamiento previo a una instancia de examen.